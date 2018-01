Yamaha sází na tři kola a koupila patent od norského výrobce tříkolek

Yamaha má v současnosti ve své nabídce vedle poměrně široké palety motocyklů a skútrů i terénní čtyřkolky, golfové vozíky, sněhové skútry, vodní skútry, nafukovací čluny a lodní motory.

V posledních letech tato japonská značka věnuje stále více pozornosti tříkolkám. Nejprve vstoupila s modely Tricity na trh tříkolových skútrů. Na loňském milánském motosalonu EICMA pak šokovala tříkolovým strojem Niken s tříválcem o objemu 847 cma výkonu 84,6 kW (115 k), který následně zařadila mezi motocykly nabízené i na evropském trhu.

Dalším krokem se má podle dostupných informací stát vývoj tříkolových strojů, v němž bude využit patent, který Yamaha koupila od norské společnosti Brudeli Tech AS. Ta se věnuje vývoji a výrobě velmi zajímavých tříkolek, využívajících techniku motocyklů značky KTM

Společnost Brudeli Tech AS založil Geir Brudeli v roce 2001 s cílem vyvinout a nabídnout zábavné vozidlo, které vyplní mezeru mezi klasickými motocykly a automobily. První testovací exemplář byl hotov v roce 2003 a o dva roky později byl na motosalonu EICMA představen model Brudeli 625L s technikou KTM 625 SMC.

Tato tříkolka měla určitý úspěch a společnost získala investory pro další vývoj a spuštění sériové výroby. Výsledkem se stal na kolínském Intermotu představený model Brudeli 654L, jehož základem byl motocykl KTM 690 SM s jednoválcem o objemu 654 cma výkonu 47 kW (64 k).

Brudeli 654L s trubkovým rámem a komponenty odpružení značky WP je v zatáčkách schopen náklonů v úhlu 45 stupňů, což představovalo v roce 2008 a vlastně i dnes na tříkolku velmi zajímavý výkon. Obchodní úspěch se však nedostavil a to do jisté míry i díky ceně 21.000 euro.

Nyní ovšem vstupuje do hry japonská společnost Yamaha Motor Co. Ltd., která za nezveřejněnou částku koupila patent na konstrukci podvozků tříkolek společnosti Brudeli Tech AS a je údajně jen otázkou času, kdy nám předvede jejich další evoluci ve svém podání.