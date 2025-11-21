Další čínská automobilka bude vyrábět v Evropě. Pomůže jí v tom slavné jméno
Čínští výrobci už nechtějí pouze vyvážet hotové automobily do Evropy — chtějí je zde rovnou vyrábět. Nejnověji to potvrzuje kontrakt mezi Magna Steyr a GAC Group, díky němuž se v rakouském Štýrském Hradci začne montovat elektromobil Aion V.
Čínské automobilky zaplavují Evropu. Zatímco drtivá většina tamní produkce na náš kontinent zatím míří právě z Číny, v následujících letech se bude poměr vyrovnávat. Další značka z druhé nejlidnatější země světa totiž plánuje v Evropě přímo vyráběr.
Čínská skupina GAC totiž uzavřela smlouvu s Magna Steyr, která bude pro zdejší trhy ve Štýrském Hradci kompletovat elektromobil Aion V.
Přesun výroby je motivován především prudce narůstajícími celními bariérami. Vozy z Číny aktuálně čelí v Evropské unii celní sazbě až 37,6 %. Montáž v Evropě umožňuje tuto překážku obejít a zároveň značce Aion získat prestiž evropské výroby.
Magně se to hodí
Z pohledu závodu Magna Steyr nejde jen o novou zakázku, ale o nutnou cestu k udržení provozu. V posledních letech totiž tradiční velcí zákazníci ukončili své kontrakty – například Jaguar Land Rover zastavil výrobu modelů I-Pace a E-Pace. A GAC není jediný nový hráč: z výrobních linek Magny už sjíždějí také vozy automobilky Xpeng, konkrétně modely G6 a G9.
Magna Steyr ve Štýrsku na svět přiváděla a přivádí řadu slavných jmen, například Mercedes-Benz G, roadster BMW Z4 nebo sportovní kupé Toyota Supra.
Tři zásadní dopady
Evropa přestává být pouze trhem pro čínské vozy, ale stává se jejich další výrobní základnou. Za druhé, otevírá se prostor pro evropské dodavatele – budou potřeba pro čínské montáže právě zde. V tomhle ohledu je ovšem přínos dost relativní. Čínské automobilky totiž preferují čínské dodavatele. Ti sice mohou v Evropě postavit fabriky a dát práci místním, bude se ovšem jednat pouze o montáž s minimem přidané hodnoty a rizikem krátkodobé investice.
A za třetí: pro zákazníky to znamená širší možnosti volby, větší konkurenci a možné snížení cen čínských vozů díky menším logistickým a celním nákladům, byť náklady na výrobu samotnou se s přesunem z Číny zvýší.
Význam spojení „made in Europe“ tak pomalu přestává být výsadou jen tradičních značek, ale stává se i volbou čínských hráčů, kteří chtějí získat důvěru evropských kupujících. A Magna Steyr je pro ně ideálním partnerem – osvědčenou kapacitou s flexibilní výrobou spalovacích, hybridních i plně elektrických vozidel na stejné lince.
Zdroje: GAC, Magna, Reuters, foto: Magna a GAC, video: Omoda