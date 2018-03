Smrtelná nehoda autonomního vozu: Viník se nebude hledat snadno. Co všechno už víme?

Zpráva o smrtelném střetu ženy s autonomním vozem společnosti Uber se začala médii šířit v pondělí. Neštěstí se odehrálo v arizonském městě Tempe a během prvních desítek hodin se jen spekulovalo o tom, co se vlastně stalo. K dispozici totiž byla pouze reportáž tamního zpravodajství, která zachycovala poškozený vůz Volvo XC90 a poničené kolo ležící opodál.

Až dnes uvolnila tamní policie záběry zachycené z vozu krátce před nehodou. Video si můžete pustit níže. Zastaveno je sice před samotným střetem, ani tak to ale není hezký pohled. Kromě kamery snímající dění před vozem odhaluje záznam i pohled na řidičku, která v té době v autě byla. V rámci testování autonomních vozů je nasazení takového člověka povinné.

Video

Střetu nešlo zabránit

Ze záběrů je patrné, že se žena plně nevěnovala své práci. Otázkou ale zůstává, zdali šlo takové kolizi zabránit a kdo za ní vlastně může? Je to žena, která do vozovky vstupuje z temného prostoru, řidička, které se nevěnovala dění na vozovce, nebo nedostatečná reakce autonomního systému společnosti Uber?

uvedla Sylvia Moirová, policejní náčelnice z města Tempe.dodává policistka.

Zajímavé je, že vyspělý autonomní systém Uberu, který společnost testuje na flotile 24 tisíc automobilů Volvo, nedokázal na chodkyni do poslední chvíle zareagovat. Vždyť s takovou situací by se měl vypořádat i jednoduchý přednárazový systém aut, který si nachází cestu do stále levnějších automobilů. Testovaný autopilot navíc spoléhá na senzory a radary, které by měly podezřelé pohyby zachytit a okamžitě je zpracovat.

Internet se nyní rozdělil na dva tábory. Zastánci autonomního řízení tvrdí, že nehodě zkrátka zabránit nešlo, protože žena vstoupila do vozovky před vůz jedoucí 60 km/h z nenadání. Na opačné straně sporu jsou ale ti, kteří říkají, že řidič plně se soustředící na dění před vozovkou by zareagovat dokázal. Zcela jistě by střetu nezabránil, ale mohl by alespoň minimalizovat následky. Na to se ale opět ozývá druhá strana: kdyby řidič strhl řízení, mohly být následky podstatně horší.

Testování nekončí

Silnice ve Spojených státech aktuálně brázdí tisíce autonomních vozů. Nejde jen o auta společnosti Uber, ale i Googlu či Tesly. Všichni tedy očekávali, jak se jednotlivé strany ke smrtelné nehodě postaví a zdali to neznamená ukončení těchto testovacích jízd.

Uber sice provoz dopravních prostředků s autopilotem až do úplného vyšetření nehody přerušil, úplný zákaz ale neplánuje. Stejného názoru je i starosta Mark Mitchell, jenž absolutní zákaz nepožaduje, rozhodnutí Uberu s pozastavením jízd však vítá.

Problém s dalšími testy nemají ani arizonské úřady.uvedl k čerstvému incidentu Kevin Biesty, mluvčí arizonského ministerstva dopravy. Odborníci navíc varují, že nehod autonomních aut bude v budoucnu přibývat, jelikož jejich testy jsou stále intenzivnější a hrozí tak mnohem více nepředvídatelných situací.

Nedávný incident je první smrtelnou nehodou chodce pod koly autonomního vozu, nejde však o první úmrtí spojené s autopilotem. To se odehrálo již v květnu 2016, kdy řidič Tesly Modelu S vrazil do nákladního vozu a následkům zranění podlehl. Následné vyšetření ukázalo, že za incident mohla příliš vysoká rychlost elektromobilu.