Will Smith má nové Audi RSQ e-tron, ale jen v animovaném filmu

Špióni v převleku je český název nové animované akční komedie, kterou Twentieth Century Fox Film Corporation uvede do kin v září roku 2019, ale již nyní prostřednictvím prvního traileru odhaluje hlavní postavu a některé z jejích rekvizit.

Hlavní hvězdou filmu má být špičkový tajný agent Lance Sterling, jemuž svůj hlas propůjčil Will Smith. Právě tento agent pak má mít k dispozici supersportovní kupé RSQ e-tron, které přímo pro film vytvořila automobilka Audi

Za ostrými hranami RSQ e-tron se, jak již napovídá jeho název, ukrývá čistě elektrický pohon a Lance Sterling se má vedle nadprůměrných dynamických schopností a řady funkcí tradičních pro vozy tajných agentů spolehnout i na plně autonomní systém řízení s umělou inteligencí.

Audi RSQ e-tron může sice dnes vyvolávat dojem, že je pouze snem několika designérů, spolupracujících na přípravě nového animovaného filmu, ale ve skutečnosti se může jednat o vizi nepříliš vzdálené budoucnosti a to například v oblasti designu.

Futuristické kupé v podstatě rozvíjí současný designový jazyk značky Audi a do jisté míry jej lze vnímat například jako další evoluci tvarů letošního konceptu Audi PB18 e-tron nebo rovnou náznak podoby čistě elektřinou poháněného nástupce aktuálního Audi R8 , jehož se máme podle neoficiálních informací dočkat kolem roku 2022.

Audi ostatně již minimálně jednou podobný scénář použilo a byl u toho tehdy i Will Smith. V roce 2004 jako detektiv Del Spooner řídil kupé Audi RSQ , které bylo navrženo pro sci-fi Já, robot. To do jisté míry navazovalo na koncept Le Mans Quattro z roku 2003 a spolu s ním naznačilo podobu první generace Audi R8

