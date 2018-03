Technologie, která má zachránit vznětový motor: Ve výrobě do dvou let!

Od 1. září tohoto roku začne pro všechna již dříve vyráběná auta (tedy starší modely) platit přísnější emisní norma Euro 6c. Pro nové modely platí již od 1. září loňského roku ještě přísnější norma Euro 6d TEMP. V rámci druhé jmenované normy (tedy Euro 6d TEMP) a tudíž u nových modelů se již emise a spotřeba paliva měří metodou WLTP , která zahrnuje jak složku na válcích WLTC, tak také přesně definovaný jízdní test RDE.

Vinou těchto poměrně výrazných změn již od září letošního roku některá auta se vznětovými motory coby nová nekoupíte. Jiná ale budou nabízena dále, jen s dokonalejším emisním systémem za účelem snížení emisní oxidu dusíku. Přesto původně předpokládané plošné nasazení technologie AdBlue se zatím ukazuje jako neopodstatněné. Někteří výrobci totiž dokážou u menších motorů projít uvedenou normou i bez použití AdBlue. Například se jedná o motory značek Ford, Mazda a Honda.

Spása z britských ostrovů

V souvislosti se stále přísnějšími emisemi, tak mnohé sdělovací prostředky vyvolávají doslova hysterii kolem aut se vznětovými motory. Mnozí kupující tak mohou nabýt pocitu, že když si dnes koupí nové auto s dieselem, budou se na něj za řekněme dva-tři roky už smět pouze dívat. Vše je samozřejmě přehnané a dle našeho názoru diesely ze silnic jen tak nevymizí.

Přesto je třeba myslet na budoucnost. Spásou by mohl být nově vyvíjený emisní systém ACCT (Ammonia Creation and Conversion Technology), který je již dle britského Autocaru v takovém stádiu rozpracování, že o něj projevují zájem automobiloví výrobci. Jeho tvůrci jsou profesor Graham Hargrave a Jonathan Wilson, kteří pracují na emisních systémech již řadu let, ale teprve v uplynulých dvou letech se jim podařilo dosáhnout zásadního obratu. Pokud by byla podpora ze strany automobilek, je možné očekávat nasazení systému ve výrobě do dvou let.

Podobá se SCR

Jak vlastně nový emisní systém pracuje? Podobně jako technologie SCR se zaměřuje na odbourávání množství oxidů dusíku ve výfukových plynech. I v tomto případě dochází k přeměně močoviny AdBlue, ovšem ta není vstřikována přímo do výfuku, ale je přeměňována na speciální kapalinu, bohatou na čpavek (amoniak) na základě přesně stanovených podmínek ve speciální komoře, která je součástí výfukového potrubí. Tak jako u SCR zde dochází k chemické reakci, na jejímž konci zůstane pouze dusík a voda. Zásadní rozdíl mezi v současné době používaným SCR a ACCT spočívá také v tom, že díky kapalině ACCT je systém celkově účinnější, neboť si vystačí s mnohem nižší teplotou výfukových plynů, než stávající emisní systémy.

Systém ACCT byl zatím testován na voze Škoda, přičemž jízdní podmínky odpovídaly městskému používání s aktivovaným systémem stop/start. Při tom se ukázalo, že ACCT dokáže odbourat celých 98 procent oxidů dusíku (NOx) v porovnání s přibližně 60 procenty u stávajících emisních systémů pro Euro 6. Navíc jak uvádí Autocar, je ještě čas na další vývoj systému.

Jsou to právě oxidy dusíku, který představují hrozbu u současných vznětových motorů. K jejich zvyšování došlo už v minulé dekádě, paradoxně z důvodu snahy o navýšení jejich účinnosti. Ta totiž souvisí s teplotou spalování. Proto je snaha ji již nějaký čas snižovat, třeba recirkulací spalin, které je na moderních motorech, od Euro 5 výše zdvojené.

Emisní systém ACCT může opravdu představovat spásu do budoucna u vznětových motorů. Dle informací Autocaru došlo vinou požadavku na snížení oxidů dusíku k poklesu prodeje takto poháněných aut v Evropě o přibližně 20 procent. Samozřejmě ve prospěch zážehových motorů, které ale zase ve větší míře produkují oxid uhličitý. A ten stojí za takzvaným skleníkovým efektem neboli nadměrným ohříváním povrchu planety Země.