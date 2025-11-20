Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Proč máme u motoru litry a ne krychlové palce? Tady je malý pohled do historie

Hennessey Mustang Dark Horse
Hennessey Mustang Dark Horse
Ford Mustang Dark Horse
Ford Mustang Dark Horse
19 Fotogalerie
Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
Diskuze (0)

Velikost spalovacího motoru se neměří v délkových jednotkách, ale v objemových. Proč se ale používají v zaokrouhlených jednotkách litry ne třeba centilitry? Nebo kubické palce?

Proč se velikost spalovacího motoru udává v litrech? Ve skutečnosti se takto udávají zaokrouhlené hodnoty na jedno desetinné místo. Přesný zdvihový objem spalovacího agregátu výrobci běžně udávají v centimetrech krychlových. Jednomu litru ale odpovídá jeden decimetr krychlový, který má 1000 centimetrů krychlových. Ve skutečnosti se měří objem jednoho válce a celkový objem motoru je jeho součinem s počtem válců.

Je to vlastně množství vzduchu a paliva coby zápalné směsi, kterou dokáže jeden válec nasát během jednoho celého pracovního cyklu, jemuž odpovídají dvě otáčky klikového hřídele. Původ udávání zaokrouhlené velikosti motoru v litrech je ve Francii konce 18. století. V té době se zde zrodil metrický systém. Záhy se pomalu rozšířil po celé Evropě, ovšem s výjimkou Velké Británie. Ta stále používala a v některých ohledech dodnes používá imperiální jednotky.

To platí možná ještě ve větší míře v USA. Zde se zcela běžně velikost spalovacího motoru udávala v kubických palcích. Příkladem je třeba motor Dodge Charger 426 Hemi. Pokud bychom chtěli objem jeho motoru vyjádřit v litrech, museli bychom číslo 426 vynásobit číslem 0,0163871. V Evropě bychom řekli, že objem zmíněného motoru činí 6,98 litru. Lpění na udávání motoru v imperiální jednotce kubických palců vydrželo v zámoří až do konce 80. let. Tehdy vstoupil v platnost zákon Omnibus Trade and Competitiveness Act z roku 1988, který zavedl používání metrického systému jednotek pro obchod.

Imperiální jednotky ale neupadly v zapomnění. Stále se používají třeba v letectví. Zde se tak výška letu neudává v metrech, ale stopách, rychlost je pro změnu v uzlech, jimž odpovídají námořní míle za hodinu (nikoliv tedy v km/h). Podobné je tomu v námořní dopravě, z jejíchž jednotek ta letecká vychází.

S udáváním objemu motoru v zámoří je to podobné jako s výkonem. Před zaváděním jednotky watt a od ní odvozené kilowatt se výkon spalovacího motoru běžně uváděl v koňských silách. Problém je, že neexistoval napříč státy jednotný kůň. Jiný byl ve Velké Británii a USA coby jednotka HP (Horse Power) a jiný třeba v Německu coby PS (Pferdestärke).

Je zajímavé, že ačkoliv se už desítky let používají kilowatty, i renomované západoevropské automobilové časopisy a weby stále lpí na koňských silách.

Zdroj server Jalopnik, Wikipedia, Učebnice pro automechaniky Foto: výrobci

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů