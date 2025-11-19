Minimum výbavy, maximum zážitků. Countryman zavezl posádku z Mnichova až na jih Islandu
Z kancelářského parkoviště rovnou na konec světa. Mini Countryman SE ALL4 během jediné cesty zvládl evropské dálnice, trajekt přes rozbouřené Severní moře i nechvalně známou islandskou silnici 622.
Mini je pověstné svým „motokárovým“ jízdním dojmem, kterého se drží jak sportovní třídveřové modely, tak rodinné SUV Countryman. Navzdory vyšší stavbě vyniká tuhou konstrukcí a podvozkem. Automobilka zároveň vyzdvihuje i jeho přednosti v terénu. Countryman se tak jeví jako zcela univerzální vůz pro rodinu, chvilku řidičské radosti i expedice. Aby Mini prokázalo způsobilost pro poslední zmíněný účel, vyrazila tovární posádka s elektrickým modelem Countryman SE ALL4 na výpravu z Mnichova na jih Islandu.
Je jasné, že na takovou cestu se nelze vydat bez náležité výbavy. Ta zahrnovala terénní pneumatiky, střešní nosič s rezervním kolem, vyprošťovací desky, rýč a zvedák pro případ defektu. Vůz samotný odpovídal sériové specifikaci a je překvapivé, že podle automobilky neměla dodatečná výbava ani obutí žádný zásadní vliv na maximální dojezd 432 kilometrů.
První den Mini prokázalo schopnost zdolávat dálkové cesty v evropsky komfortním stylu. Cestou přes Hamburk do přístavu Hirtshals posádka na dálnicích využívala prvky autonomní jízdy snižující zátěž řidiče. Vhod přišla i možnost nabíjet výkonem 130 kW, takže zastávky trvaly necelých půl hodiny.
Cesta trajektem z Hirtshalsu do islandského přístavu Sedisfjöduru prý byla náročná vzhledem k rozbouřenému Severnímu moři a osmimetrovým vlnám. Přivítání na Islandu mělo k vlídnosti rovněž daleko. Zataženou oblohu doprovázelo slabé sněžení s teplotami pod bodem mrazu. Naštěstí se s postupem do vnitrozemí začalo objevovat i slunce.
Závěrečná část vedla přes nechvalně známou silnici č. 622. Na Islandu mimo hlavní tahy na asfaltovou cestu narazíte výjimečně, ale tato trať je vyhlášená svou náročností a nevyzpytatelností. Nezpevněná stezka vede vodními průjezdy, které jsou sjízdné pouze během odlivu, kamenitými pasážemi a dalšími nástrahami.
Právě sem se Mini vydalo už tak znečištěné, že modrý lak v odstínu Blazing a bronzové detaily splývaly pod šedohnědým nánosem prachu a bahna. Ani zde prý dojezd významně neklesl, ačkoliv dvojice elektromotorů o celkovém výkonu 230 kW to neměla lehké. Expedice skončila na jižní pláži, ne proto, že by Countrymanu došly síly, ale proto, že místní nevlídné počasí a vlny strhly důležitou část komunikace.
Zdroj: Mini I Video: Mini