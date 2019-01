Výroba aut v Česku byla loni rekordní. Letos se růst zastaví

Výroba osobních aut v Česku se loni zvýšila o 1,7 procenta na nový rekord 1,437 milionu vozů. Rostla již pátý rok v řadě. Produkce největší automobilky Škoda stoupla o 3,3 procenta. Export osobních vozidel meziročně vzrostl o dvě procenta, zatímco domácí poptávka o 1,7 procenta poklesla. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.

Automobilky podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara těžily z pokračující silné poptávky, ale zároveň se pohybovaly na hranici své kapacity. "Celková poptávka ještě rostla, byť třeba v Číně trh po mnoha letech klesl. Museli jsme se ale také vyrovnávat s regulatorním rámcem, například novým způsobem homologačního měření emisí WLTP," řekl v rozhovoru s ČTK.

Škoda Auto zvýšila výrobu na 886.103 vozů, v nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech naopak produkce klesla o 4,6 procenta na 340.300 aut, což bylo ale o 3,1 procenta více, než předpokládal původní plán. Kolínská TPCA se v roce 2018 vrátila k růstu výroby, a to o šest procent na 210.993 vozidel.

Výroba autobusů se za leden až prosinec zvýšila o 5,6 procenta na 4890 vozů. U největšího výrobce Iveco produkce stoupla o 4,4 procenta na 4283 vozidel. SOR Libchavy zvýšil výrobu o více než pětinu na 573 autobusů. KH motor Centrum z Opavy vyrobila 34 autobusů.

Údaj o výrobě nákladních aut za celý rok nebyl k dispozici. Do září vyrobily Tatra a Avia 598 vozů. Výroba přívěsů a návěsů loni meziročně vzrostla o 0,4 procenta na 25.298 vozidel.

Jediný výrobce motocyklů, týnecká Jawa vyrobila 1493 strojů, tedy o 162 kusů více než v roce 2017.

Výroba letos neporoste, odvětví čeká transformace

Výroba aut v letošním roce pravděpodobně již dále neporoste a zřejmě nepřekoná loňský rekord 1,44 milionu vyrobených vozů. Odvětví naráží na kapacitní i ekonomické limity a čeká jej transformace. V rozhovoru s ČTK to uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Bohdan Wojnar.

"Nacházíme se opravdu v situaci, kdy máme za sebou jeden z nejdelších konjunkturálních cyklů v historii. Výroba překonávala rekordy posledních pět let v řadě a to nemůže trvat do nekonečna. Určité zpomalení růstu jsme přitom pocítili již v minulém roce. Letošek by mohl oscilovat okolo loňské úrovně, což samo o sobě nemusí být špatná zpráva," řekl Wojnar.

Automobilkám se podle Wojnara kvůli nedostatku pracovních sil nedaří zcela využít ekonomický potenciál Česka. Budou proto investovat do většího využití robotů a automatizace výroby. Robotizace a automatizace ale pomůže vyřešit nedostatek pracovníků až s časovým odstupem. Zároveň se budou automobilky vyrovnávat s přísnějšími ekologickými limity přechodem k elektromobilitě a také s nástupem většího propojení vozidel mezi sebou a s okolím přes mobilní sítě.

"Podniky budou nuceny do daleko většího tempa rychlosti změn a inovací, což ale znamená i vyšší investice. Pokud se nepřizpůsobí, tak je to jako tsunami smete," dodal Wojnar.

Na letošní produkci bude mít vedle limitů na straně výrobců vliv i situace na trzích, kde je rovněž patrné zpomalení. Poptávku letos ovlivní obchodní spor mezi USA a Čínou, brexit nebo zpomalení ekonomického růstu v Německu.