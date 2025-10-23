Sedmnáctiletí řidiči si budou moci zapsat povinného mentora online. Jak na to?
Řidičský průkaz skupiny B lze v Česku získat již od věku 17 let. Podmínkou je ovšem jízda za přítomnosti mentora. Ti se nově budou moci do registru zapisovat přes Portál řidiče.
Začít s autoškolou lze v Česku od roku 2024 již v 15,5 letech s tím, že řidičský průkaz může zájemce získat již ve věku 17 let. Takzvaný systém L17 sedmnáctiletým držitelům oprávnění dovoluje řízení za přítomnosti mentora, kterým se může stát kdokoliv, kdo splňuje následující podmínky:
- Řidičské oprávnění pro skupinu B získal před více než 10 lety.
- Posledních 5 let je nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.
- V posledních 5 letech nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
- Nemá zadržený řidičský průkaz.
- Nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a souhlasí se zápisem v registru řidičů.
Uvedené podmínky musí mentor plnit po celou dobu mentorství. Najednou přitom může mít sedmnáctiletý řidič zapsané maximálně 4 mentory.
Jejich registraci je v současné době možné dvěma způsoby. Prvním je osobní vyřízení u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, respektive zaslání žádost o zápis poštou. Ta musí obsahovat souhlas zákonného zástupce i mentora.
Druhým způsobem je zaslání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností datovou schránkou, případně e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem.
První žádost o zápis mentora je vhodné podat zároveň s podáním žádosti o udělení řidičského oprávnění. V tomto případě není žádost o zápis zpoplatněna. Následně je možné podat žádost o zápis mentora kdykoliv, do doby dosažení věku 18 let u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Jakákoliv následně podaná žádost o zápis mentora je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč.
O provedeném zápisu mentora v registru řidičů úřad vyrozumí mladistvého řidiče i jeho mentora.
Novinka od roku 2026
Od 1. ledna pak bude možné zapsat či upravit mentora též přes Portál dopravy. Stejně tak se k žádostem o mentorství přes portál budou moci vyjadřovat zákonní zástupci 17letého řidiče i samotní mentoři. K přihlášení do systému je nutné mít mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu, mojeID, eObčanku či podobné.
Přísné sankce za porušení
Sedmnáctiletý řidič se jízdou bez mentora dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta ve výši 2000 Kč až 5000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od 6 do 12 měsíců.
I mentor se může dopustit přestupků. Například když nesedí na sedadle vedle řidiče a nesleduje situaci provozu na pozemních komunikacích, vykonává doprovod bezprostředně po požití alkoholického nápoje či návykové látky nebo je ještě pod jejich vlivem, nebo se odmítne podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou. V takovém případě může být uložena pokuta v rozmezí od 2500 Kč do 25.000 Kč.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, video a foto: auto.cz