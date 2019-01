ZF chystá novou převodovku. Najde využití v plug-in hybridech

ZF Friedrichshafen je autorem jedné z nejvíce oceňovaných a používaných samočinných převodovek dnešní doby, osmistupňového automatu, který našel využití ve vozech BMW, Audi, Jaguar i dalších. Aktuálně pracuje na nové generaci převodovek, určené pro plug-in hybridy, která měla být už poslední, firma ale nakonec změnila názor a ještě jednu generaci takové převodovky vyvine.

tvrdí generální ředitel ZF Wolf-Henning Scheider.

Šéf ZF odhaluje, že plug-in hybrid s připravovanou technikou německé firmy bude schopný ujet v elektrickém režimu až 100 kilometrů, což je asi dvojnásobek oproti dnešním plug-in hybridům. Taková vzdálenost už podle ZF postačí na většinu potřeb zákazníků. Společnost odhaduje, že tři čtvrtiny řidičů si za běžný den s takovým dojezdem vystačí. Za den neujedou delší vzdálenost, a tak budou většinu doby jezdit výhradně na elektřinu.

První koncept s převodovkou přezdívanou EVplus bude debutovat ještě během letošního roku. Převodovka by se pak do prodeje měla dostat někdy po roce 2020, její další generace by pak mohla dorazit někdy kolem roku 2025.

Převodovka bude jistým nástupcem dnešního osmistupňového automatu, využívaného ve vozech s podélně uloženým motorem a typicky pohonem zadních kol. Výhodou hybridní převodovky bude i navýšení poskytovaného výkonu, a to až o 160 kW. Dnešní elektrické jednotky ZF pro plug-in hybridy přitom poskytují až 100 kW.

Plány ZF souvisejí hlavně se stále se zpřísňujícími emisními normami, které si v budoucnu vyžádají další expanzi elektromobilů a různých hybridů. I kvůli tomu ZF odhaduje, že podíl hybridů vzroste do roku 2023 z pěti na 50 procent.

Z toho důvodu ZF investuje v následujících čtyř letech na 800 milionů eur do své výroby převodovek v německém Saarbrückenu. Tam už dnes vznikají převodovky pro plug-in hybridy značek Audi, BMW nebo Land Rover. V Brandenburgu pak společnost staví osmistupňové dvouspojkové převodovky pro Bentley a Porsche.