Už i Volvo má svou značku M. Sporťáky ale nečekejte

Stále více automobilek směřuje svou pozornost na poskytování mobilních služeb. Výjimku netvoří ani švédské Volvo, vždyť třeba elektromobily značky Polestar už nebudeme vlastnit, ale pronajímat.

Společnost nyní založila novou značku M. Nejde však o sportovní deriváty modelů, jako je tomu v případě BMW. Tady se bavíme o sdružení všech služeb mobility, které automobilka aktuálně poskytuje. A lze předpokládat, že řada dalších bude následovat.

Podrobné informace o fungování nové značky se dozvíme až později, zatím víme jen to, že je připravena poskytnout na požádání přístup k autům a službám. Kromě péče o zákazníky by měla být součástí i nějaká forma sdílení vozidel. Už teď Švédi ke sdílení poskytují 1700 automobilů, což z Volva v tomto směru dělá na domácí půdě jednu z předních společností.

nechal se slyšet Bodil Erksson, vedoucí mobility Volva. Příliš moudří z toho nejsme, tak si raději na další oficiální podrobnosti počkáme.

Jisté je to, že sídlem značky se stane švédský Stockholm. Neznamená to ale, že by společnost chtěla operovat jen doma. Kromě Švédska chce zahájit testovací program také ve Spojených státech.

uvedl generální ředitel Håkan Samuelsson a dodal, že značka M se může stát i novým a atraktivním zdrojem příjmů.