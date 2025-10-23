Čínský BYD Atto 2 přijíždí jako plug-in hybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů
Největší výrobce elektromobilů na světě rozšiřuje nabídku svých plug-in hybridů. Kombinovaný pohon nově dostává SUV Atto 2 s délkou okolo 4,3 metru.
BYD se v roce 2025 s největší pravděpodobně stane největším výrobcem elektrických aut. Jeho náskok před Teslou se již počítá ve stovkách tisíc aut, který Američané v posledním čtvrtletí určitě nedoženou. Přesto i Číňané cítí, že globální trh s lokálně bezemisními vozy není nafukovací a jeho dynamika zpomaluje, proto se soustředí i na alternativu v podobě plug-in hybridů, které poznáte podle přídomku DM-i (Dual Mode-intelligent).
Na českém trhu si s tímto pohonem můžete pořídit SUV Seal U a sedan Seal 5. Brzy se k nim ovšem pravděpodobně přidá i menší SUV Atto 2, které čínská značka zatím nabízí pouze jako elektromobil s trakčním akumulátorem s kapacitami 45,1 a 60 kilowatthodin.
BYD je na technické detaily zatím dost skoupý, do světa zatím pustil jen několik informací. Například dojezd čistě na elektřinu má dosáhnout až 90 kilometrů, přičemž v kombinovaném hybridním režimu má Atto 2 zvládnout až 1020 kilometrů na jeden zátah.
Novinka bude k dispozici hned ve dvou variantách, které se budou lišit kapacitou baterie, elektrickým i celkovým dojezdem, výkonem a dynamikou. Od plně elektrické verze se plug-in odlišuje několika stylistickými úpravami – větší maskou chladiče, upraveným spodním nárazníkem, odstraněnými bočními průduchy v předních blatnících a novým označením na zádi. Exkluzivně pro verzi DM-i bude navíc k dispozici nový odstín karoserie Midnight Blue.
Více informací se dozvíme již brzy. BYD Atto 2 DM-i si totiž premiéru odbude tento týden na akci Fleet Europe Days v Lucembursku. Předprodej bude spuštěn krátce poté a první dodávky zákazníkům se očekávají v prvním čtvrtletí roku 2026.
Zdroj: BYD, foto: BYD, video: auto.cz