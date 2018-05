Žlutý pyl: Opravdu je pro auto nebezpečný?

V letošním roce se příroda asi zbláznila. Namísto pozvolného přechodu ze zimních mrazů k vyšším jarním teplotám následovalo po zimě v nezvykle krátkém čase skoro léto.

Prudké oteplení způsobilo také rychlé probouzení přírody po zimě. Toto je doprovázeno tvorbou pylu, který se v posledních týdnech hromadí v ovzduší ve zvýšené koncentraci. Právě z pylu pochází onen žlutý povlak, který je v těchto dnech k vidění všude kolem nás. Hlavní příčinou vysoké koncentrace pylu v ovzduší je teplé, větrné počasí s minimem srážek.

Jakou barvu má vaše auto? Takovou nažloutlou.

Že je v ovzduší větší koncentrace pylu než jindy, o tom svědčí nažloutlé nánosy, viditelné všude. Nejzřetelnější je to ale na karoseriích aut. Co bylo dříve červené, je teď jakoby načervenalé. Mnozí majitelé aut si tak kladou otázka, zda ulpívající pyl neškodí laku karoserie. Zda tomu tak je, na to jsme se zeptali Martina Viktory, majitele společnosti Color Studio CB, která se v Českých Budějovicích autolaky a obecně lakováním vozidel již léta zabývá. „Obecně lze říci, že pyl laku auta nikterak neškodí,“ říká Martin Viktora. A to ani metalickým, či na luxusních autech dnes oblíbeným matným lakům. „Metalické stejně jako matné laky mají na sobě bezbarvou krycí vrstvu, na níž pyl nemá žádný vliv,“ vysvětluje Viktora. Pyl má navíc povahu měkkých částic, takže na rozdíl třeba od prachu nepůsobí na lakovaný povrch abrazivně. Přesto bychom před samotným mytím vozidla houbou doporučili karoserii důkladně opláchnout tlakovou vodou.

Dle Martina Viktory je také lepší obecně vzato mýt auto méně než častěji. „Při mytí se totiž jeho lak poškozuje, neboť i když karoserii řádně opláchnete, mohou na ní i nadále zůstat drobné částice, které působí na lak abrazivně.“

Kabinový čistič vyměňte!

První kabinové filtry, vstupující přes ventilační soustavu do interiéru vozidla, se objevily v luxusních autech už v 80. letech. Dlouhou dobu se však pojily pouze s klimatizací. V současné době jsou již standardem, přičemž dnes se lze setkat dokonce se třemi variantami kabinových filtrů.

Standardní čistič charakteristický svoji bílou barvou ale pomůže jen částečně. Běžně totiž zachycuje částice o velikosti maximálně 10 mikrometrů. Ty menší jím však projdou a ty pak dýcháte. Mnohem lepší jsou filtry s aktivním uhlím, které ovšem na ochranu „pylových“ alergiků zase tak velký význam nemají. Oproti běžným bílé barvy jsou černé a navíc zachycují páchnoucí a škodlivé plyny, například ozón, smog či výfukové zplodiny.

Nejlepší je pro alergiky nejvyspělejší kabinový čistič, který dodává například firma Bosch pod názvem „Filter“. Dokáže nejen zachytit částice o velikosti do 2.5 mikrometrů, ale současně také neutralizovat alergeny a bakterie.

Většina výrobců aut předepisuje výměnu kabinového čističe v rámci olejového servisu. To ale může být u dnešních vozidel klidně po ujetí 30.000 km nebo po dvou letech. Při tom třeba výrobce kabinových filtrů, společnost Bosch, doporučuje jejich výměnu každých 15.000 km nebo po jednom roce. Za běžných okolností, pokud je ve ventilačním systému použit čistič s aktivním uhlím, to problém nepředstavuje. Při současné neobvyklé situaci je však uvedená doba příliš dlouhá.

Je jasné, že při tak velké koncentraci pylu bude kabinový čistič ventilace zanesen podstatně rychleji než za běžných okolností. Lze ale vůbec poznat, že je filtr znečištěný? U nejobyčejnějších čističů je to rozeznatelné podle změny barvy z bílé na černou. U vyspělejších aktivních čističů vzduchu však tato metoda možná není.

Svépomocí, nebo raději do servisu?

Obtížnost výměny kabinového čističe se liší podle auta. U některých vozidel ji ti šikovnější motoristé zvládnou svépomocí, u jiných bychom ale raději doporučili návštěvu servisu. Třeba u Škody Octavia II se kabinový čistič nachází ve schránce pod palubní deskou před spolujezdcem. Před výměnou je třeba sejmout kryt jeho schránky a následně čistič tahem dolů vyjmout. Chce to ale trochu šikovnosti.

U jiných aut, například první generace Octavie, je kabinový filtr umístěn pod spodním plastem čelního skla, lidově nazývaným torpédo. Před výměnou je třeba torpédo demontovat. Asi nejhůře má kabinový čistič přístupný minulá generace Mondea. Zde je uložen pod palubní deskou, ale ze strany řidiče, takže při demontáži se musí vyndat nejprve pedálová skupina. Toto bychom určitě svěřili odborné dílně.

Aby byla výměna kabinového čističe efektivní, je třeba před montáží nového vydezinfikovat ventilační systém vozidla. K tomu slouží dezinfekční spreje na klimatizaci s dlouhým šlahounem na konci opatřeným tryskou, rozprašující přípravek v systému ventilace. V opačném případě se alergenů ve ventilaci nezbavíte.