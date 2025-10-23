Nové BMW iX3 poprvé v Česku a naživo: Možná nejlepší elektromobil světa vyvíjeli v Sokolově!
Nové BMW iX3 je prvním modelem z takzvané Neue Klasse. V rámci ní BMW zavádí zcela zásadní změny, které zahrnují všechny oblasti automobilu. Od výroby po koncového spotřebitele.
Neue Klasse od BMW už tu jednou byla. Psal se rok 1961, kdy BMW představilo zbrusu nové sedany 1500, 1800 a 2000. Jde o přímého předchůdce první generace BMW řady 5 E12, který značce doslova otevřel nové trhy a přinesl tehdy velmi potřebné nové zákazníky. Do té doby totiž BMW vyrábělo buď vyloženě luxusní a drahá auta, jakými byla třeba řada 503 nebo 507, nebo naopak laciné vozy pro masy, typické pro bublinovou Isettu, ale i BMW 700 s motorem vzadu. Poté dorazily menší modely série 02, přímí předchůdci řady 3. Tím byl vlastně položen základní výrobní program BMW, který trvá dodnes.
V podstatě můžeme říci, že díky skvělému úspěchu původní Neue Klasse BMW přežilo. Tehdy se v kuloárech tvrdilo, že BMW bylo na prodej a největším zájemcem byl… Mercedes-Benz. Namísto majitele se z Mercedesu stal hlavní konkurent. I to je zásluha původní Neue Klasse.
Jak baterky do hračky
Nové BMW iX3 se vyrábí v nové továrně postavené na zelené louce v maďarském Debrecínu. Už to je zajímavé. Vzhledem k důležitosti modelu bychom čekali, že jeho výrobu svěří některému německému závodu. Třeba v Dingolfingu v Bavorsku. Pro nás je zajímavé, že vůz byl z velké části vyvíjen na testovacím polygonu BMW v západočeském Sokolově, navíc jeho technicky pokrokový trakční motor od firmy Aisin se bude kompletovat v jihočeském Písku. Nové iX3 tak má nezvykle velkou českou stopu.
Čím je ale nové iX3 tak pokrokové? Stručně řečeno hned v několika oblastech. V rámci Neue Klasse hovoří BMW o nové architektuře, nebo chcete-li platformě. Až dosud měly elektrické vozy BMW až na výjimky (například i3 nebo i8) stejný technický základ jako spalovací verze. Příkladem může být třeba BMW i4, což je řada 4 neboli sportovnější verze trojky.
V rámci Neue Klasse přichází nová architektura určená výhradně pro elektrická vozidla. Do budoucna na ní uvidíme další modely, třeba nové i3. Jejím zvláštností je, že trakční baterie už není do podlahy vozu pouze vložena jako dosud, ale je přímo její součástí. Má tedy v podstatě nosnou funkci a je tedy nedílnou součástí skeletu karoserie auta. Mimochodem podobně to má vyřešeno i nový Leapmotor B10, o němž jsme psali včera.
Mimo jiné to znamená, že sedadla jsou uchycena přímo k její skříni, takže tady skutečně doslova sedíte na baterce. Akumulátor poskytuje využitelnou kapacitu 107,7 kWh a konstrukčně je řešený cylindrickými články. Ty skutečně vypadají jako válcovité baterky, které známe třeba z dětských hraček. Elektrická síť pracuje s napětím 800 voltů, tedy dvakrát více, než je běžné. To není sice unikátní, neboť 800 V mají například i elektromobily
Hyundai, přesto stále nejde o běžnou hodnotu. Díky integraci s karoserií vozu a její konstrukci může být baterie iX3 tenčí než dosud a tedy i lehčí. Současně ale nabízí vyšší kapacitu. Popsaný koncept také dovolil umístit sedadla o něco níže a tím zvětšit prostor v kabině ve svislém směru.
Co se týče možnosti oprav akumulátoru, tak BMW umožňuje pouze výměnu baterie jako celku. Na rozdíl od její řídicí jednotky takzvaného Energy Masteru, který je měnitelný samostatně a jenž se nachází pod zadní lavicí. Energy Master pochází z vlastního vývoje BMW. Jeho úkolem je řídit nabíjení a zároveň napájet elektromotory.
Ty jsou součástí už šesté generace elektrického pohonu BMW známého jako BMW eDrive. Na jedno nabití dokáže novinka ujet dle WLTP 679 až 805 km (v kombinovaném režimu je dojezd 742 km). Extrémně výkonná palubní nabíječka DC nabízí 400 kW, takže z 10 na 80 procent stavu nabití se iX3 dobije za pouhých 21 minut. Pro zajímavost, už po deseti minutách se dojezd prodlouží o 372 km.
Pomalé nabíjení, tedy střídavým proudem, zatím disponuje výkonem 11 kW, připravena je už i varianta s 22 kW, která se objeví později. S nabíjením souvisí třeba elektricky ovládané automatické víčko nabíjecího portu, samočinná či manuální příprava optimální teploty baterie, což v praxi nabíjení urychluje, či inteligentní plánovač tras s informací o funkčnosti i obsazenosti nabíječek na trase. O aktivní navádění k nim nemluvě. Od příštího roku bude k dispozici i obousměrné nabíjení V2L, což umožní z vozu napájet externí spotřebiče.
Radost od srdce
Jako první se nové iX3 nabízí ve variantě 50 xDrive za cenu od 1.833.454 korun. Pohánějí je tudíž dva elektromotory. Jedná se o produkt vlastního vývoje BMW, přičemž primárně má iX3 poháněnou zadní nápravu, jak se ostatně na pravé BMW sluší. Výkon hnací soustavy je uváděn 345 kW, maximum točivého momentu pak 645 N.m.
Zadní elektromotor se vyznačuje aktivním elektrickým buzením rotoru, tudíž nepoužívá permanentní magnety, které jsou drahé a je jich obecně nedostatek. Doplňuje jej přední elektrický motor s permanentními magnety.
Dalším unikem nového iX3 spočívá v elektronické síti a velmi pokrokovém řízení otáček elektromotorů. Základem auta je superpočítač obchodně pojmenovaný Heart of Joy. Ten řídí napájení trakčních motorů způsobem zajišťujícím nebývale plynulou jízdu. Je to vlastně takový mozek jízdní dynamiky vozu. Zahrnuje regulaci hnací síly, řídí rekuperaci, ale má pod palcem také elektronické systémy podvozku a řízení. Tedy vlastně vše, co nějakým způsobem ovlivňuje jízdní dynamiku a tedy onu proklamovanou radost z jízdy.
Celá elektronická síť novinky je také unikátní, protože obsahuje pouhé čtyři počítače v roli řídicích jednotek. V praxi to znamená velmi pokročilou integraci řízení různých systémů. Obecně běžně mají moderní auta řídicích jednotek vyšší desítky.
Displeje v novém pojetí
Stejně jako technika nového iX3 je velmi inovativní, totéž lze říci také o kabině. Její koncept je také zcela nový, přičemž se opírá o BMW Panoramic iDrive. Kombinuje nový širokoúhlý projekční displej BMW Panoramic Vision, který je po celé šířce čelního skla.
Ve skutečnosti je rozdělen do tří částí – před řidičem, centrální a před spolujezdcem. Navíc si lze každou část rozdělit na několik segmentů. Údaje systém promítá na spodní část čelního skla, čili je to vlastně svým způsobem takový průhledový displej. Vůz nabízí rovněž třírozměrný head-up displej a dále zešikmenou centrální obrazovku v roli infotainmentu. Využívá operační systém BMW X, který má přinášet nové možnosti personalizace a nastavení vozu.
Krátké usednutí na přední sedadla, mimochodem výborně tvarovaná, potvrdilo skutečnost, že v porovnání s běžnými elektromobily téhle třídy sedíte skutečně o něco níže, jakkoliv dojem byl pouze subjektivní. Zaujal také velký vnitřní prostor i ve druhé řadě sedadel a rovněž solidní zavazadelník o objemu 520 litrů. Pod přední kapotou je navíc ještě malý úložný prostor o objemu 58 litrů.
Nové BMW iX3 je technologicky i designově skutečným trendsetterem. Přesto má na trhu konkurenci, přirozeně z řady domácích prémiových značek. I ty totiž nabízejí velmi inovativní technická řešení, o designu nemluvě. A navíc i cenově jsou plně srovnatelné.
Mercedes GLC s technologií EQ
Pokud jsme o BMW iX3 prohlásili, že je to možná nejlepší elektromobil světa, totéž můžeme říci o novém Mercedesu GLC s technologií EQ, který vnímáme jako největšího konkurenta. I tady je uplatněna 800voltová elektrická síť spolu s dalšími technickými i technologickými highlighty. Auto má výkon hnací jednotky 360 kW a normovaný dojezd skvělých 673 km v kombinovaném režimu WLTP. Nabíjecí výkon Mercedes uvádí až 330 kW DC.
Navíc GLC s technologií EQ bylo na český trh uvedeno prakticky ve stejnou dobu jako iX3 a stejně jako bavorský vůz i zástupce ze Stuttgartu je zatím k dispozici jen v jedné motorizaci 400 4Matic, a sice za cenu od 1.778.700 korun. Tedy v porovnání s BMW je mercedes o špetku levnější, jakkoliv v těchto cenových relacích to v podstatě žádnou roli nehraje.
Audi Q6 SUV e-tron
V porovnání s iX3 a GLC s technologií EQ se zástupce od Audi Q6 SUV e-tron představil o něco dříve. Na českém trhu jsou v nabídce dvě motorizace, obě s pohonem všech kol quattro. Základní Q6 e-tron startuje na částce 2.008.900 Kč a jeho hnací jednotka poskytuje maximální výkon 285 kW.
Sportovní verze SQ6 disponuje výkonem pohonu 360 kW a nabízí se za částku od 2.504.900 korun. Audi využívá specifickou moderní platformu Premium Platform Electric. I tady je uplatněna 800voltová elektrická architektura a nabíjecí výkon DC činí 270 kW. Audi uvádí normovaný dojezd až 625 km na jedno nabití.
Zdroj: Prezentace BMW iX3, tisková zpráva o BMW iX3, webové stránky českých zastoupení Audi, BMW a Mercedes-Benz
Foto BMW