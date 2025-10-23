Škoda Superb ujela přes 2800 km na jednu nádrž! Diesel stále nemá přemožitele
Polský rallyový šampion Miko Marczyk za volantem Škody Superb 2.0 TDI na jedno tankování ujel vzdálenost z Lodže do Paříže a zase zpátky.
Elektromobily se stále předhánějí v tom, kolik kilometrů na jedno nabitá zvládnou. Ačkoliv automobilky již hlásí hodnoty přes osm set či devět set kilometrů. Jenže v reálném provozu jsou čísla mnohdy o stovky kilometrů nižší. Osobně jsem se dostal spíše na dohled 600 km, přičemž pokud často jezdíte po dálnici, i s tím nejlepším elektromobilem se dostanete spíše na hodnoty okolo pěti stovek kilometrů.
O to větší pohlazení na duši je přesednutí například do nového BMW 740d. Tenhle obrovitý sedan s hmotností okolo 2,2 tuny s mild-hybridním šestiválcem má 74litrovou nádrž, která mi po naplnění hlásila celkový dojezd 1156 kilometrů. Po Praze jsem se s tímto kolosem pohyboval za méně než pět litrů, na dálnici se při dodržování rychlostních limitů dostanete mezi šest až sedm litrů nafty na 100 kilometrů. Alternativní BMW i7 s baterií s kapacitou 10,17 kWh v totožném režimu nezvládne ani poloviční vzdálenost.
I jinak velmi úsporné BMW 740d se však musí sklonit před čerstvým výsledkem Miko Marczyka. Tenhle polský vítěz letošního ročníku evropského šampionátu v rally (ERC) již začátkem letošního března za volantem aktuální Škody Superb absolvoval trasu z polské Lodže přes Německo do Paříže a skrze Belgii, Nizozemsko a opět Německo zase zpět. Vzdálenost dlouhou 2831 kilometrů přitom tenhle 29letý Polák zvládl na jednu nádrž o objemu 66 litrů.
Škoda Superb 2.0 TDI se 110 kilowatty přitom před cestou, která se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdelší absolvovaná na jednu nádrž, neprodělala žádné výrazné úpravy. Škodovka měla pouze 16palcové disky s pneumatikami s nižším valivým odporem a o 15 milimetrů snížený podvozek z verze Sportline, jenž zlepšil aerodynamiku. Auto v době rekordní jízdy mělo okolo 20 tisíc kilometrů.
Miko Marczyk se soustředil primárně na plynulost, přitom se nijak zvlášť neloudal. Průměrná rychlost totiž dosáhla slušných 80 kilometrů, což v dopravní špičce máte v některých dnech problém dosáhnout i na dálnici D1.
Marczyk během cesty dosáhl na průměrnou spotřebu 2,61 l/100 km, přičemž ve Francii díky zadnímu větru naměřil dokonce 2,2litrový odběr na sto ujetých kilometrů. Navzdory skvělému výsledku si Polák věří i na prolomení 3000kilometrové hranice.
Během březnového pokusu totiž v Německu absolvoval dlouhé dálniční stoupání v teplotách okolo jednoho stupně, což se podepsalo na vyšší spotřebě. Více kilometrů by prý také měla přinést prémiová nafta.
Pro řidiče, kteří často jezdí dlouhé trasy, je vznětový motor nadále tím nejlepším řešením. A minimálně v následujících letech to nezmění ani rychlý vývoj na poli elektromobility, jež má v tomhle ohledu stále dost nedostatků. Na druhou stranu na kratší až střední cesty může být auto s lokálně bezemisním pohonem ideální. Zejména když můžete dobíjet v domácích podmínkách.
Zdroj: Motor1, video: auto.cz, foto: Škoda a auto.cz