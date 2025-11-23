Autem roku 2026 je podle Britů čínské SUV. Mezi nejlepšími je také škodovka
Chery Tiggo 8 ovládlo anketu britského webu Carwow. Jeho experti tvrdí, že je až podezřele dobré. A čísla tomu dávají za pravdu.
Británie má nového automobilového šampiona – a je jím vůz, který většina řidičů pořádně nezná. Online platforma Carwow vyhlásila výsledky svých motoristických cen, přičemž absolutním vítězem se stalo Chery Tiggo 8, sedmimístné SUV z Číny.
Porota ho ocenila jako nejlepší auto roku 2026, především díky kombinaci prostorové štědrosti, moderních technologií a nečekaně nízké ceny.
Překvapí ceníkem
Tiggo 8 se chlubí cenovkou, která dokáže zamotat hlavu i věrným zákazníkům evropských značek. V Británii tenthle model startuje na částce 28.545 liber (cca 786.000 Kč), v Česku čistě spalovací provedení s přeplňovanou zážehovou šestnáctistovkou o výkonu 108 kilowattů vyjde minimálně na 899.000 Kč.
Za plug-in hybridní provedení na našem trhu zaplatíte 1.039.000 Kč. Za necelých 900 tisíc Chery Tiggo 8 českým zákazníkům ve standardu nabídne například čelní, boční a hlavové airbagy vpředu včetně centrálního airbagu a boční vaky vzadu, plejádu bezpečnostních a jízdních asistentů, LED světlomety, 19palcová litá kola, multimediální systém se středovým displejem o úhlopříčce 15,6 palců, head-up displej, dvouzónovou klimatizaci či vyhřívaný volant.
V případě plug-in hybridu pod kapotou pracuje kombinace 1,5litrového benzinového motoru s elektromotorem se systémovým výkonem 205 kilowattů. O elektrický dojezd se stará 18,3kWh baterie typu LFP s dobíjecím výkonem až 40 kW, která podle automobilky zvládne 56 kilometrů bez emisí a v kombinaci s benzinem nabídne až 765km dojezd.
Nová značka a hned úspěch
Chery dorazilo na britský trh teprve letos, vstup mu ale vyšel dokonale. Tiggo 8 je zde vůbec prvním sedmimístným modelem značky – kategorie, kterou Britové milují. Zřejmě i proto se mu od prvního dne dostává výjimečné pozornosti.
Mat Watson, hlavní tvář Carwow, to shrnul zcela bez obalu: „Tiggo 8 je typ auta, které může čínské značky posunout mezi evropskou špičku. Nabízí nečekaně mnoho za překvapivě málo.“
A úspěchy čínských výrobců tím nekončí. Brand of the Year neboli značkou roku se totiž stalo další čínské jméno – Jaecoo. Přestože se na britském trhu také objevilo teprve letos, čísla ukazují, že bere trh útokem a už se dotahuje na etablované konkurenty.
Rok 2026 může být zlomový. Čínská auta už nejsou jen levnou alternativou. Na britských silnicích začínají hrát plnohodnotnou roli a tradiční evropské značky čekají náročné časy. Dokonce i v Česku, které zažívá podobný nápor, si čínští výrobci dělají silné jméno. Prodejně se ovšem zatím daří primárně značce MG s britskými kořeny, která sází na dostupné vozy se spalovacími motory.
Vedle zmíněného chery ovšem uspěla například také Škoda. Její elektrické SUV Enyaq si odnáší ocenění Smart Spender, které můžeme přeložit jako skvělý poměr ceny a užitné hodnoty.
Zdroje: Auto Express, Carwow foto: Chery, video: auto.cz