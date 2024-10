5 nejpřísněji trestaných dopravních přestupků: Rychlá jízda, alkohol i jízda bez řidičáku

Čím nebezpečnější přestupek, tím přísnější trest – toť teorie. V praxi to může být trochu jinak a do pětice nejpřísněji trestaných dopravních přestupků se dostávají i věci, které tolik nebezpečné nemusí být vždy.

Když měla od ledna 2024 začít platit novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ministerstvo dopravy se holedbalo, že novela zvýší tresty za ty nejzávažnější přestupky. Jako příklady uvádělo kromě jízdy pod vlivem alkoholu také třeba vjíždění na železniční přejezd ve chvíli, kdy je to zakázáno, nebo jízdu v protisměru po dálnici.

Realita se však ukázala být o dost odlišnou a za některé takto extrémně nebezpečné skutky byly postihy naopak sníženy, pokud nezůstaly stejné. Místo toho přibyla pravomoc policie zadržet řidičský průkaz už při pouhém podezření ze závažného přestupku – ale opět, vjíždění na železniční přejezd ve chvíli, kdy je to zakázáno, nebo jízda v protisměru po dálnici mezi nimi chybí.

Zároveň v řadě případů zůstává trojí trest – peněžitá pokuta, zákaz řízení a trestné body. Abychom však byli féroví, v některých případech zmizel a je už „jen“ dvojí. Také zmizely tzv. sledované přestupky, tedy takové, jejichž druhé spáchání během 12 měsíců znamenalo „noty v čistírně“ bez ohledu na stav bodového konta řidiče.

Které přestupky jsou tedy tzv. silničním zákonem trestány nejtvrději? Prozkoumali jsme ho, zkombinovali zákazy řízení, pokuty a trestné body a s touto úrovní důležitosti jednotlivých trestů našli pět přestupků, které se v Česku trestají nejpřísněji.

Odmítnutí vyšetření na alkohol

Pokuta 25–75 tisíc korun, zákaz řízení na 18–36 měsíců, 6 trestných bodů

Nejtvrdší trest můžete dostat v situaci, kdy se odmítnete podrobit vyšetření, zda nejste při řízení ovlivněni alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Tento trest je přísnější, než pokud se vyšetření podrobíte a při něm se zjistí, že pod vlivem jste.

Řízení bez řidičáku

Pokuta 25–75 tisíc korun, zákaz řízení na 18–36 měsíců, 4 trestné body

Jen o dva trestné body na sdíleném druhém místě je řízení vozidla skupiny, k níž nejste oprávněni. To je třeba situace, kdy máte jen skupinu B a táhnete za autem přívěs s hmotností nad 750 kg a hmotnost soupravy zároveň přesahuje 3,5 tuny, protože na to potřebujete mít skupinu B+E.

Překročení rychlosti o 40, resp. 50 km/h

Pokuta 7–25 tisíc korun, zákaz řízení na 6–18 měsíců, 6 trestných bodů

Jedním z nejpřísněji trestaných přestupků je také tzv. vysoké překročení rychlosti, tedy že řidič v obci překročí rychlostní limit o 40 km/h a více, anebo mimo obec o 50 km/h a více. Toto nejvyšší pásmo překročení rychlosti je jediným, za které je zákaz řízení jistotou.

Řízení pod vlivem návykové látky

Pokuta 7–25 tisíc korun, zákaz řízení na 6–18 měsíců, 6 trestných bodů za 0,3 promile a víc

Zjištění, že řidič řídí pod vlivem návykové látky, má trest skoro stejný jako vysoké překročení rychlosti, ovšem nejsnáze dostupná návyková látka Čechů, tedy alkohol, je šesti body trestána až od hodnoty 0,3 promile. Proto jsme ho zařadili o stupínek níž.

Řízení se zadrženým řidičským průkazem

Pokuta 7–25 tisíc korun, zákaz řízení na 6–18 měsíců, 4 trestné body

Páté místo získal, stručně řečeno, § 125c odst. 1 písm. e bod 2. O co jde? O situaci, kdy policie přistihne řidiče řídit navzdory tomu, že mu byl řidičský průkaz zadržen. To není zákaz řízení a je to relativní novinka. Dává totiž policii pravomoc zadržet řidičský průkaz (nebo ho prohlásit za zadržený, pokud ho řidič nemá fyzicky u sebe) při pouhém podezření z nějakého závažného přestupku.

Policie může zadržet řidičský průkaz, je-li řidič podezřelý z přestupku nebo trestného činu spáchaného tím, že řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo se odmítl podrobit vyšetření, zda neřídí pod vlivem, nebo řídil vozidlo bez příslušného oprávnění, nebo překročil rychlost o 40 km/h v obci, resp. 50 km/h mimo ni, nebo způsobil dopravní nehodu s úmrtím nebo těžkým zraněním.