Zastávky v boxech: Co všechno se při nich děje? Týmy zvládají neuvěřitelné věci

V motoristickém sportu platí stejně jako v řadě jiných profesí specifický slovník. Proto se v našem textu bude objevovat také výraz pit stop, který automobiloví závodníci používají mnohem častěji.

Když tep letí nahoru

Je jízda v boxech náročná? „Více, než si umí kdokoliv nezasvěcený představit. Je to pokaždé stresující záležitost pro všechny, kteří se v tomto prostoru nacházejí,“ říká zkušený český automobilový jezdec Josef Král, který je naším průvodcem, a dodává: „Záleží na typu závodů, okruhu a okolnostech, což může být náhlá změna počasí nebo havárie na trati. O tom, kdy zastavit, se rozhoduje jezdec na základě svého zhodnocení, nebo inženýr, který s ním z boxové zídky komunikuje vysílačkou. Může jít samozřejmě také o vzájemnou dohodu obou. Pokud padne rozhodnutí zastavit, informuje inženýr přes rádio šéfmechanika v boxech, který vydá ostatním pokyn.“

Tepová frekvence automobilového jezdce se pohybuje v okamžiku startu a několik zatáček po něm kolem hranice 180, v průběhu jízdy samotné mezi 120 až 130. Ovšem při návštěvě boxů opět stoupne až na 160. „Ve chvíli, kdy najedu na příjezdovou komunikaci, která mě odvede do boxů, musím si dát pozor, aby mi auto neklouzalo. Ve stopě totiž bývá hodně nečistot. V momentě, kdy je vůz na čáře u vjezdu do boxů, zapnu na volantu speedlimiter, abych nepřekročil rychlostní limit. Vzápětí si musím odtrhnout slídu ze štítku hledí a tlačítky na volantu upravit nastavení auta. Rovněž si také musím hlídat vozy soupeřů, abych do nikoho nenarazil, nebo oni do mě,“ vysvětluje Král.

Tím ovšem proces pit stopu teprve začíná. Zásadní povinností jezdce je trefit ve svém boxu naprosto přesně značky, u kterých klečí mechanici připravení na výměnu kol. Například odchylka třicet centimetrů může znamenat ztrátu až 1,5 sekundy. A to je moc.

Pokud proběhne ve formuli 1 všechno, jak má, jezdec odjíždí dvě sekundy poté, co zastavil. Většinou je vidět, jak se monopost smýkne. „To je zcela záměrné. Jednak musím z nízkých otáček prudce zrychlit. Zadruhé formulová auta mají malý rejd a já ho potřebuji dostat do boxové uličky co nejdříve. Mechanik mě pustí, když je volno, abych nikoho netrefil. Ovšem stejně si jako při příjezdu i při odjezdu kontroluji sám vozy před sebou i kolem sebe,“ vysvětluje Král.

V tunelu se nic nestalo

Taktiku pro zastávky ovlivňuje také fakt, kde má tým svůj box, zda na začátku, či na konci uličky. „Lepší je mít ho spíše na začátku pro lepší přehled o tom, co se aktuálně děje. Když jedu až na konec boxů, za mnou se mezitím situace může radikálně změnit,“ říká Král, ale současně připomíná: „V případě našich vytrvalostních závodů je ovšem naopak výhodnější stát co nejdále, protože okamžitě vidím, kolik aut tankuje. Můžu se tak rozhodnout, zda vezmu benzin hned, nebo po některém z dalších kol,“ popisuje taktické hrátky jezdec.

Na pit stop má vliv také délka boxové uličky na jejím začátku i na konci. „V tomto směru je nejlepší Silverstone, kde jsou příjezdové i odjezdové komunikace krátké. Nejsložitější bývá naopak situace v Monte Carlu, kde je všechno ultra složité, úzké a více stresující,“ tvrdí Král.

Podle jeho slov je zvlášť specifická situace v arabském Abú Dhabí, kde se z boxu na trať vydávají jezdci tunelem. „Na konci uličky se silnice láme prudce dolů a vzápětí vede do tunelu, kde je na asfaltu pokaždé hodně špíny a navátého písku. Formule 1 zde závodí od roku 2009 a je s podivem, že se tady dosud nestalo nic závažného,“ míní pilot.

Ruka lámaná kolem

Zastávky v boxech provází také řada incidentů, které občas skončí nepříjemnými zraněními. „Naštěstí jsem ještě nikomu nezpůsobil úraz, snažím se být hodně obezřetný. Bohužel jsem však už viděl řadu dramatických momentů a sražených mechaniků. Jednomu z nich se zapletla ruka do loukotí ráfku a nikdo si toho nevšiml. Chlap neuvěřitelně řval, jak ho to bolelo,“ nezapomíná Král na stinnou stránku pit stopů.

Při zastávkách v boxech také dochází k situacím, kdy se vyskytne problém. Jezdec musí čekat ve voze a neví, co se děje. „Pokud jde o mě, nedělá mi to problém. Neustále si pohledem monitoruji, co se kolem mě děje, abych byl připravený,“ říká Král. Při zastávce šlape jezdec současně na pedál spojky i brzdy. Pokud se ovšem pit stop nedobrovolně protáhne, musí se závodník rozhodnout, jak dlouho držet spojku, či nikoliv, aby ji nespálil a současně byl připraven opustit boxy. „Je to hodně individuální a musí se to řešit podle dané situace. Zásadní je věřit týmu a klukům mechanikům. Vždycky mě to uklidní,“ dodává Král.

Koncert musíme trénovat

Samostatnou kapitolou zastávky v boxech je střídání jezdců, které se odehrává v různých kategoriích automobilových závodů s výjimkou formulí. Český tým Bohemia Energy Racing by Scuderia Ferrari zažil při lednovém závodě na 24 hodin v Dubaji celkem osmnáct střídání.

„Když přejedu čáru boxů, musím odpojit vysílačku a pití, které si připevním suchým zipem na přilbu,“ říká Král. Pak následují úkony, které má jezdec dělat až při zastavení vozu. Jedná se o povolení bezpečnostních pásů a sejmutí ochranné síťky v levém předním okně. „Pravidla sice říkají, že to nesmíme dělat za jízdy, ale někdy se to stane třeba o chvíli dřív. Když zastavím, cvaknu rychlospojku pásů a vystřelím z auta,“ pokračuje český jezdec.

Musí odhodit pásy do strany a pilot, který jde do vozu, musí vyndat láhev s pitím svého kolegy a dát si tam svoji. „Naposledy v Dubaji praskla moje láhev s pitím. Zařval jsem na Jirku Pisaříka, aby ji vyhodil. Další půldruhou hodinu jízdy jsem jel nasucho,“ vzpomíná závodník na čerstvý zážitek.

Pokud všechno funguje, vystupující jezdec pomáhá kolegovi s levým bezpečnostním pásem, připíná pití, vysílačku a síťku v okně. Pilot ve voze si dotáhne bezpečnostní pásy, posune pedály dle své potřeby a na volantu přepne kód, aby on-line přenos závodu zaregistroval jeho jméno.

Jak dlouho jste četli předchozí dva odstavce? Autorovi to trvalo dvacet sekund. Jezdcům českého týmu trvá popsaný proces v průměru 15 až 17 sekund. „Před závodem trénujeme výměnu jezdců alespoň dvacetkrát. Navíc v téhle sestavě jezdíme třetí rok a jsme už dost sehraní,“ tvrdí Král.

„Při odjezdu od mechaniků hlásím stav benzinu, odjíždím tankovat a poté resetuji tlačítkem na volantu počítač, aby inženýr měl přehled o aktuální spotřebě. Během prvního kola, kdy jsem na okruhu, si upravuji nastavení auta a moc nekoukám na trať. Tělo už je naučené a reflexy pracují, nemám při jízdě problém se orientovat,“ připomíná Král.

Je složitější realizovat takovou zastávku a výměnu jezdců v noci? „Rozhodně ano. Logicky je méně světla, ale máme svítící ceduli, kterou mě inženýr navede k mechanikům. V autě je hůře vidět a člověk musí být u všech úkonů opatrnější,“ dodává Josef Král.

Budete se při příštím sledování závodů těšit na pit stop? Můžete si ho užít o to víc, když budete vědět, co všechno se během něho odehrává.

Stalo se v boxech

Lewis Hamilton po zastávce v boxech narazil u výjezdu z boxové uličky do zadní části monopostu Kimiho Räikkönena. „Nabourat někoho v boxech je velká pitomost,“ zlobil se finský pilot. Hamilton dostal trest ztráty deseti míst na startu dalšího závodu.

Po zastávce Markka Webbera se po pár metrech uvolnilo zadní kolo jeho vozu a našlo si mezeru přesně mezi boxy Renaultu a Mercedesu. Zatímco mechanici Renaultu se mu bravurně vyhnuli, kameraman se díval jinam a dostal ránu bez varování. Výsledkem byla dvě zlomená žebra, zlomená klíční kost a otřes mozku.

Jezdec stáje Red Bull Daniel Ricciardo opustil předčasně boxové stání, když ještě nebylo dotažené levé přední kolo. Mechanici se špatně domluvili a Australan tak přišel minimálně o čtvrté místo.

Ve 36. kole srazil Kimi Räikkönen mechanika týmu Ferrari Franceska Cigariniho, který utrpěl zlomeniny holenní a lýtkové kosti. Italská stáj dostala pokutu 50.000 eur (asi 1,3 milionu korun) kvůli porušení bezpečnostních regulí.