BYD Atto 2 vstupuje do Česka. Konkurent Hyundaie Kona nabídne hned dva pohony
Největší světový výrobce elektrických aut na český trh uvádí své populární subkompaktní SUV Atto 2. Vedle bezemisní varianty bude k dispozici také plug-in hybrid hned se dvěma kapacitami baterie.
BYD je jednou z velmi malého množství čistě soukromě vlastněných automobilek v Číně. Značka se za letošní rok stane největším producentem elektromobilů na světě, když předběhne dosud vedoucí americkou Teslu. Vedle toho BYD patří též k největším výrobcům plug-in hybridních aut. A právě obě zmíněné koncepce nabídne malé SUV Atto 2, které Číňané již nějakou dobu prodávají na západních trzích. Do Česka se tenhle model dostane až nyní, přičemž přesné ceny se dozvíme začátkem roku.
BYD Atto 2 s přídomkem DM-i díky již známému plug-in hybridnímu pohonu Super Hybrid Dual Mode z větších modelů Seal 6 DM-i a Seal U DM-i kombinuje atmosférický zážehový čtyřválec Xiaoyun o objemu 1,5 litru a výkonu 72 kW s vysokou účinností 43,04 % s trakčním elektromotorem se 145 kilowatty, přičemž systémový výkon dosahuje 122 kilowattů u verze Active, respektive 156 kW u varianty Boost.
Obě provedení se vedle výkonu liší velikostí trakčního akumulátoru typu LFP (lithium-železo-fosfát). Atto 2 DM-i Active má k dispozici pouze 7,8 kWh, což stačí na elektrický dojezd maximálně 40 kilometrů, Boost nabídne hned 18 kilowatthodin, s kterými bez špetky benzinu ujedete až 90 km. U základního provedení dosahuje dobíjecí výkon maximálně 3,3 kW, Boost se těší z dvojnásobné hodnoty.
BYD Atto 2 s rozměry 4330 x 1830 x 1675 milimetrů, rozvorem 2620 mm a zavazadelníkem o objemu 425 až 1335 litrů v plug-in hybridním provedení má v Česku de facto jediného, byť spíše nepřímého konkurenta v podobě prémiověji laděné Toyoty C-HR. Ta v rámci modelového roku 2026 ovšem stojí přes milion, kdežto BYD velmi pravděpodobně vyjde mnohem levněji.
Čínský crossover se může pochlubit hezky zpracovaným interiérem. Ve srovnání s elektrickou verzí má plug-in hybrid jinak umístěný volič jízdních režimů. Místo na centrální konzoly je na sloupku řízení.
Dominantním prvkem palubní desky jsou 8,8" displej před řidičem a 12,8palcová středová obrazovka. Infotainment využívá nejnovější software BYD včetně vícedotykového ovládání klimatizace a ventilace a přináší vylepšené hlasové ovládání díky „chytřejšímu asistentovi“. Po aktivaci povelem „Hi BYD“ systém díky technologiím generativní umělé inteligence a rozsáhlým jazykovým modelům dokáže vést přirozenou konverzaci, poradit v různých oblastech – od cestování přes aktuální dění až po obecné znalosti – a umí vést vícekrokový dialog i pamatovat si předchozí kontext.
Verze Boost navíc nabízí panoramatickou prosklenou střechu s elektricky ovládanou sluneční clonou, která do interiéru přivádí velké množství denního světla. Rovná podlaha v zadní části zase zajišťuje dostatek prostoru i pro rodinné využití.
Vedle toho Atto 2 Boost přidává též 17" litá kola, přední parkovací senzory, panoramatický parkovací systém, vyhřívaná přední sedadla s elektrickým nastavením, vyhřívaný volant, tónovaná zadní okna a bezdrátovou nabíječku mobilního telefonu o výkonu až 50 W. Tato verze nabízí také funkci Vehicle to Load (V2L), která umožňuje napájet externí zařízení výkonem až 3,3 kW.
Základní Atto 2 Active bez příplatku nabízí například metalický lak, 16" litá kola, LED přední i zadní světlomety, elektricky nastavitelná boční zrcátka, čtyři nabíjecí porty USB-C, zadní parkovací senzory s kamerou, adaptivní tempomat a chytrý klíč s možností přístupu přes smartphone. Nechybí ani plejáda jízdních a bezpečnostních asistentů.
Umí jezdit i pouze na elektřinu
Spolu s plug-in hybridní verzí BYD v Česku nabídne taktéž čistě elektrickou variantu Atto 2, která se postaví například v Česku vyráběnému Hyundaii Kona Electric. I v tomto případě bude na výběr z několika verzí. Na západních trzích aktuálně dostupná provedení Active a Boost s výkonem 130 kW a točivým momentem 290 Nm s baterií typu LFP má kapacitu 45,1 kilowatthodin, jež umožňuje dojezd až 312 kilometrů v kombinovaném režimu.
Novinka v podobě verze Comfort při totožných rozměrech karoserie (4310 x 1830 x 1675 mm) a rozvoru 2620 milimetrů přidává několik velmi příjemných vylepšení. Výkon elektromotoru je o 20 kW vyšší (150 kilowattů), točivý moment se zvýšil na 310 Nm. S ohledem na vyšší hmotnost (1720 vs. 1570 kg) zůstává dynamika obou variant totožná. Na stovku elektrické Atto 2 zrychlí za 7,9 sekundy a rozjede se až na 160 km/h.
Vyšší váha modelu Comfort je dána trakčním akumulátorem s kapacitou 64,8 kilowatthodin. Díky ní kombinovaný dojezd vzroste na 430 km, v městském provozu dokonce ze 463 na 604 kilometrů. Velký bonusem je též rychlejší nabíjení. Místo maximálních 65 kW Atto 2 Comfort zvládá 155 kilowattů, což je velmi slušná hodnota i v rámci větších a výkonnějších elektromobilů. Novinka si proto troufne i za hranice města. Standardem pro všechny varianty je 11kW palubní nabíječka pro střídavý proud.
BYD Atto 2 Comfort ve standardu disponuje elektrickým nastavením předních sedadel v šesti směrech a také jejich vyhříváním. Vyhřívaný je i volant. Těšit se můžete též z panoramatické střechy, dvojice displejů s 8,8 a 12,8 palci, palubním infotainmentem podporujícím aplikace typu Spotify, YouTube, Zoom či Amazon Music a aktualizace Over the Air (OTA). Pro nabíjení mobilních zařízení slouží čtveřice portů USB – dva přední USB-C (60 W a 18 W), dva zadní USB-C (18 W) a 50wattová bezdrátová nabíječka ve středové konzoly.
Díky použité platformě e-Platform 3.0 je podlaha zcela rovná, což zvyšuje nabídku vnitřního prostoru. Zavazadelník o objemu 450 až 1370 litrů je dokonce o něco větší než u plug-in hybridního sourozence. Ani zde nechybí funkce V2L s výkonem až 3,3 kW.
Zdroj: BYD, foto a video: BYD