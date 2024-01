Zmírnění někde, přitvrzení jinde. Jak se od ledna 2024 mění pokuty a bodový systém?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Že se od nového roku změnil bodový systém spolu s pokutovými sazbami za dopravní přestupky, jste si mohli nejen u nás přečíst už několikrát. Nezanedbatelná složitost sazebníku pokut i přestupků však může činit obtížnějším se ve všem zorientovat, tím spíš, že změn je opravdu hodně.

Organizace BESIP, oddělení ministerstva dopravy koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na silnicích, k novinkám vydala přehlednou tabulku, v níž jsou jasně vidět změny jak v sazbách bodů, tak i v peněžitých trestech i v zákazech řízení. Pozitivem je, že u některých přestupků zmizel trojí trest, tedy zároveň pokuta, body i zákaz, a je už „jen“ dvojí.

Týká se to, poněkud nečekaně, mimo jiné vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, tedy např. když blikají červená světla nebo jsou stažené závory. A to navzdory tomu, že kvůli porušení tohoto pravidla se u nás v posledních letech staly tragické nehody, i tomu, že ministerstvo dopravy slibovalo zpřísnění postihů za nejzávažnější přestupky, kam právě tohle podle BESIPu patří.

Video se připravuje ...

Pokuta ve správním řízení se skutečně zpřísňuje až na pětinásobek, ale také se zavádí bloková pokuta 4.500–5.000 korun, protože mizí automatický zákaz řízení na 6–12 měsíců. Řidič za tento přestupek dostane zákaz řízení pouze vybodováním po druhém spáchání, neboť je tento skutek ohodnocen 6 trestnými body.

Velmi podobně se změnily postihy i u extrémně nebezpečné jízdy po dálnici v protisměru, otáčení se a couvání na dálnici, nebo u potenciálně velmi nebezpečného porušení zákazu předjíždění. V případě jízdy na červenou se zvyšují pokuty stejným způsobem na 5, resp. 25 tisíc korun, a roste i bodové hodnocení o jeden bod na 6. To znamená, že se řidič při opakovaném spáchání během 12 měsíců vyboduje. Dosud bylo za jízdu na červenou bodů 5, ale při recidivě byl trestem i zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.

Podobným způsobem – to se však již nebavíme o nejvážnějších přestupcích – mizí zákaz řízení na 1–6 měsíců v případě, že řidič překročí rychlost o 20-39 km/h v obci nebo o 30-49 km/h mimo obec. Za to byly dosud jen tři trestné body, ale při druhém spáchání v průběhu 12 měsíců to znamenalo „noty v čistírně“ až na půl roku. Nově se zvyšuje pokuta až na 3.500 korun na místě (o 1.000 korun) a až na 10 tisíc korun (dvojnásobně) ve správním řízení, a také řidič dostane o bod víc. Při druhém spáchání ho však zákaz řízení nečeká; to až při třetím, a to opět dosažením 12 trestných bodů.

Překročení rychlosti bude dražší

Když už jsme u rychlosti jízdy, bodový postih mizí za překročení rychlosti o méně než 10 km/h, zvyšuje se však horní hranice pokuty – do 1.500 korun na místě, 2–5 tisíc korun (dvojnásobek) ve správním řízení. Zásadně roste peněžitý trest namístě za překročení rychlosti o 10–19 km/h v obci, resp. 10–29 km/h mimo ni – dosud to bylo do 1.000 korun na místě a 1.500–2.500 korun ve správním řízení, nově to je 1.500–2.000 korun na místě a 2–5 tisíc korun ve správním řízení.

Za překročení rychlosti v nejvyšším pásmu, tedy o 40 a více km/h v obci, resp. o 50 km/h a více mimo obec, se zpřísňuje peněžitý trest z až 10 tisíc na až 25 tisíc korun, bodové hodnocení z 5 na 6 a zákaz řízení z 6–12 na 6–18 měsíců. Zde tedy trojí trest zůstává.

Trest se také mění za ujetí od nehody, tj. neprodlené nezastavení vozidla, resp. opuštění místa nehody. Zde se zvyšují pokuty ve správním řízení z 5 na 25 tisíc korun, také ale už za první spáchání si řidič vyslouží zákaz řízení na 4–6 měsíců. Dosud to bylo na 1–6 měsíců teprve při recidivě.

Poněkud šokujícím způsobem může působit bod „neoprávněné užití výstražných světel“, za nějž hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na 4–6 měsíců. Takový trest by za chybně použité „dvojblinkry“, tedy „světelné výstražné znamení“, byl naprosto extrémní.

Zde ovšem, jak potvrdilo ministerstvo dopravy, nejde o blikačky, nýbrž o zvláštní výstražná světla, tedy modré nebo modré a červené majáky. Týká se to písmene j odst. 1 § 125c novelizovaného zákona 361/2000 Sb.

Kompletní tabulku si můžete prostudovat v galerii a zamyslet se, o kolik budou vaše běžné hříchy dražší či naopak levnější, na webu BESIPu.