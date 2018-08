TEST: Yamaha Tracer 900. Tohle je fakt holka pro všechno!  

Všichni víme, že snaha o univerzálnost se všeobecně nevyplácí. Obvykle končí příliš velkými kompromisy na všech frontách. Sportovně-cestovní mašiny jsou ale generaci od generace lepší a začínají se stávat výjimkou potvrzující pravidlo.

Důkazem budiž nová Yamaha Tracer 900, která nás v pohodlí přepravila po dálnici, abychom si pak v serpentinách luxusně zařádili. Obě role zvládá víc než jen dobře.

Letošní podoba je evolucí stroje odvozeného v roce 2014 z naháče MT-09. Kapotáž a maska jsou teď o něco ostřejší, zásadní změnou je ale natažení zadní kyvné vidlice o 60 mm. Yamaha tím reaguje na ohlasy majitelů, kterým připadá originál sice mrštný jako úhoř, ale příliš nervózní v přímce. A my musíme chválit zlepšení. Lehkou nestabilitu jsme cítili až s blížící se dvoustovkou, ale aby ne, když jsme větru stavěli do cesty boční kufry. Ty patří do nově zavedené a o 40.000 Kč dražší výbavy GT. Ta zahrnuje ještě snadno nastavitelné zadní odpružení, jednoduše nastavitelný tempomat, vyhřívané rukojeti a podstatně modernější přístrojový panel. Přepínání palubního počítače kolečkem pro pravý palec vypadá jednoduše, ale ovladač je hodně citlivý a v rukavicích se nám s ním hůř pracovalo. K drobným pihám bychom zařadili ještě zadní stupačky – překážejí patám jezdce, když si dá nohy na špičky.

Hodně se nám líbí přirozený posez, vyšší figury si mohou zvednout pohodlné sedlo o 15 mm. Polohu plexi můžeme snadno seřizovat jednou rukou i za jízdy, vítr odvádí dostatečně a turbulence nás netrápily. Modernizace odstranila i vibrace řídítek, na které si majitelé stěžovali.

Lehké vrnění vyluzuje tříválec, kterému dává lichý počet pracovníků zajímavý charakter. Zamilovali jsme si jemné rozjezdy a přesnou odezvu plynu, a hlavně quickshifter, tedy řazení na vyšší stupně bez spojky pod plným plynem. To je pak masakr! Dosud klidný cesťáček, u kterého jsme řadili kolem tří čtyř tisíc, jako by se pomátl, letí do otáček kolem sedmi tisíc, jako by ho nakopli, a v deseti už je to vyložený sporťák. Stošedesátkou jedete, ani nevíte jak. A podvozek? Perfektně stíhá. Do zatáček se tracer skládá naprosto samozřejmě, na nerovnostech neuskakuje, míra jistoty a úroveň komfortu zkrátka našly společnou řeč. Že je tracer univerzál pro každého, dokládá i přítomnost tří palivových map a dvou úrovní kontroly trakce, navíc s možností plné deaktivace.

Plusy

Silný a charismatický motor

Komfortní posaz a sedlo

Výborné jízdní vlastnosti

Bohatá výbava verze GT

Všestrannost

Minusy

Zadní stupačky občas překážejí

Citlivý ovladač palubního počítače