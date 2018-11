VW chystá elektrický crossover za půlmilionu. Chce jím konkurovat Tesle

Volkswagen chce v následujících letech významně expandovat v oblasti elektromobilů. Novinky s elektrickým pohonem budou sdruženy v rodině I.D., přičemž automobilka již potvrdila příchod kompaktního elektrického hatchbacku ( I.D. Neo ), crossoveru vycházejícího z konceptu I.D. Crozz nebo elektrického mikrobusu inspirovaného konceptem I.D. Buzz . Vedle toho se pracuje též na elektrickém malém crossoveru.

Jeho přípravy potvrdil zdroj z automobilky seznámený se situací, který nechtěl být jmenován. Zahájení prodeje takového auta ještě totiž nebylo definitivně schváleno vedením Volkswagenu.

Malý crossover by každopádně měl lákat hlavně na cenu, prodáván by měl být za cenu okolo 500.000 korun, což je na elektřinou poháněné vozy slušná cenovka. Automobilka by tím chtěla konkurovat Tesle, věří, že postupným rozšířením nabídky elektromobilů klesne jejich prodejní cena. Mohly se tak prodávat za menší peníze než třeba Tesla Model 3.

Automobil by se měl začít prodávat po roce 2020, ročně by mohlo vznikat na 200.000 jeho kusů. Kde se bude vyrábět, zatím nebylo definitivně rozhodnuto, produkci by ale mohla dostat na starosti továrna v Emdenu. Ta se dnes primárně zaměřuje na produkci VW Passat a spekuluje se o ní jako o možném výrobním místě příští generace Škody Superb, zároveň ale existují plány, že se v budoucnu přeorientuje na výrobu elektromobilů. V takovém případě by se tam mohl vyrábět i zvažovaný elektromobil střední třídy (tzv. I.D. Aero), nabízený ve formě sedanu i kombíku.

Volkswagen totiž v současnosti řeší jak co nejefektivněji rozmístit výrobu svých aut mezi své továrny, hlavně s ohledem na chystanou expanzi v oblasti elektromobilů. Plány zahrnující i možnost výstavby nového závodu v Bulharsku či Maďarsku, který by mohl produkovat i vozy Škoda, bude dozorčí rada automobilky projednávat 16. listopadu.