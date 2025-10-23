Ani elektrické dodávky to nemají snadné. Chevrolet ruší nadějný model po třech letech
Ačkoliv prodeje elektromobilů stále rostou, křivka nevypadá tak, jak si ji automobilky a politici představovali. Výsledkem je, že peníze investované do drahých projektů se nevracejí a některé automobilky již začaly rušit jen pár let staré modely. Dalším takovým je technicky zajímavá dodávka od General Motors.
Ochlazení zájmu o elektromobily pociťuje většina automobilek, o kus vážnější se zdá být situace za oceánem. Informace o konci elektrických modelů slyšíme hlavně od Stellantisu, ale rušení už proběhlo i u Fordu nebo u Acury. Teď se přidává také General Motors, který zaříznul dříve nadějně vypadající projekt elektrické dodávky Chevrolet BrightDrop.
V roce 2022 uvedená dodávka měla v koncernu takovou pozici, že pro ni dokonce byla vytvořena nová značka BrightDrop. Model nazvaný Zevo, postavený na čistě elektrické platformě Ultium, se chlubil schopnou technikou a především velkými bateriemi, což ale dalo základ jeho hlavnímu problému – je prostě příliš drahý. Základní krátká varianta 400 s pohonem na zadní kola a baterií o kapacitě 121 kWh stojí 78.625 dolarů, tedy asi 1.812.000 Kč. Vrcholná dlouhá verze 600 s baterií o kapacitě 173 kWh a pohonem všech kol je za 82.725 dolarů, tedy asi 1.907.000 Kč.
Konkurence od Stellantisu a Fordu je sice primitivnější, jde ostatně o předělané spalovací dodávky, ale je výrazně levnější. Skříňový e-Transit má baterii o kapacitě 89 kWh a pohon na zadek, vyjde ale jen na asi 1.178.000 Kč. Ram ProMaster EV se 110kWh baterií vyjde v přepočtu na 1.348.000 Kč. Také proto Ford loni prodal 12.610 kusů elektrického transitu, zatímco GM jen 1 529 kusů vozu BrightDrop. Čísla pro elektrický Ram nejsou známa, Rivian prodal 13.243 kusů své dodávky, která se přitom cenou vyrovná Chevroletu.
Malý zájem se GM snažilo řešit mimo jiné také zrušením značky BrightDrop a z dodávky udělalo model spadající pod značku Chevrolet, doufaje, že zavedená značka a logo více zaujmou. A především se z malé sítě vlastních dealerů BrightDropu mohly dodávky objevit v podstatně rozsáhlejší síti prodejců Chevroletu. Ani to nepomohlo, a tak se začaly kolem továrny v Kanadě, kde se auto montuje, hromadit stovky až tisíce vyrobených kusů, a později se začaly podobné scény objevovat i na jiných místech v Kanadě a USA.
Reakcí prodejců byly masivní slevy ve výši až 25 500 dolarů, v přepočtu 587.000 Kč. Spolu se státní podporou, která je kolem 172.000 Kč, a dalšími slevami se některé skladové kusy daly pořídit už za 975.000 Kč. To pomohlo částečně vyklidit naskladněné zásoby, čemuž ale napomohlo také přerušení výroby už na začátku tohoto roku.
Původním důvodem byla úprava linek pro novou verzi dodávky pro modelový rok 2026 a v květnu se krátce znovu rozjela. Pak ale byla znovu zastavena a teď už je jasné, že se znovu nerozběhne. General Motors se rozhodl celý projekt dodávky BrightDrop ukončit. Důvodem je podle firmy to, že se „trh s elektrickými užitkovými vozidly rozvíjí pomaleji, než se očekávalo“.
Pro továrnu CAMI Assembly ve městě Ingersoll v Ontariu to prý neznamená úplný konec a počítá se zde s budoucími projekty. Současných asi tisíc zaměstnanců je ale zatím bez práce, i když firma slíbila, že jim minimálně šest dalších měsíců proplatí. Místní odbory se mezitím snaží GM i kanadskou vládu donutit k tomu, aby se v továrně v dohledné době opět rozběhla výroba.
