Budoucnost wrangleru je tu. Jeep představil elektrický offroad Recon
První skutečně terénní jeep bez spalovacího motoru je stavěný jako elektromobil, ne jako offroad. Přesto slibuje slušné terénní schopnosti včetně zadní uzávěrky či režimů pro pomalou jízdu těžkým terénem.
Že je jízda na elektřinu v terénu vážně fajn, dokázal nevěřícím už plug-in hybridní Jeep Wrangler 4×e. Nyní elektrickou jízdu mimo asfalt značka posouvá na další úroveň – představila už dávno slibovaný ryze elektrický offroad Recon coby budoucnost své genesis, modelu Wrangler.
Začněme tedy od toho nejdůležitějšího. Na rozdíl od wrangleru, který se i ve verzi 4×e drží rámové konstrukce a hřídelového pohonu všech kol s redukčním převodem, má recon na přední a zadní nápravě oddělené elektromotory a samonosnou karoserii. To samo o sobě nemusí být pro terénní schopnosti problém, jak dokazuje např. Land Rover Defender. Recon však konkrétně stojí na platformě STLA Large, která je základem také Dodge Charger Daytona.
Oba elektromotory mají stejných 340 koní (250 kW) výkonu, ovšem vzadu je stálý převod reduktoru 15:1 a také je zadní náprava doplněna diferenciálem s elektricky ovládanou uzávěrkou. Vpředu je převodový poměr 11:1 a diferenciál je otevřený. Můžeme tak hádat, že při jízdě vyšší rychlostí po silnici to bude právě přední elektromotor, který bude vůz primárně pohánět – poběží v nižších otáčkách oproti tomu zadnímu, což znamená vyšší točivý moment a menší zpětné napětí.
Záběr jednotlivých elektromotorů a případnou regulaci prokluzu kol bude řídit systém jízdních režimů Selec-Terrain, který je standardem všech verzí s možnostmi Auto, Sport, Snow a Sand/Mud; ty poslední dva budiž „Sníh“ a „Písek/Bláto“. Vrcholná verze Moab, která je první představenou a jako první půjde do prodeje, má navíc režim Rock pro pomalou jízdu náročným terénem. Samozřejmostí jsou věci jako asistent pro sjíždění kopců či Selec-Speed, offroadový tempomat pro rychlosti v jednotkách kilometrů v hodině, který nastavenou rychlost drží do kopce, po rovině i v klesání.
Standardem varianty Moab budou 33“ terénní pneumatiky, díky nimž bude vůz mít 239 mm světlé výšky, přední nájezdový úhel 34°, zadní 34,5° a přechodový 23,5°. Brodivost automobilka zatím neuvádí. Prozradila však, že zadní kola jsou zavěšena víceprvkovou nápravou a ta přední mají lichoběžníky s nestejnou délkou ramen.
Kombinovaný výkon obou elektromotorů je ve verzi Moab opravdu úctyhodný – 659 koní (484 kW) a 840 Nm. To znamená zrychlení na stovku za 3,7 sekundy. Nejvyšší rychlost, jakkoliv u offroadu není příliš důležitá, je 180 km/h. Na svou 100kWh baterii – má ovšem napětí jen 400 V – zvládne ujet až 400 km v závislosti na provedení. Vysoká spotřeba však odpovídá zaměření auta.
Rezerva venku a sundavací dveře
Zvenčí se recon wrangleru podobá ve dvou klíčových věcech – má sundavací boční dveře a rezervní kolo upevněné zvenčí na pátých dveřích, které se tak otvírají do strany. Střecha je nejspíš pevná, v základu však je otvírací střešní okno a za příplatek bude k mání plátěný střed střechy s možností elektrického otvírání, pojmenovaný Sky One-Touch Power Top. Mezi fotografiemi vidíme také možnost sundat okna mezi sloupky C a D a i sklo pátých dveří.
Interiér spoléhá s téměř veškerým ovládáním na displeje, a to včetně klimatizace. Pár fyzických ovladačů najdeme kolem voliče převodovky pro jízdní režimy, zadní uzávěrku či již zmíněný offroadový tempomat. Klimatizace však, vypadá to, má vlastní dedikovanou část centrálního displeje. Kliky dveří jsou, jak ukazuje video, elektrické.
Verze Moab bude mít ve standardu audiosystém Alpine s reproduktory i pod sedačkami a navzdory pohonu všech kol je pod přední kapotou úložný prostor o objemu 86 l. Rozměrově je dost velký na to, aby se sem vešel kufr kabinového rozměru do letadla. Znamená to, že sem půjde uložit spousta vyprošťovacího vybavení. Zavazadelník vzadu má ve standardní konfiguraci objem zatím tajný, po sklopení zadní sedaček má 1.866 litru.
Jeep Recon se začne vyrábět zkraje příštího roku a brzy poté bude dostupný v Severní Americe. Má být globálním modelem; jestli se dostane i do Česka, zatím můžeme jen doufat. Stejně tak zatím na světě nejsou ceny – ani americké, natož české.
zdroj info, foto, videa: Jeep