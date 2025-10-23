Nový Peugeot 308 je v Česku: Hybrid a diesel jsou za stejnou cenu, manuál už nedostanete
Modernizovaný Peugeot 308 SW vstupuje na český trh se zajímavou cenovou politikou. V základu nabídne LED světla, dvouzónovou klimatizaci, digitální kokpit a mnoho dalšího.
Modernizovaný Peugeot 308 vstupuje na český trh výhradně v praktické karoserii konbi SW, klasický hatchback u nás oficiálně nekoupíte. Ohledně pohonů zvolila automobilka zajímavý postup a postavila hybridní a dieselovou variantu na shodnou cenovou úroveň. V nabídce také nenajdete manuální převodovku. Sestavu doplňuje plug-in hybrid a čistě elektrická verze.
Základní výbava Style startuje na 710.000 Kč, což není málo, ale zahrnuje kompletní bezpečnostní balík s adaptivním tempomatem, udržováním v pruhu, čtením dopravních značek, autonomním protikolizním asistentem, LED světly s automatickým přepínáním, volbou jízdních režimů a dalšími prvky. V interiéru nechybí plnohodnotný i-Cockpit se dvěma 10palcovými displeji, dvouzónová klimatizace, elektrická parkovací brzda a plná LED technika s denními světly ve tvaru tří „drápů“. V ceníku je Style dostupný s mild-hybridem 145 e-DCS6 i s naftou BlueHDi 130 EAT8 za shodnou cenu.
Střední stupeň Allure přidává couvací kameru, tmavá zadní skla, sportovněji tvarovaná přední sedadla, zadní loketní opěrku s průvlakem na dlouhé předměty a hliníková kola 17″ (případně 18″). Benzi n i diesel vycházejí opět jednotně na 745.000 Kč. Můžete mít i Plug-in Hybrid 195 začínající na 1.040.000 Kč a elektrickou verzi za 945.000 Kč s udávaným dojezdem 410 km.
Vrcholná linie GT stojí od 840.000 Kč s hybridem i dieselem a přidává přední parkovací senzory, Matrix LED světlomety, on-line navigaci a režimy interiéru s osmi barevnými konfiguracemi ambientního světla. Plug-in hybrid vychází na 1.135.000 Kč a elektrická verze na 1.060.000 Kč s dojezdem 408 km dle tabulky ceníku.
|Peugeot 308 SW české ceny
|Výbava
|Motorizace
|Cena v Kč
|STYLE
|Hybrid 145 e-DCS6
|710.000
|STYLE
|BlueHDi 130 S&S EAT8
|710.000
|ALLURE
|Hybrid 145 e-DCS6
|745.000
|ALLURE
|BlueHDi 130 S&S EAT8
|745.000
|ALLURE
|Plug-in HYBRID 195 e-DCS7
|1.040.000
|ALLURE
|Elektromotor 115 kW/58 kWh
|945.000
|GT
|Hybrid 145 e-DCS6
|840.000
|GT
|BlueHDi 130 S&S EAT8
|840.000
|GT
|Plug-in HYBRID 195 e-DCS7
|1.135.000
|GT
|Elektromotor 115 kW/58 kWh
|1.060.000
Příplatkové prvky jsou rozdělené do tematických paketů. Pack Navigation & Access za 32.000 Kč spojuje i-Connect Advanced s e-Call, bezklíčový přístup, indukční nabíjení telefonu a konfigurovatelné klávesy infotainmentu. Pack Comfort vyjde na 30.000 Kč (28.000 Kč u PHEV) a zahrnuje ergonomická sedadla AGR, vyhřívaný volant, vertikální separační síť a u neelektrifikovaných verzí i dvojité dno zavazadelníku.
Sada Pack Vision & Rear Warning za 37.000 Kč kombinuje kamerový systém kolem celého vozu, monitoring mrtvého úhlu a příčného provozu, a také alarm. Za 42.000 Kč dostanete navíc aktivní udržování jízdy v pruhu, bezdotykové víko kufru, 3D přístrojový štít i filtraci vzduchu. Pro náročnější je k dispozici audiosoustava FOCAL o výkonu 690 W kombinovaná s panoramatickou střechou a indukčním nabíjením za 66.000 Kč.
|Peugeiot 308 SW: konkurenti se základními zážehovými motory
|Peugeot 308 SW
|Hyundai i30 Kombi
|Seat Leon Sportstourer
|Škoda Octavia Combi
|Volkswagen Golf Variant
|Typ motoru
|Hybrid 145 e‑DCS6 (MHEV)
|1.5i CVVT
|1.5 TSI 85 kW
|1.5 TSI 85 kW
|1.5 TSI 85 kW
|Objem motoru [cm3]
|1199
|1498
|1498
|1498
|1498
|Výkon [kW]
|107 (celkový)
|70,6
|85
|85
|85
|Točivý moment [Nm]
|230
|139
|220
|220
|220
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|210
|13,7
|10,7
|10,5
|9,9
|Maximální rychlost [km/h]
|9,3
|197
|197
|203
|203
|Převodovka
|6st. Automatická
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|Poháněná kola
|přední
|přední
|přední
|přední
|přední
|Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km]
|4,8-5
|6,2-7
|5,6-6,1
|5,3-5,8
|5,4-6,5
|Vnější rozměry [mm]
|4636/1852/1454
|4585/1795/1465
|4642/1799/1450
|4698/1829/1468
|4635/1798/1459
|Rozvor [mm]
|2732
|2650
|2672
|2667
|2669
|Zavazadlový prostor [l]
|598
|602
|620
|640
|611
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1427
|1206
|1317
|1366
|1415
|Základní cena [Kč]
|710.000
|529.990
|594.900
|639.900
|703 900
|Peugeiot 308 SW: konkurenti se základními vznětovými motory
|Peugeot 308 SW
|Seat Leon Sportstourer
|Škoda Octavia Combi
|Volkswagen Golf Variant
|Typ motoru
|BlueHDi 130 S&S EAT8
|2.0 TDI 85 kW
|2.0 TDI 85 kW
|2.0 TDI 85 kW
|Objem motoru [cm3]
|1499
|1968
|1968
|1968
|Výkon [kW]
|96
|85
|85
|85
|Točivý moment [Nm]
|300
|300
|300
|300
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,9
|10,8
|10,5
|10,5
|Maximální rychlost [km/h]
|207
|199
|208
|202
|Převodovka
|8st. Automatická
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|6st. Manuální
|Poháněná kola
|přední
|přední
|přední
|přední
|Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km]
|4,9-5
|4,6-5
|4,4-4,7
|4,4
|Vnější rozměry [mm]
|4636/1852/1454
|4642/1799/1450
|4698/1829/1468
|4635/1798/1459
|Rozvor [mm]
|2732
|2672
|2667
|2669
|Zavazadlový prostor [l]
|598
|620
|640
|611
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1409
|1394
|1373
|1490
|Základní [Kč]
|710.000
|679.900
|689.900
|796 900
Tažné zařízení stojí 20.000 Kč, samostatné indukční nabíjení pro plně elektrické provedení vyjde na 4.000 Kč. Metalíza stojí 17.000 Kč a perleťový lak 22.000 Kč; kola mohou mít až 18 palců.
Značková záruka 5 let/60.000 km kombinuje standardní dvouletou záruku a smlouvu Extended Care Premium na další tři roky. U elektrifikovaných verzí běží samostatně záruka na baterii po dobu 8 let/160.000 km s garancí alespoň 70 % kapacity. Kdo chce plánovat fixní náklady, může volit jednu ze tří servisních smluv.
Zdroj: Peugeot, Hyundai, Škoda, Volkswagen I Video: Peugeot