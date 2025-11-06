Exkluzivně: Takhle bude vypadat elektrický Volkswagen ID. Polo! Dočká se i Škoda Fabia?
Německá automobilka chystá elektrickou variantu svého oblíbeného modelu Polo. Studii již známe, jak ale bude vypadat sériová podoba?
Grafik Honza Lušovský se tentokrát zaměřil na sériovou podobu dlouho očekávaného malého elektromobilu od Volkswagenu. Nejedná se o nejlevnější variantu, nýbrž o alternativu ke spalovacímu modelu Polo. Ostatně i samotná automobilka koncept pojmenovala ID. Polo, takže je jasné, že s ním Němci míří primárně do segmentu subkompaktů.
Ve srovnání s představenou studií má naše vize odlišný zadní nárazník. Větších změn doznala příď. Liší se například jinak vedená kapota, jiný je také přední nárazník s maskou s velkým logem Volkswagenu a světelnou linkou. Už samotný koncept byl sériové podobě velmi blízko, nebylo tudíž nutné do něj příliš zasahovat.
Vedle konvenční verze Volkswagen představí také sportovně laděnou verzi GTI, přičemž v obou případech bude hnací síla putovat primárně na přední kola.
O technice Volkswagenu ID. Polo, kterou mimochodem dostane také sesterská Škoda Epiq, jsme psali relativně nedávno. Architektura MEB+ vsadí na nový elektromotor APP290 s výkonem až 160 kilowattů a točivým momentem 290 newtonmetrů. K dispozici budou hned dva typy trakčního akumulátoru.
Větší varianta s články typu NMC (nikl-mangan-kobalt) bude mít kapacitu 56 kWh, menší a levnější provedení LFP (lithium-železo-fosfát) dostane 38 kilowatthodin. U větší baterie se v závislosti na karoserii počítá s dojezdem až 450 kilometrů, základní verze zvládne okolo 300 km. Očekávaná základní cena má dosahovat zhruba 25.000 eur, což je v přepočtu necelých 610 tisíc.
Zda se brzy dočkáme také elektrické alternativy spalovací Škody Fabia, zatím není jisté. Zákazníci se totiž přesunují od konvenčních karoserií ke crossoverům a SUV. I proto mladoboleslavská automobilka jako první představí elektrický model Epiq s vyšší stavbou a světlostí.
Zdroj: Volskwagen a autorský článek, foto: Honza Lušovský a Volkswagen, video: auto.cz