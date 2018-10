Video: Renault Twizy, Simča, výlet na dálnici a sprint

Zcela upřímně, doteď nevím, co si mám o twizym myslet. Nenapadá mě jediné smysluplné využití tohoto elektromobilu, snad popojíždění po nějakém průmyslovém areálu nebo třeba v rámci univerzitního kampusu. Twizy by mohl sloužit taky jako reklamní poutač, třeba pro rozvoz pizzy. Flotila twiziků by ekonomický smysl moc nedávala, ale pořídit si jednoho, tak máte o nepřehlédnutelnou propagaci postaráno.

Viz naše video. Ještě nikdy jsem za volantem/řídítky ničeho nebudil takovou pozornost. Se Simčou jsme se neustále smáli do namířených mobilů, které si nás cestou natáčely. Pořád jsme odpovídali na otázky, v čem to vlastně jedeme, kolik to stojí, jak daleko dojede… Zážitek tedy nezapomenutelný, sranda veliká, ale že by to existenci Renaultu Twizy nějakým způsobem ospravedlňovalo, to si úplně nemyslím. Vedle twizíka vypadá i Kangoo Be Bop jako nakonec docela dobrý nápad.