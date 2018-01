Další malé SUV na českém trhu. Volkswagen přiváží charismatický T-Roc  

Kategorie malých SUV se stává doslova fenoménem. Každá velká automobilka už nabízí (nebo minimálně chystá) auto, které je postaveno na základech hatchbacku, ale zatraktivňují jej robustnější proporce. Namátkou vzpomeňme Renault Captur, Kiu Stonic, Opel Crossland X či Mazdu CX-3.

Nejiným směrem kráčí i filozofie koncernu Volkswagen . Seat přiváží maličkou Aronu, mladoboleslavská automobilka chystá crossover na základech Fabie a konečně se připojil i VW, jenž přivezl nový T-Roc. Stojí na platformě MQB A1, tedy stejné jako nové Polo. Stavbu obstarají výrobní linky v Portugalsku, kde se aktuálně tvoří i Sharan.

V rámci tiskové konference nám bylo kladeno na srdce, že T-Roc je konkurentem právě těchto zmíněných vozů, ne Karoqu či Atecy, se kterými je mnohdy srovnáván. Proti nim totiž v hierarchii značky stojí Tiguan. Připomeňme, že Volkswagen chystá ještě jedno auto podobného střihu, půjde o T-Cross, menšího sourozence T-Rocu s „méně“ SUV proporcemi.

Novinku seženete se čtyřmi různými motory. Základ nabídky tvoří litrový tříválec TSI s výkonem 85 kW, následuje patnáctistovka vyladěná na 110 kW a vrcholem zážehové palety je dvoulitrové TSI se 140 kW. Zatímco první dva motory se párují se šestistupňovým manuálem, nejsilnější benzin dostanete výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG. V nabídce nechybí ani 2.0 TDI se 110 kW s manuálem či automatem a samozřejmě pohonem všech kol.

K dispozici jsou čtyři výbavy. Základ tvoří T-Roc se 16“ koly z lehkých slitin, asistentem s funkcí nouzového brzdění, manuální klimatizací, koženým volantem, asistentem pro jízdu v jízdních pruzích či plnohodnotnou rezervou. Vyšší Design už dostal dvouzónovou klimatizaci, akustický parkovací systém, multifunkční volant či paket s konektivitou. Dalším stupněm je Style se 17“ koly, barevnou střechou a ambientním osvětlením. Nejvyšší Sport už dostal Active Info Display, zatmavená skla, červené brzdové třmeny, černé čalounění stropu či statické LED světlomety.

Jak je to tedy s tou výbavou navíc, kterou jsem zmiňoval v úvodu? U českých zákazníků se očekává zájem o vyšší specifikaci Style. To má ale háček, jelikož se páruje výhradně s kontrastně barevnou střechou. Značka to vyřešila elegantně a přidala právě stupeň Design, se kterým auto dostanete nalakované v jedné barvě.

Co do rozměrů je auto 4234 mm dlouhé, 1819 mm široké a 1573 mm vysoké. Samotný rozvor pak činí 2590 mm. Není divu, že SUV veřejnost přirovnává právě k Atece či Karoqu, jelikož T-Roc je ve všech ohledech menší jen o chlup.

V rámci tiskové konference jsme si vůz mohli vyzkoušet na zhruba pět desítek kilometrů dlouhé trase. Sáhl jsem po dvoulitrovém TDI se samočinnou převodovkou a pohonem všech kol. Z relativně krátké vyjížďky mi utkvělo v paměti několik poznatků – motor je i za studena příjemně tichý a i na osmnáctipalcových kolech překvapivě pohodlný. Potěšujícím faktorem byla i spotřeba která se i přes ostřeji projížděná klikatá stoupání nešplhala přes 6,5 litru.

Byť jde o další kousek, který je posazen na základech hatchbacku, vyšší „SUV posez“ je ve srovnání s konkurencí výraznější. Není to jako v případě Kií Rio a Stonic, kde sednete z jednoho do druhého a stále máte pocit, že sedíte v docela malém hatchbacku. Těšit se samozřejmě můžete na tradiční redakční test, který plánujeme v příštích týdnech. A věřím, že s dvoulitrovým TSI by to mohlo být hodně zajímavé svezení...