Nejžádanější ojetina Škoda Octavia: Která princezna je ta pravá?
Někdejší bohatství Octavie II mezi ojetinami prozrazuje bezpočet různých variant. Jenže v případě královny trhu obzvláště platí, že není všechno zlato, co se třpytí.
Dlouhodobé oblibě druhé generace se nedivíme – zvenčí vypadá nadčasově a vnitřek je relativně moderní. Navzdory více než dvěma dekádám od premiéry je kabina stále šik a díky rozmanitosti výbav a příplatků může být Octavia II vyšňořena jako aktuální kompakt – dotykový displej s navigací, multifunkční volant, dvouzónová klimatizace, bluetooth, DSG... K tomu bohatý výběr motorů, pohon předních či všech kol a jako bonus velký prostor a téměř bezedný zavazadelník.
A protože jednotky 1.4 a 1.6 MPI už jsou pro lovce ojetin buď staré, anebo naopak v případě rodinných modelů Tour stále nedostupně zabydlené v garážích původních soukromých majitelů, zájemce stejně skončí u TDI či zážehových čtyřválců TSI.
Vznětové čtyřválce představují samoprodejné zboží v kterékoli podobě, Octavia II měla v nabídce i diesel splňující staré Euro 3: 1.9 TDI-PD s kódem BJB, dodávaný do února 2006. Diesely vládnou i odbytu ojetých octavií, původní devatenáctistovky TDI-PD se vstřikováním čerpadlo-tryska už však v čele zájmu vystřídaly common raily 1.6 TDI a 2.0 TDI.
