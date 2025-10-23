Předplatné
Nový Peugeot 308 je v Česku: Hybrid a diesel jsou za stejnou cenu, manuál už nedostanete

Modernizovaný Peugeot 308 SW vstupuje na český trh se zajímavou cenovou politikou. V základu nabídne LED světla, dvouzónovou klimatizaci, digitální kokpit a mnoho dalšího. 

Modernizovaný Peugeot 308 vstupuje na český trh výhradně v praktické karoserii konbi SW, klasický hatchback u nás oficiálně nekoupíte. Ohledně pohonů zvolila automobilka zajímavý postup a postavila hybridní a dieselovou variantu na shodnou cenovou úroveň. V nabídce také nenajdete manuální převodovku. Sestavu doplňuje plug-in hybrid a čistě elektrická verze.

Základní výbava Style startuje na 710.000 Kč, což není málo, ale zahrnuje kompletní bezpečnostní balík s adaptivním tempomatem, udržováním v pruhu, čtením dopravních značek, autonomním protikolizním asistentem, LED světly s automatickým přepínáním, volbou jízdních režimů a dalšími prvky. V interiéru nechybí plnohodnotný i-Cockpit se dvěma 10palcovými displeji, dvouzónová klimatizace, elektrická parkovací brzda a plná LED technika s denními světly ve tvaru tří „drápů“. V ceníku je Style dostupný s mild-hybridem 145 e-DCS6 i s naftou BlueHDi 130 EAT8 za shodnou cenu.

Střední stupeň Allure přidává couvací kameru, tmavá zadní skla, sportovněji tvarovaná přední sedadla, zadní loketní opěrku s průvlakem na dlouhé předměty a hliníková kola 17″ (případně 18″). Benzi n i diesel vycházejí opět jednotně na 745.000 Kč. Můžete mít i Plug-in Hybrid 195 začínající na 1.040.000 Kč a elektrickou verzi za 945.000 Kč s udávaným dojezdem 410 km.

Vrcholná linie GT stojí od 840.000 Kč s hybridem i dieselem a přidává přední parkovací senzory, Matrix LED světlomety, on-line navigaci a režimy interiéru s osmi barevnými konfiguracemi ambientního světla. Plug-in hybrid vychází na 1.135.000 Kč a elektrická verze na 1.060.000 Kč s dojezdem 408 km dle tabulky ceníku.

Peugeot 308 SW české ceny
VýbavaMotorizaceCena v Kč
STYLEHybrid 145 e-DCS6 710.000
STYLEBlueHDi 130 S&S EAT8 710.000
ALLUREHybrid 145 e-DCS6 745.000
ALLUREBlueHDi 130 S&S EAT8745.000
ALLUREPlug-in HYBRID 195 e-DCS71.040.000
ALLUREElektromotor 115 kW/58 kWh945.000
GTHybrid 145 e-DCS6 840.000
GTBlueHDi 130 S&S EAT8840.000
GTPlug-in HYBRID 195 e-DCS71.135.000
GTElektromotor 115 kW/58 kWh1.060.000

Příplatkové prvky jsou rozdělené do tematických paketů. Pack Navigation & Access za 32.000 Kč spojuje i-Connect Advanced s e-Call, bezklíčový přístup, indukční nabíjení telefonu a konfigurovatelné klávesy infotainmentu. Pack Comfort vyjde na 30.000 Kč (28.000 Kč u PHEV) a zahrnuje ergonomická sedadla AGR, vyhřívaný volant, vertikální separační síť a u neelektrifikovaných verzí i dvojité dno zavazadelníku.

Sada Pack Vision & Rear Warning za 37.000 Kč kombinuje kamerový systém kolem celého vozu, monitoring mrtvého úhlu a příčného provozu, a také alarm. Za 42.000 Kč dostanete navíc aktivní udržování jízdy v pruhu, bezdotykové víko kufru, 3D přístrojový štít i filtraci vzduchu. Pro náročnější je k dispozici audiosoustava FOCAL o výkonu 690 W kombinovaná s panoramatickou střechou a indukčním nabíjením za 66.000 Kč.

Peugeiot 308 SW: konkurenti se základními zážehovými motory
 Peugeot 308 SWHyundai i30 Kombi Seat Leon SportstourerŠkoda Octavia CombiVolkswagen Golf Variant 
Typ motoruHybrid 145 e‑DCS6 (MHEV)1.5i CVVT1.5 TSI 85 kW1.5 TSI 85 kW1.5 TSI 85 kW
Objem motoru [cm3]11991498149814981498
Výkon [kW]107 (celkový)70,6858585
Točivý moment [Nm]230139220220220
Zrychlení 0-100 km/h [s]21013,710,710,59,9
Maximální rychlost [km/h]9,3197197203203
Převodovka6st. Automatická6st. Manuální6st. Manuální6st. Manuální6st. Manuální
Poháněná kolapřednípřednípřednípřednípřední
Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km] 4,8-56,2-75,6-6,15,3-5,85,4-6,5
Vnější rozměry [mm]4636/1852/14544585/1795/14654642/1799/14504698/1829/14684635/1798/1459
Rozvor [mm]27322650267226672669
Zavazadlový prostor [l]598602620640611
Pohotovostní hmotnost [kg]14271206131713661415
Základní cena [Kč]710.000529.990594.900639.900703 900
Peugeiot 308 SW: konkurenti se základními vznětovými motory
 Peugeot 308 SWSeat Leon SportstourerŠkoda Octavia CombiVolkswagen Golf Variant 
Typ motoruBlueHDi 130 S&S EAT8 2.0 TDI 85 kW2.0 TDI 85 kW2.0 TDI 85 kW
Objem motoru [cm3]1499196819681968
Výkon [kW]96858585
Točivý moment [Nm]300300300300
Zrychlení 0-100 km/h [s]10,910,810,510,5
Maximální rychlost [km/h]207199208202
Převodovka8st. Automatická6st. Manuální6st. Manuální6st. Manuální
Poháněná kolapřednípřednípřednípřední
Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km] 4,9-54,6-54,4-4,74,4
Vnější rozměry [mm]4636/1852/14544642/1799/14504698/1829/14684635/1798/1459
Rozvor [mm]2732267226672669
Zavazadlový prostor [l]598620640611
Pohotovostní hmotnost [kg]1409139413731490
Základní  [Kč]710.000679.900689.900796 900

Tažné zařízení stojí 20.000 Kč, samostatné indukční nabíjení pro plně elektrické provedení vyjde na 4.000 Kč. Metalíza stojí 17.000 Kč a perleťový lak 22.000 Kč; kola mohou mít až 18 palců.

Značková záruka 5 let/60.000 km kombinuje standardní dvouletou záruku a smlouvu Extended Care Premium na další tři roky. U elektrifikovaných verzí běží samostatně záruka na baterii po dobu 8 let/160.000 km s garancí alespoň 70 % kapacity. Kdo chce plánovat fixní náklady, může volit jednu ze tří servisních smluv.

Peugeot 308 • Zdroj: Peugeot

Zdroj: Peugeot, Hyundai, Škoda, Volkswagen I Video: Peugeot

