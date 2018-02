Citroën Spacetourer XL 2.0 BlueHDi – Vpředu business, vzadu párty

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Jestliže lze v dnešní době s klidným svědomím říci, že vozy SUV v budoucnu nahradí dříve hodně rozšířená MPV, a dokonce i některá kombi, u osobních dodávek je situace jiná. Jsou tady s námi již celá desetiletí a představují alternativu pro ty, kteří potřebují auto s velkým vnitřním prostorem a v případě více vybavených verzí také určitou míru luxusu. Stálicemi jsou například Volkswagen Multivan nebo Mercedes-Benz třídy V (dříve Vito a Viano), své k tomu má ale co říct i koncern PSA.

Citroën Spacetourer je nástupcem druhé generace modelu Jumpy, jenže zatímco předchůdce vzniknul i díky spolupráci s italským Fiatem, nyní do hry po bok Citroënu a Peugeotu nastoupila Toyota. Vzniklo tak trio Spacetourer, Traveller a Proace, technika ale pochází od PSA, hlavně pak v oblasti agregátů. My se dnes zaměříme na úplný vrchol osobní dodávky od Citroënu, a to jak po stránce velikosti, tak pohonného ústrojí.

Vybere si snad každý

Jeden Spacetourer jsme již v testu měli. Bylo to loni v lednu, a dokonce měl i stejnou tmavě šedou barvu karoserie a sedmnáctipalcová litá kola jako ten dnešní. Jenže zatímco tehdy se jednalo o velikost M, dnes před sebou máme mastodonta s označením XL. Rozvor náprav 3275 milimetrů se neliší, rozdíl je v celkové délce, kdy má XL k dobru 350 milimetrů díky masivnímu zadnímu převisu. Dlouhá záď možná Spacetourer dělá méně atraktivní, na druhou stranu pak ale máte co do činění s opravdu obrovským autem, které vedle až devíti cestujících odveze i hromadu nákladu.

Už v základním uspořádání, tedy za třetí řadou sedadel, má zkoušený vůz zavazadelník o objemu 1237 litrů (po strop, do výše opěradel je to 912 litrů). Vyjmutím třetí řady získáte až 2787 litrů (1950 litrů do výše opěradel), a pokud se obejdete i bez prostřední řady, máte k dispozici až 4900 litrů (3700 litrů do výše opěradel), v tomto případě už ale automobilka neuvádí hodnoty podle normy VDA. Tento kus auta k dobru navíc v porovnání s verzí M nestojí o tolik více, jak by se mohlo zdát. Cenový rozdíl totiž činí 30.250 korun, což je například téměř totéž, co dělí Octavii a Octavii Combi.

Hrát si nicméně můžete nejenom s délkou vozu, ale také konfigurací interiéru. Standardem pro zkoušenou verzi Business jsou dvě sedadla vpředu a nedělaná zadní lavice. Za tisícovku pak získáte dvousedadlo spolujezdce. V případě zkoušeného vozu se jedná o takovou zlatou střední cestu, kdy za příplatek 26.000 Kč dostanete prostřední lavici dělenou v poměru 2/3 - 1/3, a naprosto totéž ve třetí řadě. Manipulace se sedadly není těžká, přestože samozřejmě něco váží. Šoupat s nimi v kolejnicích však zvládne i průměrně silná žena, a abyste zajistili přístup i do třetí řady, stačí zatáhnout za jedinou páku (vzadu pod sedákem) a celé sedadlo i s opěradlem překlopit vpřed. Jednodušší už to být nemohlo.

Vrchol luxusu pak představuje verze Business Lounge, která má ve druhé řadě dvojici otočných křesel a dvě (standard), případně tři křesla ve třetí řadě (za příplatek 27.000 Kč). Sedadla jsou čalouněna perforovanou kůží, vpředu dokonce vyhřívaná a s masážní funkcí, a kdo by stále neměl dost, může si za 8000 korun pořídit stolek posuvný v kolejničkách. Právě Business Lounge představuje vrchol luxusu řady Spacetourer, avšak levnější Business, který dnes testujeme, příliš nezaostává, a dokonce i s nejvýkonnějším motorem se vejde pod milion.

Pracanta úspěšně skrývá

Že se v jádru jedná o pracovní stoj, za volantem poznáte vlastně jenom podle tvrdých plastů na přístrojové desce. Ty jsou však dobře zpracované a v podstatě tak vůbec ničemu nevadí. Příď je krátká a k tomu ještě kulatá, takže při parkování musíte mít auto buď hodně v oku, nebo se bezmezně spolehnout na parkovací senzory. Ty využijete především při couvání, protože máte přece jenom co do činění s více než 5,3 metru dlouhým kolosem, s nímž vám kvůli zatmaveným zadním oknům kolikrát nepomohou ani dvě vnitřní zpětná zrcátka – jedno klasické, a druhé vypouklé pro lepší kontrolu pasažérů v zadních dvou řadách.

Přední sedadla jsou překvapivě pohodlná, v našem případě vybavená masážní funkcí, skoro se až napoprvé nechce věřit, že vlastně sedíte v dodávce. To vám ale jasně napoví posaz jako na židli a jiná poloha pedálů, než na jakou jste zvyklí z osobáků. Jednoduchý přístrojový štít je dobře čitelný a relativně brzy si zvyknete i na to minimum klasických tlačítek (ovládání klimatizace naštěstí zůstalo!), navíc si můžete připlatit i za barevný head-up displej, jehož nastavení provádíte přes dobře přístupný panel nalevo od volantu.

Škoda jenom voliče automatické převodovky řešeného otočným ovladačem na středové konzole. Vím, šetří to místo, avšak i proto, že se jedná o „by-wire“ systém, mohl být ovladač vyšší. Klade totiž docela velký odpor, a když se máte s kolosem jako je Spacetourer XL po centimetrech „probíjet“ stísněnými podzemními garážemi, je to spíše k vzteku. Garantuji, že si minimálně jednou navolíte místo „déčka“ neutrál, případně parking místo zpátečky.

Vzhledem ke krabicovitým proporcím karoserie a 3275 milimetrů dlouhému rozvoru nedostatek vnitřního prostoru řešit nemusíte. Vpředu se rozvalíte jako králové, ve druhé řadě je dokonce ještě o centimetr více místa v loktech, takže se zde pohodlně vejde trojice dospělých. Jenom zcela vzadu je to s místem do šířky o něco horší (ale stále nijak omezující), protože přicházíte o elektricky posuvné boční dveře. Ty jsou v případě zkoušeného vozu ovládané elektricky, a to dokonce z místa řidiče. Na tuto opci si však musíte připravit 38.000 Kč.