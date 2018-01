Chcete do své Octavie TDI pořádné turbo? Kupte si to z motoru F1!

Osmdesátá léta se ve Formuli 1 nesla ve znamení masivního nástupu přeplňování turbodmychadlem. Motory měly čtyři válce, byly objemově menší než před lety, takže potřebné parametry jim dodalo právě přeplňování. Pohled na motor monopostu F1 z osmé dekády 20. století dává dobrou představu o tom, jak byla někdejší turbodmychadla rozměrná.

Motor BMW M12 měl svůj základ v agregátu M10 z počátku 60. let. Ten poháněl monoposty Brabham, Arrows a Benetton. Motor M12 zpočátku poháněl vozy Formule 2. Do prestižní třídy F1 se dostal poté, co jej použil tým Brabham v sezoně 1982, tehdy vlastněný známým pozdějším manažerem Formule 1 Bernie Ecclestonem. V uvedené sezoně se stal motor BMW M12 alternativou ke slavnému osmiválci Ford Cosworth DFV.

Druhé vítězství Piqueta

Motor BMW M12 poprvé zazářil v sezoně 1983, kdy pomohl brazilskému jezdci Nelsonu Piquetovi k celkově druhému vítězství v jeho kariéře ve Formuli 1. A to na voze Brabham BT52. V kvalifikaci motor poskytoval výkon 630 kW, pro závody pak 480 kW. V sezoně 1983 pak tým Brabham dokonce o dva body předstihl tým Renault, řízený Alainem Prostem. Přitom to byl právě Renault, který éru přeplňovaných motorů ve Formuli 1 zahájil. Brabhamu s motorem BMW M12 se však dařilo také v sezoně 1984 a 1985. Pro rok 1986 a 1987 byl připraven modifikovaný vůz BT55, respektive BT56.

Místo BMW Megatron

Po úspěšné sezóně 1986 v týmu Brabham se však BMW rozhodlo své oficiální účinkování v seriálu Formule 1 ukončit. Ve skutečnosti ale působilo dále, byť logo BMW byste na motorech hledali marně. Vše se odehrálo v rámci programu Megatron. Právě takto se označoval motor BMW M12 pro sezónu 1987 a 1988 zabudovaný v monopostu týmu Arrows, v sezóně 1987 také ve voze francouzského týmu Ligier.

Program Megatron úspěšně pokračoval až do konce sezóny 1988, kdy mu vystavily stopku změněná pravidla Formule 1, která přeplňované motory jednoduše zakázala.

Turbo za cenu nové fabie

Na aukčním serveru eBay se kromě běžné konfekce čas od času objevují opravdu speciální věci. Do této skupiny patří nabídka původního kitu přeplňování Garrett Motorsport 247 Maram na výše popsaný závodní motor BMW M12. Pokud jste fanouškem Formule 1 a BMW a zároveň máte volných 262.500 korun (plus poštovné, které do ČR činí 140 liber Šterlinků, čili 4.200 korun), můžete si koupit originální turbo z motoru monopostu Formule 1. Nejedná se o aukci, nýbrž o klasickou koupi za pevnou výše uvedenou cenu.

Součástí nabídky je také nezbytné příslušenství v podobě závodních výfukových svodů a dále externí ovládání obtokového kanálu wastegate, jímž se omezují otáčky rotoru turbodmychdla. Jak ukazují přiložené obrázky, uvedené turbodmychadlo je pro zlepšení jeho reakce vybaveno zdvojenou skříní turbíny (twin scroll). Dobře je vidět, jak do jednoho kanálu ústí svody z prvního a čtvrtého válce motoru a do druhého jsou svedeny výfukové plyny od druhého a třetího válce. Tímto je eliminován určitý protitlak a tedy odpor ve výfukových svodech, který vzniká u konvenčního řešení s jedním kanálem z důvodu časování rozvodu motoru. Že je to účinné, dokazují současné přeplňované zážehové motory. Řešení turbodmychadla typu Twinscroll do jisté míry supluje kaskádovitě řešenou dvojici turbodmychadel, přičemž celé řešení je samozřejmě výrazně levnější.