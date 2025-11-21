Nejžádanější ojetina Škoda Octavia: Která princezna je ta pravá?

Předplatné
Takhle nešetrnou grafi ku dokážou na pastelový lak dvojkové octavie vyrýt kartáče automatické myčky
Přední náprava Octavie II je trvanlivá, na rozdíl třeba od felicie byla od počátku dimenzovaná na uložení objemných a hmotných motorů
Zadní náprava se přehnanou odolností nechlubí. Na rozdíl od předchozí a následující generace byla v Octavii II standardně osazena víceprvkovým zavěšením.
Stejný liftback 1.4 TSI/90 kW, jaký momentálně dlouhodobě testujeme, jsme měli v redakci jako nový před patnácti lety – jenže v bohatě vybavené novinářské specifi kaci s automatem
Lukáš Prejzek
Někdejší bohatství Octavie II mezi ojetinami prozrazuje bezpočet různých variant. Jenže v případě královny trhu obzvláště platí, že není všechno zlato, co se třpytí.

Dlouhodobé oblibě druhé generace se nedivíme – zvenčí vypadá nadčasově a vnitřek je relativně moderní. Navzdory více než dvěma dekádám od premiéry je kabina stále šik a díky rozmanitosti výbav a příplatků může být Octavia II vyšňořena jako aktuální kompakt – dotykový displej s navigací, multifunkční volant, dvouzónová klimatizace, bluetooth, DSG... K tomu bohatý výběr motorů, pohon předních či všech kol a jako bonus velký prostor a téměř bezedný zavazadelník.

A protože jednotky 1.4 a 1.6 MPI už jsou pro lovce ojetin buď staré, anebo naopak v případě rodinných modelů Tour stále nedostupně zabydlené v garážích původních soukromých majitelů, zájemce stejně skončí u TDI či zážehových čtyřválců TSI.

Vznětové čtyřválce představují samoprodejné zboží v kterékoli podobě, Octavia II měla v nabídce i diesel splňující staré Euro 3: 1.9 TDI-PD s kódem BJB, dodávaný do února 2006. Diesely vládnou i odbytu ojetých octavií, původní devatenáctistovky TDI-PD se vstřikováním čerpadlo-tryska už však v čele zájmu vystřídaly common raily 1.6 TDI a 2.0 TDI.

