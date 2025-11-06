Formula E vstupuje do nové éry. Výkonem zatopí i monopostům F1
Svět motoristického sportu se chystá na dramatickou proměnu. Monoposty Formula E GEN4 přinášejí brutální výkon přes 800 koní, pohon všech kol, variabilní aerodynamiku a technologii rekuperace, která mění pravidla hry. Jak si povedou proti F1?
Sezóna 2026/27 bude pro Formuli E historická. GEN4 vychází z let zkušeností a inovací, přináší do městských i tradičních okruhů monopost, který se nebojí srovnání s F1. Série, která byla dříve považována za laboratoř elektrického závodění a ekologie, nyní nabízí stroje schopné akcelerace na stovku okolo dvou vteřin, výkon až 600 kW a propracovaný systém pohonu všech kol.
V kontextu technického pokroku stojí za povšimnutí i to, že F1 od roku 2026 vstupuje do nové éry s lehčími, menšími vozy, aerodynamikou s nižším přítlakem, vyšším podílem elektrické energie a využitím udržitelných paliv. Tak co bude pro diváka větší zábava?
Formule E GEN4: Čistá síla a flexibilita
Nové monoposty GEN4 jsou postavené pro maximální efektivitu a výkon. Jde o základní platformu, kterou si poté týmy upravují dle potřeb a možností. Závodní režim nabízí 450 kW, režim Attack Mode až 600 kW, což je přes 815 koní, a díky pohonu všech kol mají vozy lepší trakci a akceleraci z místa než standardní zadokolky F1.
Aerodynamika nabízí dvě konfigurace – vysoký přítlak pro kvalifikaci a nízký pro závod – a širší pneumatiky zvyšují přilnavost. Rekuperace energie až 700 kW a kapacita baterie 55 kWh umožňují agresivní závodní strategie.
Formula E GEN4 tak představuje vozy, které mohou technicky konkurovat F1 2026 – alespoň z hlediska akcelerace, trakce a elektrického výkonu. Přináší také nové výzvy pro týmy, které musí pod nákladovým stropem udržet konkurenceschopnost a současně pracovat na vývoji nového vozu, strategii a testování. Vyšší přítlak a silnější aerodynamika mohou však komplikovat souboje kolo na kolo, které dosud tvořily kouzlo série Formule E.
F1 2026: Tradice s elektro prvky
Také Formule 1 v roce 2026 vstupuje do nové éry. Vozy budou menší a lehčí, s rozvorem zkráceným na 3400 mm a šířkou 1900 milimetrů, což by mělo zlepšit manévrovatelnost. Aerodynamika bude optimalizována pro nižší přítlak a menší odpor vzduchu, přičemž systémy aktivní aerodynamiky umožní přizpůsobení vozu různým situacím na trati.
Hybridní pohonné jednotky zůstávají, ale elektrická složka získává větší roli, MGU‑H (využívání energie z turba) bude odstraněno a vozy budou využívat 100 % udržitelná paliva. Tyto změny mají umožnit bližší souboje, zvýšit udržitelnost a otevřít prostor pro nové výrobce pohonných jednotek.
Z pohledu parametrů tedy F1 2026 stále nabízí vyšší kombinovaný výkon hybridní jednotky, zkušenosti a aerodynamickou preciznost, ale GEN4 má v čistě elektrických číslech – pohon všech kol, maximální výkon, rekuperaci a akceleraci – své výhody.
Sezóna 2026 přinese fascinující konfrontaci dvou světů: elektrické revoluce GEN4 ve Formuli E a hybridní, tradiční techniky F1. GEN4 má potenciál být konkurenceschopná, inovativní a vizuálně atraktivní, ale musí zachovat dramatický souboj kolo na kolo.
F1 2026 představuje technologickou evoluci, která klade důraz na udržitelnost a efektivitu. Pro fanoušky motoristického sportu je to čas, kdy je možné sledovat nejen souboje jezdců, ale i souboj technologií a koncepcí, který může redefinovat pojetí závodění v příští dekádě.
Zdroje: Formula 1, Formula E, FIA, foto: Formula 1, Formula E, FIA, video: Gabriela Jílková