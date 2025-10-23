Budoucnost Seatu je v nízkých cenách a hybridech. Nový leon přijde, ale počkáme si
Seat pod vedením Markuse Haupta skládá nový plán postavený na nízkých cenách a dostupných modelech. S SUV zřejmě nepočítá, zato se bude držet spalovacích motorů, byť z velké části elektrifikovaných.
Zatímco Cupra o sobě dává vědět prostřednictvím nových verzí pro vlajkové modely, návratem nejsilnějšího pětiválce pod kapotu formentoru a zdoláním milníku jednoho milionu prodaných vozů, o sesterském Seatu není vůbec slyšet.
Vedení, v čele s novým ředitelem Markusem Hauptem, totiž mělo plné ruce práce s načrtnutím dalšího vývoje značky. Ta bojuje s poklesem objednávek i nízkou marží. Haupt portálu Car sdělil, že Seat naplno převezme roli vstupní automobilky, která má dostupností přilákat mladší i starší generace. Nezapomínejme, že podobně lákavý poměr ceny a užitné hodnoty hledají také firmy, což hraje do karet zejména leonu, který je dostupný jako hatchback i kombi.
Seat se zřejmě bude ubírat cestou menších modelů, protože zatímco pětidveřový model Leon startuje s motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW za 564.900 Kč, Škodu Scala s litrovým TSI o stejném výkonu koupíte za 479.900 Kč. Jenže Seat Leon nabízí o třídu lepší výbavu v podobě zadní kamery, třízónové klimatizace, 10,4palcového infotainmentu a dalších komfortních prvků. Hlavně pak stojí na základu MQB, zatímco scala na verzí A0 určené pro malé modely.
Výbavou tak Seat Leon, zejména kombi Sportstourer, tíhne k větší Škodě Octavia, která je obecně na horní hraně segmentu, takže to není úplně rovný soupeř a s identickým motorem vychází na 609.900 Kč. Pokud má být Seat skutečně „vstupní“ značkou, nejspíše se rozdíly časem zvětší. Otazník také visí nad letitým SUV Ateca, která se od roku 2016 drží s dílčími modernizacemi stále u první generace. Automobilka o její budoucnosti moc nehovoří.
Počítá zejména s malými modely. Nerozlučná dvojka modelů Ibiza a Arona projdou s modelovým ročníkem 2026 kondiční modernizací s postupným uváděním na trhy od začátku příštího roku a v roce 2027 dostanou pod kapotu koncernové mild-hybridní motorizace s největší pravděpodobností 85 kW provedení 1.5 eTSI z nového T-Rocu.
Plnohodnotný hybrid pak v roce 2028 dostane Seat Leon, opět převzatý z SUV T-Roc, odkud se rozšíří i mezi ostatní modely Volkswagenu. Až v roce 2029 se dočkáme nové generace leonu, pravděpodobně založené na platformě SSP, kterou využije i devátá řada golfu naplánovaná na rok 2028. Ta je uzpůsobena pro elektromobily s možností spalovacího prodlužovače dojezdu (Scalable Systems Platform).
Vzhledem ke snaze udržet ceny dole není podle Haupta ve strategii Seatu z hlediska rentability místo pro malé elektromobily. Takže pokud chcete zůstat věrní fosilním palivům, tohle bude nejspíš správná cesta.
Zdroj: Car, Seat I Video: Redakce