U Mercedesu se spalovacího motoru nebojí. Navzdory přísně normě Euro 7 si velké kubatury zachovají
Blížící se platnost velmi přísné emisní normy Euro 7 nutí mnoho výrobců aut omezit výrobu i nabídku spalovacích agregátů. U Mercedesu ale nic takového neplánují.
Připravovaná emisní norma Euro 7, která má vstoupit v platnost v lednu 2027, se nezaměřuje na snížení často medializovaných emisí oxidu uhličitého. Zaměřuje se zejména na redukci oxidů dusíku (NOx), pevných částic a prachu a také emisí vznikajících třeba z otěru brzdového obložení či pneumatik. Výrobcům aut dělá už nějaký čas těžkou hlavu. I tak se automobiloví výrobci budou snažit omezit a zejména zúžit nabídku spalovacích agregátů. A pokud je budou nabízet, bez elektrifikace se už patrně neobejdou.
Nejstarší automobilová značka Mercedes-Benz se však, zdá se, přísné emisní normy ve vztahu ke spalovacím motorům nebojí. Na nedávné tiskové konferenci to oznámili její čelní představitelé pod mottem „zvládnutí transformace“. I nadále počítá se spalovacími motory, přičemž dokonce ani královský dvanáctiválec nemá v plánu odejít do důchodu, jak už jsme informovali v září letošního roku.
Dnes je Mercedes jedinou prémiovou německou značkou nabízející dvanáctiválec, když BMW jeho dodávky ukončilo v roce 2022 a Audi dokonce už v roce 2017. V případě Mercedesu nejde jen o vlastní modely, primárně pod značkou Maybach, ale také třeba o italského výrobce supersportů značky Pagani, které V12 od Mercedesu již tradičně pohání. Bude i osmiválec
Mercedes ale nepočítá do budoucna jen s dvanáctiválcem, ale plánuje také menší spalovací jednotky. Třeba osmiválec od AMG bude dále modernizován, technici z Affalterbachu navíc pracují na zcela novém elektrifikovaném osmiválci pro budoucí modely. Ten bude normu Euro 7 plnit již od začátku.
Jaká je budoucnost řadového šestiválce, není zatím jasné, první zprávy ale naznačují, že i tenhle agregát v nabídce zůstane. Naopak novinkou bude 1,5litrový řadový čtyřválec se 48voltovým mild-hybridem. Premiéru si nová malá jednotka odbude v novém modelu CLA, kde se bude pojit s osmistupňovou samočinnou dvouspojkovou převodovkou. Motor vyvinuli ve Stuttgartu, ale vyrábět jej budou ve spolupráci s partnerem z Číny.
U Mercedesu předpokládají, že v roce 2027 celých 70 procent zákazníků stále zvolí ve svém novém autě s hvězdou na kapotě spalovací motor, byť v kombinaci se 48voltovým mild-hybridem. Zbytek prodejů, tedy 30 procent, by mělo dle odhadů Mercedesu připadnout na elektromobily a plug-in hybridy.
