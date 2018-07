Blíží se konec éry Tesly? Již brzy ji předstihnou konkurenti  

Americká Tesla je bezesporu automobilkou, která v automobilovém světě nastartovala éru elektrifikace. Zatím nadále těží z toho, že do oblasti luxusních elektromobilů vstoupila jako první ve velkém, jelikož je o krok napřed, je dnes prodejní jedničkou mezi těmito vozy. Do segmentu však míří zavedené značky typu Audi, BMW a Mercedesu, které její silnou pozici ohrozí. Potvrzuje to i studie PA Consulting

Ta se ptala po síle jednotlivých výrobců v oblasti elektromobility. A na základě zjištěných výsledků tvrdí, že ještě v příštím roce si Tesla uchová pozici nejsilnějšího výrobce elektromobilů, již dva roky nato však bude všechno jinak. V roce 2021 už bude na tom nejlépe koncern Daimler (respektive jeho značka Mercedes-Benz), následovat budou BMW a díla aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Tesla bude najednou až sedmým v pořadí.

Konzultační společnost PA Consulting do tohoto žebříčku vzalo v potaz několik bodů. Výrobce řadila podle jejich potenciálu v oblasti elektromobility, na základě technologie a strategie, techniky baterií (konkrétně jejich cena a vyspělost), sítě dodavatelů, finanční síly nebo třeba partnerů (v oblasti nabíječek a dalších služeb). Každá oblast přitom měla jiný vliv na celkové hodnocení, třeba technika a strategie se na výsledku podílela z 30 %, dodavatelská síť z 15 %.

Každý z výrobců mohl v hodnocení těchto faktorů získat nejvýše 100 bodů, maximem analýzy pro rok 2019 bylo 82 bodů Tesly, v roce 2021 se však podle odhadů PA Consulting bude Daimler chlubit 88 body, na které vyskočí ze 71 bodů. Na chvostu naopak podle PA Consulting zůstane koncern FCA, který jakoby éru elektromobility zaspal. Vždyť i jeho chystané plug-in hybridy (Maserati Levante) se opozdily.

Z tohoto hodnocení tak vyplývá, že Tesla by svoji dnešní silnou pozici z hlediska nabízené technologie a stále hustější sítě nabíječek mohla v následujících letech ztratit. Plně se projeví dlouhodobější zkušenosti zavedených výrobců a jejich zavedená organizace. Ostatně problémy jsou vidět již dnes – americká značka má dlouhodobě problémy s výrobou Modelu 3, svého klíčového vozu pro další léta, přičemž ani její finanční situace není zářivá – neustále vykazuje ztrátu. A ve finále i kvalita jejích vozů není příkladná, nejen lacinými materiály hodně ztrácí na prémiovou konkurenci.

Hodnocení síly automobilek v oblasti elektrických aut dle studie PA Consulting Poř. Výrobce Skóre pro rok 2019 Poř. Výrobce Skóre pro rok 2021 1. Tesla 82 1. Daimler 88 2. Renault-Nissan-Mitsubishi 79 2. BMW 87 3. BMW 78 3. Renault-Nissan-Mitsubishi 85 4. Hyundai-Kia 72 4. VW Group 84 5. Daimler 71 5. Volvo 83 6. Volvo 70 6. Toyota 82 7. VW Group 69 7. Tesla 81 8. Toyota 66 8. Hyundai-Kia 79 9. General Motors 62 9. Jaguar Land Rover 75 10. Jaguar Land Rover 60 10. General Motors 68 11. Skupina PSA 58 11. Skupina PSA 66 12. Ford 45 12. Ford 61 13. Fiat Chrysler Automobiles 30 13. Fiat Chrysler Automobiles 41

Nechme se tak, překvapit, jak to s Teslou v následujících letech dopadne. Dnes těží, že je na trhu vlastně jediná. Když ale mezi elektromobily rozsáhle expandují Audi, BMW, Mercedes a další, může to pro ní znamenat velké potíže. Však už dnes se hovoří o Jaguaru E-Pace, že to pro Teslu bude setsakramentsky těžký soupeř.