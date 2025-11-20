Proč máme u motoru litry a ne krychlové palce? Tady je malý pohled do historie
Velikost spalovacího motoru se neměří v délkových jednotkách, ale v objemových. Proč se ale používají v zaokrouhlených jednotkách litry ne třeba centilitry? Nebo kubické palce?
Proč se velikost spalovacího motoru udává v litrech? Ve skutečnosti se takto udávají zaokrouhlené hodnoty na jedno desetinné místo. Přesný zdvihový objem spalovacího agregátu výrobci běžně udávají v centimetrech krychlových. Jednomu litru ale odpovídá jeden decimetr krychlový, který má 1000 centimetrů krychlových. Ve skutečnosti se měří objem jednoho válce a celkový objem motoru je jeho součinem s počtem válců.
Je to vlastně množství vzduchu a paliva coby zápalné směsi, kterou dokáže jeden válec nasát během jednoho celého pracovního cyklu, jemuž odpovídají dvě otáčky klikového hřídele. Původ udávání zaokrouhlené velikosti motoru v litrech je ve Francii konce 18. století. V té době se zde zrodil metrický systém. Záhy se pomalu rozšířil po celé Evropě, ovšem s výjimkou Velké Británie. Ta stále používala a v některých ohledech dodnes používá imperiální jednotky.
To platí možná ještě ve větší míře v USA. Zde se zcela běžně velikost spalovacího motoru udávala v kubických palcích. Příkladem je třeba motor Dodge Charger 426 Hemi. Pokud bychom chtěli objem jeho motoru vyjádřit v litrech, museli bychom číslo 426 vynásobit číslem 0,0163871. V Evropě bychom řekli, že objem zmíněného motoru činí 6,98 litru. Lpění na udávání motoru v imperiální jednotce kubických palců vydrželo v zámoří až do konce 80. let. Tehdy vstoupil v platnost zákon Omnibus Trade and Competitiveness Act z roku 1988, který zavedl používání metrického systému jednotek pro obchod.
Imperiální jednotky ale neupadly v zapomnění. Stále se používají třeba v letectví. Zde se tak výška letu neudává v metrech, ale stopách, rychlost je pro změnu v uzlech, jimž odpovídají námořní míle za hodinu (nikoliv tedy v km/h). Podobné je tomu v námořní dopravě, z jejíchž jednotek ta letecká vychází.
S udáváním objemu motoru v zámoří je to podobné jako s výkonem. Před zaváděním jednotky watt a od ní odvozené kilowatt se výkon spalovacího motoru běžně uváděl v koňských silách. Problém je, že neexistoval napříč státy jednotný kůň. Jiný byl ve Velké Británii a USA coby jednotka HP (Horse Power) a jiný třeba v Německu coby PS (Pferdestärke).
Je zajímavé, že ačkoliv se už desítky let používají kilowatty, i renomované západoevropské automobilové časopisy a weby stále lpí na koňských silách.
