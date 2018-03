Zákaz turbodieselů v Německu. Ekopopulismus, nebo dobrý nápad?

Spolkový soud v Lipsku v úterý rozhodl o tom, že německá města mohou zakázat vjezd aut s naftovým motorem do svých center. Okamžitě se tak začalo mluvit o konci dieselových automobilů, který je od kauzy Dieselgate stále častějším tématem. Opravdu konec nafťáků nastává?

V tuto chvíli ne, byť se zdá, že je blíže než kdy dříve. Německý soud zatím nerozhodl o skutečném zákazu takových aut, ale pouze o tom, že ho jednotlivá města mohou zavést. I to je jedna z nejasností této problematiky, která mnohé řidiče zmátla a začali se děsit toho, že se svým naftovým autem už do německých měst nesmí. Takových nejasností je více, a tak jsme se je rozhodli uvést na pravou míru.

Proč německá města mají zakázat auta s naftovým motorem?

V souvislosti s možným zákazem vjezdu naftových aut do center německých měst se někdy říká, že má co dočinění s emisní kauzou Dieselgate. Tak jednoduché to ale není, Dieselgate možná rozhodnutí ovlivnilo, rozhodně to ale není jeho hlavní příčina.

Za problémem stojí to, že už od roku 2010 musí německá města dodržovat maximální koncentrace oxidu dusičitého (NO2), ve zhruba 70 německých městech jsou ale nadále pravidelně překračovány. Vysoké koncentrace NO2 podle spolkových statistik vedou nejen k respiračním potížím obyvatel měst, ale také k 6.000 úmrtím ročně.To se nelíbilo ekologické organizaci Deutsche Umwelthilfe, která prohlašuje, že k překročení limitů nejvíce přispívá automobilová doprava (prý z 60 %), a to hlavně právě dieselová auta, a tak se je snažila zakázat. Právě prostřednictvím žalob u německých soudů.

Kauza nakonec dospěla až k německému spolkovému soudu v Lipsku, který projednával dva případy, v nichž soudy nižší instance nařídily lidnatým zemím Severnímu Porýní-Vestfálsku a Bádensku-Württembersku, aby upravily plány čistoty ovzduší pro Düsseldorf a Stuttgart tak, aby tato města co nejrychleji začala dodržovat hraniční hodnoty pro oxid dusičitý.

Soud ve Stuttgartu přitom konstatoval, že zákazy jízdy naftových aut jsou nejefektivnějším opatřením ke zlepšení čistoty ovzduší a je k nim možné přistoupit bez dalších legislativních změn už nyní. S tím v úterý vyslovil souhlas i nejvyšší správní soud, když dovolání týkající se dvojice měst odmítl. Jak Düsseldorf, tak Stuttgart nyní s přihlédnutím na přiměřenost opatření musí své plány čistoty ovzduší přepracovat. Nově jejich součástí podle všeho budou i zákazy jízdy starších osobních naftových aut.

Může se v Německu jezdit s naftovým motorem?

V tuto chvíli ano. Zákaz vjezdu naftových aut byl totiž soudem uznán jako právně přípustný, nikoliv schválený v platnost. Německá kancléřka Angela Merkelová navíc zdůraznila, že se rozsudek Spolkového správního soudu týká jednotlivých měst, a ne celé země. Případný zákaz tak může vstoupit v platnost jen ve vybraných městech, mezi kterými by mohl být Düsseldorf nebo Stuttgart. Právě ty spolu s Kolínem nad Rýnem nebo Mnichovem patří mezi 70 měst, v nichž jsou překračovány maximální koncentrace oxidu dusičitého. Deutsche Umwelthilfe už zažalovalo 20 z nich, aby novými pravidly zajistila nižší koncentrace oxidu dusičitého.

Jakých automobilů se zákaz týká?

Na tuto otázku se zatím nedá jasně odpovědět. Jak jsme již zdůraznili, jednotlivá města teprve budou rozhodovat o tom, jak by případný zákaz mohl vypadat. Řešit budou to, kdy zákaz začne platit, kterých aut se bude týkat i v jakých částech konkrétního města bude zaveden. Zákaz vjezdu dokonce bude možné omezit jen ve vyhrazených časech, třeba v dopravní špičce, kdy je koncentrace NOX nejvyšší.

Organizace Deutsche Umwelthilfe, která případ iniciovala, však tvrdí, že vjezd bude automobilům zakázán podle emisní normy, kterou splňují, což by ostatně bylo i nejlogičtější. Postupně by tak mohly být zakázány vozy splňující jen normu Euro 4 a starší, posléze Euro 5. Na auta s normou Euro 6 se naopak zákaz (zatím) vztahovat nemá.

Celkem se problém může týkat až 15 milionů osobních aut, přesně tolik vozů s turbodieselem je v Německu registrováno. Zhruba devět milionů z toho jsou vozy splňující emisní normu Euro 5 a starší. Dají se ale očekávat nějaké výjimky, třeba pro vozy záchranných složek nebo autobusy hromadné dopravy. Nákladní vozidla a autobusy totiž zákazem mohou být ovlivněny také. Problém může být i se zásobováním měst, které by kvůli zákazu dieselových dodávek mohlo zcela zkolabovat. Ideální by byla třeba možnost přestavby motory na „čistší“ emisní normu, zatím ale není jasné, kdo by takový zásah zaplatil.

List Tagesspiegel dokonce volá po tom, aby tyto náklady platili automobiloví výrobci.píše deník.

Kdy zákaz aut se vznětovým motorem začne platit?

Ani na tuto otázku se zatím nedá odpovědět, s ohledem na to, že pravidla zákazů vjezdu teprve budou určována. Deutsche Umwelthilfe každopádně naznačuje, že k prvním zákazům by mohlo dojít již letos. To by podle názoru ochránců životního prostředí měly být zakázány vozy Euro 4 a starší, ve druhé polovině roku 2019 by pak měl následovat zákaz pro auta Euro 5. Konkrétně ve Stuttgartu může být zákaz uvalen nejdříve v září 2018.

Jako první zákaz vjezdu začne patrně platit v Hamburku. Jeho vedení zvažuje zákaz vjezdu dieselů ve dvou hlavních ulicích, a to už od letošního dubna. V jedné z nich má platit pro všechny diesely s výjimkou těch splňujících normu Euro 6, ve druhé pak pouze pro nákladní naftové vozy. Berlín pak uvažuje nad možností zákazu od roku 2019.

Klesne hodnota aut s naftových motorů?

Německá média hovoří o tom, že se pokles hodnoty naftových aut na tamějším trhu dá rozhodně očekávat. Majitelé, kteří by se však chtěli soudit o kompenzaci ztráty z důvodu nižší hodnoty jejich auta, budou mít smůlu. Soud prohlásil, že ztráta hodnoty je akceptovatelná a vlastníci nebudou moci žádat vládu o kompenzaci.

Ono v Německu zájem o naftu klesá již nyní. Tento trend byl patrný už loni, kdy v Německu počet ojetin s turbodieselem pod kapotou klesl o 2,7 %, klesá tam i podíl nově registrovaných aut poháněných vznětovým motorem. Následkem nynějšího zákazu trend patrně ještě zrychlí.

Čeští zákazníci by tak na tom mohli teoreticky vydělat, protože by k nám mohlo od západních sousedů zamířit spousty levných naftových aut. Ze zhruba 700.000 u nás ročně prodaných ojetin totiž 18 % připadá právě na ty dovezené z Německa. Provozní ředitel sítě autobazarů AAA Auto Petr Vaněček ale pokles cen dovážených aut vylučuje. Cenu podle něj ovlivňují i jiné faktory, jako je doložená servisní historie nebo ověřený stav tachometru.

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) navíc tvrdí, že tuzemské autobazary levnými ojetinami z Německa zahlceny nebudou.uvádí asociace. Navíc v některých německých městech už existují nízkoemisní zóny zakazující vjezd starších aut nesplňujících nejnovější normy, a přesto tamější zákazníci taková auta masivně neprodávají.

Bude zákaz k něčemu?

I na tohle je ještě brzy odpovědět, protože na výsledky zákazu si budeme muset počkat, až bude platit v praxi. Tak optimističtí jako němečtí ekologové bychom ale nebyli. Studie německého ministerstva životního prostředí totiž naznačuje, že koncentrace NO2 bude v německých městech klesat už jen pomocí zavádění moderních technologií do nových aut. Jestliže v roce 2016 byly limity překročeny v 62 městech, v roce 2020 to má být jen díky nové technice v 39 městech a v roce 2025 jen ve 12 městech. Pokrok je tak znatelný i bez nějakého zákazu, jednoduše nejde snížit emise NO2 ze dne na den. Podle technického institutu v Karlsruhe (KIT) emise dusíku navíc klesají i navzdory rostoucí dopravě. Jestliže mezi lety 1990 a 2015 vzrostl v Německu počet aut o 50 %, zároveň emise dusíku za tu dobu klesly o 70 %.

Zákaz turbodieselů navíc bude mít neblahý vliv na snižování emisí oxidu uhličitého, který byl v minulých letech také velkým strašákem. To se ukázalo již ve studii britské společnosti Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), která tvrdí, že navzdory zpřísňujícím se emisním předpisům vzrostly loni průměrné hodnoty CO2 u nových automobilů o 0,8 %. Na britském trhu průměrné emise CO2 u nových aut meziročně vzrostly ze 120,1 g/km na 121 g/km. Podíl naftových aut totiž klesal, zákazníci je však neměnili za elektromobily (jak by si ekologové přáli), ale za benzinová auta, která oproti dieselovým produkují vyšší emise oxidu uhličitého.

A pak je otázkou, zda benzinové motory jsou opravdu o tolik čistější než ty naftové. Vždyť turbodiesely byly ještě před pár lety propagovány jako ekologické, navíc přímovstřikové zážehové agregáty produkují více pevných částic než dnešní vznětové agregáty. I proto budou nově dostávat filtr pevných částic, ten ale v naprosté většině dnes jezdících benzinových automobilů chybí. Tak abychom se za pár let nedočkali v Německu i zákazu benzinových aut...