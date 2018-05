Wörthersee GTI Treffen 2018: Decentní i kýčovitý tuning, hostesky a nejrychlejší GTI

Golf GTI je v automobilovém světě pojem. Automobil uvedený v roce 1976 zpopularizoval segment hot hatchů a v průběhu let si našel množství fanoušků, což vedle nastupujících generací (dnes už je v prodeji sedmá) přineslo i množství srazů těchto aut. Ten nejznámější se koná na břehu rakouského jezera Wörthersee, přičemž letos je pořádán už jeho 37. ročník. Nechyběli jsme na něm!

Jestliže v minulosti se z GTI Treffen postupně stala prezentace sportovních vozů celého koncernu VW Group, když na akci nechyběly ani stánky Audi, Seatu nebo Škody, od roku 2016 je zase hlavní pozornost upřena na Volkswagen, konkrétně jeho vozy s GTI v názvu. A je tomu tak i letos, byť to neznamená, že by v městečku Reifnitz chyběly vozy dalších značek. Vedle koncernových zástupců (potkali jsme třeba hned několik různě upravených Octavií RS nebo tři Lamborghini) se u Wörthersee letos ukázalo až nečekané množství vozů BMW.

Video

Tím nejzajímavějším jsou ale samozřejmě „gétéíčka,“ a to v opravdu rozličných provedeních. Ve Wörthersee se tak na jednom místě potkávají krásné renovované jedničkové a dvojkové Golfy, decentně upravené Volkswageny i díla, nad nimiž jsem já osobně kroutil hlavou. Kýčovité airbrushy, nůžkové dveře i nepochopitelně snížené podvozky, to všechno na GTI Treffen je. Své si tak při procházce po Reifnitzu najde opravdu každý, ať už preferuje právě co největší úpravy, nebo naopak co nejoriginálnější vzhled. A to je na tomto srazu to nejlepší! Jen těch krásných hostesek podobně jako na autosalonech přece jen ubylo, u tunerů jsme jich potkali jen pár.

Vedle tuningových úpravců má na GTI Treffen jako již tradičně svůj stánek i značka Volkswagen, která na něm vedle těch nejzajímavějších upravených fanoušků aut prezentovala některé své historické vozy a především úplné novinky.

Tou nejvíce očekávanou byl Golf GTI TCR, který byl po celou dobu naší návštěvy obklopen davy lidí, a tak jeho nafocení, aniž by vám někdo vlezl do záběru, bylo takřka nemožné. A to se nám jinak zdálo v Reifnitzu méně návštěvníků i účastníků než v předchozích letech.

Automobilka sice Golf GTI TCR nazývá konceptem, automobil je už ale blízký sériové produkci, podobně jako loni v Reifnitzu odhalený Up! GTI. Sériový Volkswagen Golf GTI TCR dorazí před koncem roku, s tří- i pětidveřovou karoserií, přičemž se stane vrcholnou verzí aktuálního Golfu GTI, která se inspirovala závodním Golfem GTI pro sérii TCR. Pod kapotou mu pracuje přeplňovaný benzinový dvoulitr vyladěný na 213 kW a 370 N.m, jehož síla je posílána na přední kola prostřednictvím sedmistupňové dvouspojkové převodovky. Tato čísla přitom znamenají, že s odmontovaným omezovačem tenhle hot hatch zvládne jet 264 km/h.

Studenti akademií Volkswagenu se zase pochlubili hned dvěma díly. Jestliže studenti škodovácké akademie pravidelně stavějí koncepty, kterými se učí, jak probíhá takový vývoj auta, studenti Volkswagenu pracují na dílech mnohem bližším sériovým autům.

Golf Variant TGI Gmotion studentů z Cvikova je tak sportovně vyhlížející kombík s motorem 1.5 TGI na stlačený zemní plyn, sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol. Právě s jeho integrací si tým musel poradit, protože Volkswagen zatím kombinaci motoru na plyn se čtyřkolkou nenabízí. Golf GTI Next Level z wofsburského týmu je zase třídveřový hatch poháněný benzinovým dvoulitrem naladěným na 302 kW a vybavený velkým monitorem v kufru a silným hudebním systémem.

Hodně pozornosti poutal také dvojkový Golf, který se v roce 1987 zúčastnil závodu do vrchu v americkém Pikes Peak. Speciál byl vrcholnou formou tehdejších dvoumotorových speciálů, na nichž Volkswagen v průběhu osmdesátých let pracoval. Rakouským úpravcem Kurtem Bergmannem vyladěný vůz byl poháněn dvěma přeplňovanými zážehovými osmnáctistovkami o celkovém výkonu 480 kW. Volkswagen se na Pikes Peak letos vrátí elektrickým speciálem I.D. R Pikes Peak , a tak je tohle ukázka, že německá značka má v tomto závodě zajímavou historii.

A lákadlem byl nepochybně i koncept Golf GTI W12 z roku 2007, který však byl bohužel vystaven vysoko nad stánkem Volkswagenu, a tak jsme si detailně tohle „gé té íčko“ poháněné šestilitrovým dvanáctiválcem do W s 478 kW nemohli prohlédnout.

Wörthersee GTi Treffen tak i letos byla akce, kterou by si fanoušci Volkswagenů neměli nechat ujít. Díky různorodosti vystavených aut si své oblíbence najde opravdu každý, a tak si klidně můžete i zanadávat na ty kýčovité stroje nebo naopak zoufat nad malou kreativitou majitelů jen lehce upravených vozů. A jako bonus si Volkswageny budete prohlížet v krásném prostředí rakouského městečka na břehu jezera obklopeného vysokými kopci.