MG má nové velké SUV. Uvnitř nadchne digitalizací i konzervativním přístupem k ovládání
MG rozšiřuje evropskou modelovou nabídku o rodinné elektrické SUV MGS6 EV. Na evropský trh vstoupí ještě tento měsíc, přičemž mezi prvními zeměmi bude Velká Británie. Zde se bude nabízet ve třech verzích, přičemž každá cílí na odlišné preference.
Designově novinka navazuje na příbuznou „pětku“ a roadster Cyberster. Z boku vyniknou výrazné designy 19- a 20palcových kol, střešní ližiny a integrovaný zadní spoiler s brzdovým světlem. Paleta barev nabídne šest různých odstínů.
Aerodynamická optimalizace karoserie včetně modelace funkčních prvků zabrala přes 83 hodin testování během 900 absolvovaných zkoušek. Výsledkem je součinitel odporu vzduchu (Cd) 0,27 a prodloužení dojezdu o 48 kilometrů. K němu přispěly aktivní maska chladiče a deflektory kol s optimalizovanými kryty. MGS6 EV využívá jako třetí model modulární platformu představenou u MG4 EV. Doplňuje ji tuhá karoserie vyrobená z 80 % z vysokopevnostní a ultra vysokopevnostní oceli.
Interiér nabízí světlé i tmavé provedení kombinující kůži, Alcantaru a dekory v přírodním nebo karbonovém provedení. Zároveň vhodným způsobem spojuje přehlednou jednoduchost s funkčností. Dominantou palubní desky je 10,25palcový přístrojový štít se třemi grafickými schématy doplněný head-up displejem. Ten zobrazuje základní jízdní data a pokyny navigace.
Doplňuje ho 12,8palcový infotainment s bezdrátovým spojením s chytrými telefony a od druhé linie ze tří nabízí aplikace třetích stran. Hudbu si užijete díky audiosoustavě s 11 reproduktory. Systém podporuje vzdálenou správu, kdy vidíte polohu auta, dojezd, tlak v pneumatikách a máte možnost temperování kabiny před cestou. Sedadla jsou standardně vyhřívaná, linie Trophy přidává i funkci ventilace a další prvky, jako je pevné panoramatické střešní okno s elektrickou clonou a 50W indukční nabíječka.
Z praktického hlediska potěší tlačítka pro ovládání klimatizace a audia, dále 30 různých odkládacích prostor, přední kufr o objemu 124 litrů a zadní s objemem 674 až 1910 litrů po sklopení zadních sedadel.
Ve Velké Británii bude MGS6 EV dostupné ve třech verzích. Základní SE Long Range jde hlavně po podstatě věci, tedy ceně (v přepočtu 1.045.000 Kč) a dlouhém dojezdu. Ten díky 77kWh baterii činí 533 kilometrů. Elektromotor je naladěný na 180 kW a 350 Nm točivého momentu. Akcelerace na stovku trvá 7,3 sekundy. Stejnou sestavu má i prostřední linie Trophy Long Range (v přepočtu 1.130.000 Kč), která přidává luxusnější výbavu. Vrcholem je Trophy Dual Motor (v přepočtu 1.213.000 Kč) s pohonem všech kol, výkonem 266 kW, točivým momentem 540 Nm a schopností zdolat stovku za 5,1 sekundy. Daní za rychlost je zkrácený dojezd na 483 km. Maximální rychlost je omezená na 200 km/h.
Dynamiku vozu podtrhuje použití nezávislého zavěšení McPherson vpředu a víceprvkového zavěšení vzadu. MGS6 EV má také nastavitelnou účinnost rekuperace včetně režimu jednoho pedálu a na DC stanici lze nabít z 10 na 80 % za 38 minut. Brzdy samotné naladil Continental s ohledem na specifika elektromobilu, takže z rychlosti 100 km/h na nulu zabrzdí základní verze na 36 metrech. Naopak ve městě se hodí poloměr otáčení 11,1 m.
Z bezpečnostních a jízdních prvků disponuje MGS6 EV sedmi airbagy, nouzovým brzděním, monitoringem jízdy v pruhu, sledováním mrtvého úhlu, omezovačem rychlosti a detekcí bdělosti řidiče. V testech Euro NCAP dosáhlo pětihvězdičkového hodnocení se 92% skóre pro dospělé cestující a 84% pro zranitelné účastníky silničního provozu.
Zdroj: MG I Video: MG