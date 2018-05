Ford EcoSport 1.0 EcoBoost - Trochu Eco, trochu Sport

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Pokud bychom se vydali po stopách modelu EcoSport, dostaneme se u aktuální generace až někam do roku 2012, kdy se nový crossover začal prodávat na brazilském a indickém trhu. Automobilka ho sice vyvíjela jako globální model a počítala s jeho prodejem i v Evropě, ale představy o vlastnostech auta mají zákazníci v různých koutech světa hodně odlišné. To, co fungovalo v Brazílii, nemusí fungovat v Německu. Auto tedy prošlo celou řadou změn a s více než ročním zpožděním dorazilo na některé evropské trhy. Přesto v populární kategorii kompaktních SUV netrhalo žádné prodejní rekordy, často mu byl vytýkán nekvalitní interiér či nepříliš přesvědčivé jízdní vlastnosti.

Teď se Ford pokouší o reparát, EcoSport ovšem inovoval skutečně výrazně a nezdráhal se ho nasadit do prodeje po celé Evropě, Česko nevyjímaje. Po designové stránce se mnohem více podobá větším sourozencům v podobě Kugy a Edge, elegantněji vypadá záď s přepracovaným nárazníkem a sdruženými svítilnami, některá provedení pak vzhled odlišují dvoubarevným lakováním. Kriticky a samozřejmě zcela subjektivně ale musím říct, že ošklivý sice není, ale v dané kategorii asi najdete pohlednější modely.

Nahoru? Ne, do strany!

A pravděpodobně také praktičtější. Velkou specialitou EcoSportu je netradiční řešení zavazadelníku, jehož dveře se otevírají do strany, a to směrem do silnice. Původně se na pátých dveřích nacházelo také rezervní kolo. Pokud vás děsí vidina opravné sady, můžete si rezervu dopřát v rámci příplatkové výbavy, společně s ní však přijdete o střešní spoiler a možnosti parkovací kamery a tažného zařízení.

Ford tvrdí, že otevírání zavazadelníku do strany má své výhody. Třeba když s autem zaparkujete blízko zdi, můžete ho otevřít jen trochu a vyndat zavazadla. Na druhou stranu při podélném stání vyndáte týdenní nákup velmi obtížně, protože pro plné otevření dveří za sebou potřebujete hodně místa. Ve výsledku si tedy myslím, že nevýhody převažují, což jen dokládá, proč takové řešení zůstalo výsadou ryzích off-roadů.

Zavazadelník bohužel neoslní ani svým objemem. Ten v základním uspořádání činí 356 litrů, pokud zvolíte variabilní podlahu, zmenší se rázem objem na nikterak oslnivých 334 litrů. Konkurence přitom dokáže nabídnout objem okolo čtyř set litrů. Se sklopenými sedadly se však EcoSport se svými 1238 litry řadí mezi nejprostornější modely v dané třídě.

Co EcoSport nenabídne v kufru, to dohání vpředu, interiér je totiž velmi povedený. Při porovnání s předchozími verzemi je patrné, že se uvnitř inovovalo opravdu intenzivně, to aby automobilka uspokojila náročné evropské zákazníky. Pokud budete zkoumat slícování jednotlivých dílů či kvalitu plastů, nemůžete být zklamáni. Jinými slovy vnitřek působí hodnotným a bytelným dojmem. Typický majitel SUV pak jistě ocení vysokou pozici za volantem, která však nikterak neomezuje prostor nad hlavou ani pro vyšší pasažéry. Ti budou mít spíše problém s koleny, pokud se posadí na zadní sedadla. Nesmíte ale zapomínat, že se bavíme o kategorii nejmenších SUV.

Design interiéru je blízký nejnovější Fiestě, na rozdíl od jiných automobilek Ford zachoval velké množství mechanických tlačítek a výsledkem je takový ideální kompromis mezi přehledností a dobrou ovladatelností všech funkcí auta, displej ale samozřejmě nemůže chybět. Nachází se pěkně v zorném poli na samém vrcholu palubní desky a v závislosti na výbavě může být až osmipalcový. Zaměstnává jej systém Ford Sync3, který má pěknou grafiku, nepostrádá široké možnosti spojení s mobilním telefonem a jednoduše se ovládá. Kromě toho také rozumí českým hlasovým pokynům, a to v dané třídě rozhodně není obvyklé. Pokud se navíc trochu rozšoupnete v příplatkové výbavě, můžete mít i audiosystém B&O s deseti reproduktory a subwooferem. Asi nemusím zmiňovat, že hraje vážně dobře. Příplatek za něj je u vyšších výbav velmi přijatelných 11.000 Kč.

+

Obecně je výbava velmi slušná už v základu. Ani nejlevnější Trend není žádné holátko, v kombinaci s litrovým tříválcem stojí 399.900 Kč, volbou rozumu je však spíš verze Titanium, která má litá kola, automatickou klimatizaci nebo třeba tempomat. Momentálně navíc Ford nabízí zvýhodněnou edici s výbavou zdarma, takže provedení Titanium Top přijde na 464.900 Kč. Oproti standardní verzi má navíc paket Winter s vyhřívaným čelním sklem a tryskami ostřikovačů, vyhřívaná jsou také přední sedadla a volant (v zimě skvělá věc!). K tomu má přední a zadní parkovací senzory, sklopná zrcátka a v neposlední řadě již zmiňovaný multimediální displej s osmipalcovým displejem a audiosystémem Bang & Olufsen.