Elektrické Porsche Cayenne je tady. Je nejsilnějším produkčním porsche vůbec
Nikdy dříve nenabídl vůz značky Porsche 1500 newtonmetrů točivého momentu. Automobilka slibuje obří displeje, nízký odpor vzduchu, spoustu místa v interiéru, elektrické sedačky i vzadu, dlouhý dojezd i možnost táhnout až 3,5 tuny těžký přívěs.
Čekání je u konce, bohatí fanoušci elektromobilů mají konečně na výběr ze tří vozů značky Porsche. Automobilka představila elektrické cayenne – ovšem nikoliv jako nástupce toho spalovacího, které se ve své současné, třetí generaci prodává od roku 2017 s neutuchajícím úspěchem.
Nové elektrické cayenne je ověnčené superlativy a tím hlavním je výkon – verze Turbo Electric nabídne při použití launch controlu krátkodobě až 1156 koní (850 kW) a 1500 newtonmetrů. I jeho standardní výkon je obřích 857 koní (630 kW). Zrychlení na stovku zabere 2,4 sekundy, na 200 km/h to trvá 7,4 s a maximálka je 260 km/h.
Kromě turba electric bude od startu prodejů k mání také základní verze, označená prostě Cayenne Electric. Ani ta není s 408 koňmi (300 kW) vyloženě slabá. Aktivace launch controlu zde otevře přístup k 442 koním (325 kW) a točivému momentu 835 Nm. Zrychlení na stovku trvá 4,8 s a maximálka je 230 km/h.
Vůz stojí na platformě PPE, kterou sdílí s menším macanem. Zde je ovšem protažená o 130 mm na rozvoru, který má tak délku 3023 mm. O stejnou hodnotu je rozvor delší i ve srovnání se spalovacím cayenne, takže vzadu bude opravdu hodně místa na nohy. Délka je 4985 mm, šířka 1980 mm a výška 1674 mm.
Obě verze dostanou 113kWh baterii s 800V architekturou, což znamená nabíjecí výkon až 400 kW v ideálních podmínkách. Znamená to, že z 10 na 80 % stavu nabití budete za 16 minut. Bude ovšem třeba dostatečně rychlé nabíječky; 300 kW je v Česku výkon relativně častý, 400 kW však nikoliv, a to ani v síti Ionity.
Za příplatek bude možné vůz nabíjet i bezdrátově střídavým proudem, a to výkonem až 11 kW. Pro spuštění bude stačit zaparkovat nad nabíjecí deskou ležící na podlaze vaší garáže. Dojezd na jedno plné nabití se liší v závislosti na verzi – turbo má dle WLTP zvládnout 623 km, základ až 642 km.
Známá silueta
Fotografie odhalují, že po stránce designu se návrháři Porsche drželi svého kopyta – vzhled není žádnou revolucí. Přední lampy připomínají ty na macanu, nejsou však dělené. V rozích nárazníku jsou jen nasávací otvory. Kapota je pochopitelně oproti spalovacímu cayenne níž.
Novinkou jsou bezrámová dveřní okna a vzadu stojí za zmínku obrysovka táhnoucí se napříč celou zádí, jen uprostřed přerušená svítícím nápisem „Porsche“. Malý spoiler na konci střechy spolu s řadou dalších prvků snižují odpor vzduchu, jehož koeficient je pouhých 0,25. A kdo bude mít zájem jezdit se svým elektrickým cayenne mimo asfalt, může pořídit paket Off-Road, jehož odlišné nárazníky zlepší nájezdové úhly.
Až tři displeje
Interiéru dominují displeje, můžou tu být až tři a podobně jako výkon jsou největší, jaké kdy ve voze Porsche byly. Prohnutý přístrojový štít s designem tří kruhů je jasný, doplňuje ho v dolní třetině ohnutý centrální displej o úhlopříčce 14,25“.
Porsche mu říká Flow a rozdělilo ho na horní zobrazovací část, kde řidič vidí např. mapu či nastavení vozu, a dolní ovládací část, kde se volí např. „nálady“ infotainmentu, které upravují zobrazení i barvy. Úplně dole je lišta se zkratkami pro přístup do jednotlivých sekcí infotainmentu a pod displejem vidíme pár fyzických ovladačů klimatizace, jako nastavení teploty.
Automobilka slibuje možnost do infotainmentu stahovat další aplikace skrz Porsche App Centre, a to včetně her. Systém nabízí také Voice Pilot, virtuálního asistenta využívajícího umělou inteligenci. Díky ní má rozumět složitým a vzájemně souvisejícím dotazům a reagovat jako skutečný konverzační partner.
Volitelným prvkem bude 14,9“ displej před spolujezdcem. K mání bude také head-up displej s rozšířenou realitou, jehož zobrazovací plocha, kterou řidič virtuálně vidí cca 10 metrů před autem, má mít v té vzdálenosti úhlopříčku 87“.
Na volantu naopak zůstaly ovladače fyzické včetně voliče jízdních režimů či jednoho nastavitelného tlačítka. Volič převodovky je po pravé straně přístrojového štítu, startovací tlačítko je jako tradičně vlevo od volantu.
Interiér nabízí vyhřívání nejen sedaček a volantu, ale také loketních opěrek na dveřích i uprostřed auta. Prosklená střecha je otvírací a místo roletky má možnost elektrického neprůhlednění. Zadní lavice bude elektricky nastavitelná už v základu a kufr vzadu nabídne 781–1588 litrů. Úložný prostor pod přední kapotou nabídne dalších 90 litrů a v závislosti na verzi umožní elektrické cayenne táhnout přívěs těžký až 3,5 tuny.
Standardem je vzduchové odpružení a u verze Turbo také aktivní vektorování točivého momentu na zadní nápravě. K oběma variantám lze připlatit jak za natáčení zadní nápravy, tak i za aktivní příčné stabilizátory potlačující boční náklony či karbon-keramické brzdy. Automobilka však slibuje, že o 97 % brzdění se postará rekuperační funkce elektromotorů.
Elektrické cayenne se začne prodávat v průběhu příštího roku. Český ceník zatím není na světě, víme však, že základní model bude v USA stát od 109 tisíc dolarů (2,27 milionu korun) a verze Turbo bude mít cenu od 163 tisíc dolarů (3,4 milionu korun).
zdroj info, foto, videa: Porsche