Lepší než podsedák. Thule nabízí sedačku pro větší děti včetně opěrky nohou
Nová sedačka pro větší děti Thule Palm nabízí kromě naklápěcího opěradla a pratelného potahu také opěrku pro nohy, aby se ratolesti sedělo pohodlněji. Čerstvě vstoupila na trh.
Dávno pryč jsou doby, kdy jsme jako děti jezdili na zadních sedačkách nepřipoutaní a v počtu nejméně pěti kusů. A nebylo to jen proto, že spousta aut neměla vzadu bezpečnostní pásy. Dnes je všechno jinak a ani větší ratolesti by člověk bez pořádné sedačky nikam nevezl.
Nemají-li půldruhého metru výšky, potřebují ze zákona autosedačku či podsedák. A právě zásadně lepší verzi toho druhého nyní začala nabízet firma Thule. Jmenuje se Palm, stojí necelých 7 tisíc korun a její součástí je opěradlo s masivním bočním vedením a nastavitelnou hlavovou opěrkou.
Sedačka nemá vlastní popruhy k připoutání, místo toho využívá standardní bezpečnostní pás vozu. V takovém případě může být problém, že se při delší jízdě dítě hrbí, neboť se mu nesedí pohodlně. „Rovnoměrným podepřením těla dítěte, zejména na stehnech, snižuje tlakové body a nepohodlí a pomáhá předcházet hrbení, které může způsobit, že bezpečnostní pás ztratí svou ochrannou funkci,“ uvádí Thule.
Dítě sice sedí připoutáno pásem, ale sedačka samotná je ve voze upevněna do úchytů Isofix. Má také naklápěcí opěradlo a je potažena textilem, který lze prát v pračce. Je vhodná pro děti výšky od 100 do 150 cm.
Sedačka Palm vstoupila na trh s klíčovou výhodou – opěrkou pro nohy. Zadní sedačky, konstruované tak, aby se do nich s určitou mírou pohodlí vešli i dospělí, znamenají určitou vzdálenost sedáku od podlahy. Když malému člověku ten sedák ještě zvýšíme, často nedosáhne nohama na zem a nesedí se mu pohodlně.
Opěrka pro nohy, která je rovněž nastavitelná, v tomhle pomůže. Podle výrobce také „podporuje správný krevní oběh, zabraňuje pocitům bolesti nebo necitlivosti, zlepšuje oporu nohou a snižuje svalové napětí“. Okopávání předního opěradla však stejně nejspíš nezabrání.
