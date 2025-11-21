Durango je i po 24 letech nejoblíbenějším SUV na trhu. Do nabídky vrací šestiválec, páteř tvoří V8
Třetí generace Dodge Durango se z plánovaného běžného modelového cyklu nenápadně přehoupla do kategorie dlouhověkých ikon. I po více než dvou dekádách na trhu si drží pozici rodinného SUV s duší muscle caru.
Při uvedení třetí generace Dodge Durango snad nikdo netušil, že vydrží minimálně do modelového ročníku 2026. Když si vezmeme, že běžný generační cyklus je počítán zhruba na osm let, toto oblíbené SUV nemá daleko k tomu, aby přežilo dvojnásobek.
Ptáte se, jak je možné, že třetí generace stále funguje i po 15 letech? Podle automobilky jde o lákavý mix rodinného charakteru se silou muscle caru, kterou v takové míře nenabízí prakticky nikdo jiný. Svou oblibu potvrdilo prvním místem mezi SUV ve studii Automotive Performance, Execution And Layout (APEAL). Jde o každoroční průzkum spokojenosti majitelů nových aut v USA. Odhaluje, jak jsou majitelé s vozem spokojeni po emocionální i praktické stránce a hodnotí také provedení a kvalitu vozu v prvních měsících vlastnictví.
Automobilka navíc pozici duranga posílila uvedením verze SRT Hellcat Jailbreak se sedmi miliony různých úprav, zejména barevných kombinací, vrátila žádaný modrý odstín a otevřela objednávky na výkonný SRT Hellcat v dalších regionech. Nabídku doplnila také verze GT.
Toto provedení vrací do nabídky vidlicový šestiválec Pentastar s výkonem 220 kW a točivým momentem 353 Nm. V kombinaci s pohonem všech kol je určené pro zákazníky, kteří chtějí více SUV než muscle car. Cena startuje v přepočtu na 824.000 Kč.
Alternativou je provedení GT Hemi se známým vidlicovým osmiválcem o objemu 5,7 litru, výkonem 267 kW a točivým momentem 529 Nm, rovněž spojeným s pohonem všech kol. S cenovkou v přepočtu od 900.000 Kč jde o nejdostupnější SUV s osmiválcem na americkém trhu.
Pro milovníky výkonu je připravena verze Durango R/T s motorem V8 HEMI o objemu 6,4 litru, výkonem 354 kW a točivým momentem 637 Nm. Její objednávky odstartují začátkem příštího roku. Absolutním vrcholem nabídky je Durango SRT Hellcat s přeplňovaným osmiválcem 6,2 litru. Za v přepočtu 1.690.000 Kč nabízí výkon 525 kW a točivý moment 875 Nm, čímž je nejsilnějším SUV se třemi řadami sedadel ve Spojených státech.
Zdroj: Dodge I Video a foto: Dodge