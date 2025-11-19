Toyota chce změnit životní cyklus aut. Jenže opačně než ostatní
Automobilky se snaží zkrátit životní cykly svých aut, Toyota však chce jít opačným směrem. Cílem je mít víc času na softwarové aktualizace.
Ve snaze udržet si náskok před rostoucí čínskou konkurencí se dnes zavedené automobilky snaží zkracovat životní cykly aut, zrychlit jejich generační obměnu, protože jsou změny a novinky, které se s pouhým faceliftem zavádějí obtížně. Zrovna pro východoasijské značky je nicméně už dnes běžné, že jsou životní cykly kratší než v Evropě obvyklých zhruba osm let.
Toyota k nim patřila. Původně měla průměr pět let, pak ho protáhla na sedm a nyní ho chce prodloužit dokonce až na 9 let. Podle novin Nikkei Asia by se to mohlo týkat „vlajkových lodí“, což v tomto kontextu znamená nejdůležitější globální modely jako RAV4 či Corolla. U regionálních modelů má délka životních cyklů záviset na místních tržních podmínkách.
Že by dlouhé produkční cykly zrovna u Toyoty byly problém, se říci nedá. Současná corolla je na světě od roku 2018 a nedávno představený koncept naznačuje, že si na novou generaci ještě rok či dva počkáme. To by znamenalo právě osmi- až devítiletý cyklus. RAV4 generace XA50 je dnes sedmiletým autem a nástupce se představil letos na jaře. Než se však dostane na evropské silnice, má to ještě několik měsíců trvat.
Osmá generace Toyoty Hilux je na světě od roku 2015, ale to je užitkové auto a tam jsou dlouhé výrobní cykly normální. Ne však 41 let, po které je ve výrobě land cruiser řady 70 za neutuchající obliby zákazníků na celém světě.
Proč chce Toyota držet jednotlivé generace naživu déle? Znamenalo by to více času na vývoj softwarových aktualizací, které jsou s přechodem k elektrifikovaným a softwarem definovaným autům čím dál důležitější.
Podle japonských prodejců je však dlouhý životní cyklus problém, jelikož čím starší je model, tím větší musí dávat slevy, aby nalákali zájemce. To jim samozřejmě ukusuje z marží. Toyota však slibuje, že ceny, za které prodává auta dealerům, zůstanou po celý životní cyklus vozu stabilní.
zdroj: Nikkei Asia | foto: Toyota | video: Auto.cz