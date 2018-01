Tesla Roadster poletí do vesmíru. Už víme kdy!

Jméno Elona Muska není spjato jen s americkým výrobcem elektromobilů Tesla Motors, tenhle vizionář pracuje i na dalších projektech, ať už mluvíme o výstavbě systému vysokorychlostní přepravy Hyperloop nebo firmě SpaceX snažící se o dobytí vesmíru. Právě se SpaceX je spjat opravdu netradiční plán, v rámci propagace chce Musk prostřednictvím její rakety Falcon Heavy vystřelit do vesmíru Teslu Roadster.

Tento plán Musk odhalil již před koncem roku, až nyní však oficiálně uvedl, kdy k tomu skutečně dojde. Na své oblíbené sociální síti oznámil, že raketa Falcon Heavy vyletí v úterý 6. února. V minulosti už se sice start rakety několikrát odložil, nyní už je ale stanoveno pevné datum, raketa má za sebou zkoušky přímo na odpališti, a tak start aktuálně mohou posunout leda tak nepříznivé povětrnostní podmínky nebo nějaký nečekaný problém.

Startovat bude na osvědčeném Startovacím komplexu 39 ve Vesmírném středisku Johna F. Kennedyho na mysu Canaveral, Musk tudíž fanouškům kosmonautiky slibuje dobrý výhled na start rakety.

Višňově červený elektrický sporťák je přímo majetkem Elona Muska, jedná se o první generaci Tesly Roadster , nikoliv tedy o teprve připravovaný vůz pro rok 2020 . Automobil bude v raketě při zkušebním letu sloužit jako závaží, takovou úlohu obvykle hrají bloky betonu nebo oceli, to je ale podle Muska „příliš nudné,“ a tak pro Falcon Heavy vymyslel toto řešení. Zpočátku se to zdálo jako vtip, posléze se ale ukázalo, že to Musk myslí opravdu vážně, z hlediska marketingu je to totiž skvělá myšlenka. Není to přitom všechno z tohoto poněkud šíleného plánu, dokud autu nedojde šťáva, bude hrát skladbu Space Oddity (Vesmírná zvláštnost) od Davida Bowieho.

Pokud půjde všechno podle plánu a raketa třeba neshoří hned po startu, bude to znamenat, že Falcon Heavy doletí k Marsu, kolem kterého bude i s Teslou Roadster na palubě kroužit miliardy let, jak tvrdí Musk.

Falcon Heavy je podle SpaceX raketa s nejvyšší nosností, která dnes existuje, do vesmíru má zvládnout vynést na nízkou oběžnou dráhu až 64 tun nákladu. Skládá se ze tří raket Falcon 9, přičemž hned dvě z nich už firma využila k dřívějším letům. Právě opětovné použití těchto komponent je prostředkem, jakým chce Musk vesmírné lety zlevnit.