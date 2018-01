Volvo Buses vyšle autonomní elektrické autobusy do Singapuru

Spolupráce mezi Volvo Buses a NTU je součástí snahy Singapuru podílet se na vývoji nových řešení pro udržitelnou veřejnou dopravu a jejich využití v praxi. Singapur ostatně již dříve oznámil, že hodlá od roku 2022 využívat autobusy s autonomními systémy řízení v některých svých oblastech.

Podle současné dohody o spolupráci dodá společnost Volvo Buses dva 12metrové autobusy 7900 Electric a NTU je vybaví systémy pro jejich autonomní řízení bez lidského zásahu.

První autobus z této dvojice bude využíván v novém testovacím středisku CETRAN (Centre of Excellence for Testing and Research of Autonomous Vehicles), jehož provoz byl zahájen v listopadu loňského roku.

V tomto středisku budou pracovníci NTU testovat funkčnost autonomních systémů řízení autobusu a sledovat, jak komunikuje s ostatními účastníky silničního provozu v různých podmínkách.

Druhý autobus bude testován v autobusovém depu ve spolupráci s provozovatelem veřejné dopravy SMRT. Cílem je, aby budoucí autonomní autobusy mohly nabíjet své baterie, projíždět depem do myčky a parkovat zcela samostatně.

Autobusy s autonomní řízením vyvinuté v rámci spolupráce mezi Volvo Buses a NTU mají být do testovacího provozu v Singapuru zapojeny začátkem příštího roku.