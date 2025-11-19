TEST BMW M4 CS: Čtyři miliony nestačí. Tohle je na zbrojní průkaz!
V záplavě moderních aut, která obskakují řidiče, jako by nebyl správný, mám tu čest s něčím výjimečným. Přivítejte BMW se základní cenou přes 4 miliony korun, které ale nemá ani adaptivní tempomat nebo loketku.
Design, interiér
Jeden by si myslel, že “clubsport” – to znamenají písmena CS – bude jen další verzí známé M4. Jenže pak k němu přijdete a na první, druhý i třetí pohled jde o něco velmi speciálního. Vedle M4 CS vypadá základní M4 decentně i s tou kontroverzní maskou, na kterou jsem si já osobně dávno zvykl.
Detailní pohled na speciální díly clubsportu je fascinující. Přední nárazník se evidentně inspiroval u závodní M4 GT3. Soustředí se na přítlak a není tu nic, co by bránilo přívodu vzduchu do motorového prostoru. Vidět je i polystyrenová vycpávka mezi nárazníkem a příčnou výztuhou a samozřejmě chladiče. Karbonové lízátko šířkou přesahující spodek nárazníku vypadá děsivě náchylně k poškození, ale kupodivu není ani po tisících kilometrů v rukou novinářů nijak poškrábané. Nejen zespoda je řešeno důmyslně a bytelně; není to zkrátka žádné tuningové lízátko z čínského eshopu.
Doporučuji v galerii projít také detailní fotky kapoty, protože i ta je něčím velmi speciálním. Má několik vrstev a je vyrobena s takovým citem pro přesnost a detail, že to opět ani náznakem nepřipomíná nic karbonového, co je k dispozici ve světě tuningu. Tovární vylepšování je zkrátka nejlepší.