Benzin a nafta v Česku zdražují. Proti roku 2024 ovšem stále ušetříme
Ve srovnání s předchozím týdnem pohonné hmoty v Česku mírně zdražily. Ve srovnání s loňským rokem ovšem za paliva stále zaplatíme o něco méně.
Paliva v Česku v uplynulém týdnu zdražila. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se zvýšila o 16 haléřů na průměrných 34,66 koruny za litr. U nafty cena vzrostla ještě více, o 35 haléřů. Řidiči tak nyní dají za diesel průměrně 34,05 koruny za litr. Vyplynulo to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Proti loňskému roku jsou ale paliva levnější.
Za benzin motoristé před rokem platili v průměru o 1,06 koruny na litru více a za naftu o 0,52 koruny více.
Mezi kraji nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji. Litr benzinu tam v průměru vyjde na 34,13 Kč a nafta na 33,55 Kč. Naopak nejdražší jsou u pražských pump. Litr benzinu v metropoli stojí průměrně 35,69 Kč a nafta se tam tankuje za 35,22 Kč za litr.
|Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 19. listopadu 2025 (v Kč/l)
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|Praha
|35,69
|35,22
|Středočeský
|34,91
|34,17
|Jihočeský
|34,13
|33,55
|Plzeňský
|35,03
|34,53
|Karlovarský
|34,24
|33,58
|Ústecký
|34,24
|33,66
|Liberecký
|34,32
|33,71
|Královéhradecký
|34,58
|33,89
|Pardubický
|34,49
|33,66
|Vysočina
|34,92
|34,29
|Jihomoravský
|34,9
|34,32
|Olomoucký
|34,82
|34,28
|Zlínský
|34,44
|33,8
|Moravskoslezský
|34,58
|34,02
|Průměr ČR
|34,66
|34,05
|Zdroj: CCS
Zdroj: ČTK, foto: Svět motorů a auto.cz, video: Škoda