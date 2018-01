Překvapivý výsledek velkého testu pneumatik: Na suchu je lepší sjetá guma! Ale…

Věděli jste, že pokud sjedete plášť pneumatiky 185/65 R 15 o šest milimetrů, zmenší se jeho obvod o skoro čtyři centimetry? V takovém případě musí kolo absolvovat na každých 100 km o tisíc otáček více.

Německý Auto Bild se podíval na zoubek stále populárnějším celoročním pneumatikám (není divu, právě v této zemi se jim se 14 % podílu daří nejlépe) a ozkoušel jejich vlastnosti s různými hloubkami dezénu – konkrétně osmi, čtyřmi a dvěma milimetry.

Připomeňme, že legislativa umožňuje sjet zimní pneumatiky do hloubky tří milimetrů, letní pak dokonce na 1,6 mm. Kdy bychom se ale měli rozhodnout pro výměnu sady? Dříve, nebo později?

Jasnou odpověď nám nedávají ani výrobci. Třeba finský Nokian umístil na pneumatiky indikátory mizící v momentě, kdy se hloubka dostane pod čtyři milimetry. V tu chvíli už bychom prý měli sáhnout po nové sadě. Naopak Michelin uvádí, že pneumatiky si až do zákonem stanovené hranice uchovávají všechny důležité vlastnosti. Kde je pravda? To se pokouší odhalit exkluzivní test pneumatik, které byly všechny obuty na stejný vůz, malý Opel Corsa.

Jak se testovalo?

Opotřebení pneumatik na avizovanou hloubku čtyř a dvou milimetrů bylo před zahájením testu provedeno prostřednictvím počítačem řízeného stroje. Každá sada pak absolvovala 1000 kilometrů v reálném provozu, aby dostatečně zregenerovala. Pláště prošly testem za všech podmínek, tedy na sněhu, ledu i mokré vozovce. Prim hrály stále oblíbenější celoroční pneumatiky, nechyběly ale ani zimní a letní gumy. Celkem se do testu zapojilo osm sad se třemi hloubkami dezénu, tedy čtyřiadvacet pneumatik. To vše ve dvanácti dynamických disciplínách.

Disciplíny na sněhu

První disciplína měří hnací sílu pneumatiky, tedy sílu přenášenou gumou v bodě styku s vozovkou. Údaje v tabulce jsou uvedeny v newtonech. Ukazují, že trakce jednotlivých pneumatik se zhoršila o 10 až 38 %. Nejmenší úbytek zaznamenávají produkty značek Michelin a Nokian. Pneumatiky, které se v jednotlivých disciplínách nedostanou z „nebezpečné zóny“ (do strany od červené přerušované čáry směrem, kterým ukazuje šipka), představují pro řidiče zvýšené riziko.

Příčné zrychlení (m/s2) se s ubývající hloubkou dezénu zhoršovalo o 5 až 28 %. Jako nové pneumatiky bodovaly ty od značek Nokian a Vredestein, naopak s hloubkou dezénu dva milimetry bylo nejúspěšnější obutí Michelinu.

Brzdná dráha na sněhu se měřila z rychlosti 50 km/h, prodlužovala se o 15 až 37 %. Rapidní zhoršení je patrné u pneumatik Pirelli a Vredestein. Produkty značek Nokian a Michelin v této disciplíně také ztrácely, ale podařilo se jim vyhnout nebezpečné zóně.

Zimní obutí bylo při handlingu logicky nejúspěšnější, ale dlužno říct, že celoroční pneumatiky neztrácely mnoho. Komplexně došlo ke zhoršení o 3 až 16 %, Pokud jde o dvoumilimetrové vzorky, opět uspěl Michelin a o píď z nebezpečné zóny vyklouzlo i obutí Goodyear.

Disciplíny na mokru

Riziko aquaplaningu stouplo o 19 až 31 %. Mělké drážky nestíhají vodu ze stopy odvádět tak rychle, tudíž jejich schopnosti s chybějícími milimetry značně klesají. Vypovídajícím faktem byla rychlost, během níž pneumatika ztratila kontakt s vozovkou. Vredestein na osmimilimetrové vrstvě vody neuspěl ani s hloubkou dezénu 4 mm, naopak konečně se chytla letní pneumatika.

Na zavlažené kruhové dráze už to i přes ubývající vzorek nebyla taková ztráta. Čas na kolo se zhoršoval v rozmezí od 1 do 14 %. S hloubkou 2 mm jsou neuspokojivé výsledky pneumatik Nokian a Hankook, těsné to měl Vredestein. Nejlépe si vedlo obutí Goodyear.

Na vodě se brzdná dráha měřila z rychlosti 80 km/h, s ubývajícím vzorkem se prodlužovala o 11 až 20 %. Bezpečně za daných podmínek nejsou pláště Hankook, Nokian a Vredstein, nedařilo se ani zimnímu obutí. Uspěl Michelin a Goodyear.

Vlastnosti pneumatiky se na okruhu zhoršovaly o 6 až 11 %. I se čtyřmilimetrovým vzorkem se dařilo všem, hloubka dezénu 2 mm už prokázala nedostatky u obutí Hankook, Nokian a Vredestein. Velmi dobře se vedlo Michelinu a Goodyearu.

Disciplíny na suchu

Vysvitlo sluníčko, testovací dráha oschla a karta se začíná obracet. Vlastnosti se s chybějícím vzorkem zlepšují o dvě až tři procenta napříč všemi výrobci, to stejné platí u letního i zimního obutí. Nejúspěšnější byl dvoumilimetrový vzorek Michelinu, překonal jej jen zimní plášť.

Taktéž brzdění šlo lépe sjetým pneumatikám, zaznamenaly zkrácení brzdné dráhy o 4 až 14 %. Všechny celoroční pláště byly horší než letní, rozdíl mezi pneu novou a sjetou na 2 mm se dokonce vyšplhal až na 6,5 metru!

V tomto případě test žádné výrazné odchylky nepřinesl, záleží na konkrétním výrobci. Hlučnost se jednou snížila o tři procenta, jindy zase o procento zhoršila. Konstantní byl v tomto ohledu Goodyear, jenž při rychlosti 80 km/h zaznamenal vždy rovných 70 dB.

Valivý odpor (v kg/t) se s ubývajícími drážkami lepšil o 13 až 32 %. Test prokázal, že na sjetých pneumatikách lze dosáhnout úspory paliva o šest procent. Mezi nejvíce sjetým obutím bodovaly značky Nokian a Vredestein.

Závěrečné hodnocení

Absolutním vítězem testu celoročních pneumatik (s rozměrem 185/65 R15) se stala sada Michelin CrossClimate+ 92 V, která obstála napříč nejrůznějšími podmínkami. Jako jediná získala vynikající hodnocení jako nová a dobré celkově. V žebříčku následuje Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 88 T, s celkovým uspokojivým hodnocením. Obutí přesvědčilo na mokrém i zasněženém povrchu, dařilo se zejména vzorku se 4 mm.

S výhradami se pak seřadily pneumatiky Pirelli Cintuarato All Season 88 H, Hankook Kinergy 4S 88 T, Vredestein Quatrac 5 88 T a konečně Nokian Weatherproof 88 T.

Z exkluzivního testu německých kolegů z Auto Bildu vyplývá, že sjetý vzorek podává za suchých podmínek lepší vlastnosti než nová pneumatika. Jenže na silnicích nejezdíme jen za sucha, počasí nás někdy umí pořádně překvapit a potrápit. A když dojde na déšť či sníh, obutí s větším vzorkem se okamžitě dostává do popředí. Nechcete-li tedy riskovat (v lepším případě jen zdržení, v horším vlastní zdraví), raději vždy volte pneumatiku s hlubšími drážkami.