Jeep promluvil o příštím renegadu. Dostane novou platformu a různé pohony
Avenger převzal roli základního modelu a compass už míří výše. Připravovanýá druhá generace modelu Renegade na platformě STLA Small má zaplnit vzniklou mezeru, cílit na evropské zákazníky a nabídnout širokou paletu elektrifikovaných verzí.
Jeep postupně modernizuje své portfolio, jen to vypadá, že na model Renegade se trochu zapomnělo. I jeho výroba pro Evropu v italském Melfi skončila, dál se prodává jen v latinské Americe. Když vezmeme v potaz, že běžný generační cyklus se počítá na osm let, renegade, uvedený na trh v roce 2014, přesluhuje a je to na něm vidět.
Dřívější „vstupenka do značky Jeep“, kterou byl renegade do doby, než tuto pozici převzal avenger, se podle informací prezentovaných magazínem Carscoops dočká v roce 2027 nástupce. Bude mít nejen elektrický pohon, nýbrž také spalovací alternativy s určitou úrovní elektrifikace.
Marco Montepelos, vedoucí produktového plánování evropského zastoupení Jeepu, naznačil, že v době turbulentního vývoje trhu je klíčové nabídnout zákazníkům co nejlepší flexibilitu výběru. Strategie také počítá se základním pohonem předních kol i čtyřkolkou, jako je tomu u avengeru.
Nastupující generace renegadu postavená na platformě STLA Small bude mít přibližně stejné rozměry jako ten dosavadní. Tím dává smysl pro evropské trhy. Tomu nakonec nahrávají jak velmi dobré prodeje avengeru, tak jeho značnáý odstup od nového, většího compassu.
Pro připomenutí, první generace renegadu měla 4.236 mm na délku se šířkou 1.805 mm a výškou 1.692 mm. Avenger měří na délku 4.084 mm, nový compass zase 4.552 mm.
Protože novému renegadu zatím nepředchází žádný koncept, dá se nad finálním designem jen spekulovat. Vzhledem k terénnímu a historickému DNA značky se Jeep pravděpodobně nevzdá nadprůměrné světlé výšky, krátkých převisů ani masky se sedmi otvory.
V případě interiéru dává smysl, že se design a ergonomie budou v základech opírat právě o nový compass a recon. To znamená zachování jen minima fyzických tlačítek, decentního přístrojového štítu a široké horizontální obrazovky infotainmentu.
Zdroj: Carscoops, Jeep | Video: Jeep