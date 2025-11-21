Předplatné
Benzin a nafta v Česku zdražují. Proti roku 2024 ovšem stále ušetříme

Ve srovnání s předchozím týdnem pohonné hmoty v Česku mírně zdražily. Ve srovnání s loňským rokem ovšem za paliva stále zaplatíme o něco méně.

Paliva v Česku v uplynulém týdnu zdražila. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se zvýšila o 16 haléřů na průměrných 34,66 koruny za litr. U nafty cena vzrostla ještě více, o 35 haléřů. Řidiči tak nyní dají za diesel průměrně 34,05 koruny za litr. Vyplynulo to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Proti loňskému roku jsou ale paliva levnější.

Za benzin motoristé před rokem platili v průměru o 1,06 koruny na litru více a za naftu o 0,52 koruny více.

Škoda Pay to Fuel • Zdroj: Škoda Auto

Mezi kraji nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji. Litr benzinu tam v průměru vyjde na 34,13 Kč a nafta na 33,55 Kč. Naopak nejdražší jsou u pražských pump. Litr benzinu v metropoli stojí průměrně 35,69 Kč a nafta se tam tankuje za 35,22 Kč za litr.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 19. listopadu 2025 (v Kč/l)
KrajNatural 95Nafta
Praha35,6935,22
Středočeský34,9134,17
Jihočeský34,1333,55
Plzeňský35,0334,53
Karlovarský34,2433,58
Ústecký34,2433,66
Liberecký34,3233,71
Královéhradecký34,5833,89
Pardubický34,4933,66
Vysočina34,9234,29
Jihomoravský34,934,32
Olomoucký34,8234,28
Zlínský34,4433,8
Moravskoslezský34,5834,02
Průměr ČR34,6634,05
Zdroj: CCS 

Zdroj: ČTK, foto: Svět motorů a auto.cz, video: Škoda

