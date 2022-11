Abarth chystá další novinky, včetně výkonnějších variant modelu 500e

Olivier Francois, CEO automobilky Fiat, po nedávné premiéře modelu Abarth 500e přislíbil, že se v následujících letech dočkáme dalších elektromobilů se škorpionem ve znaku. Současně však dodal, že verze Abarth se dočkají jen vybrané modely značky Fiat.

„Všechny modely Fiat by se potenciálně mohly dočkat verze Abarth, jenže by to nedávalo smysl u všech,“ citují jeho slova kolegové z Carscoops. Automobilka má proto vlastní tým, který bude rozhodovat, které modely se loga se škorpionem nakonec dočkají.

„V Evropě měl Abarth vždy velký úspěch s modelem 500. Není to pravidlo, ale lidé mají rádi malou kapesní raketu, závodění s městskými auty, a tak. Abarth je taky trochu dražší, takže potřebujete modely, které budou mít správnou cenovou sílu. Model 500 je takový, a další modely kolem rodiny 500 mohou být také takové,“ naznačil Francois budoucí nabídku značky.

Lze tak předpokládat, že kromě klasické pětistovky by se modelu Abarth mohl dočkat i větší crossover 500X, tedy minimálně jeho příští generace – nejspíš elektrická. Verze Abarth by se mohlo dočkat také supermani, na kterém má nyní Fiat pracovat. Naopak dostupnější modely Fiat zřejmě zůstanou bez škorpiona.

Vraťme se ale ještě na chvíli k již představenému modelu Abarth 500e, který nyní nabízí nejvyšší výkon 113,7 kW (cca 155 k) a 235 Nm točivého momentu. Elektrická alternativa ke spalovacímu Abarthu 595 by se přitom do budoucna měla dočkat ještě výkonnějších variant, jak potvrdil Francois.

Je tedy možné, že po modelu 500e bude následovat elektrická alternativa také k výkonnějšímu spalovacímu modelu Abarth 695. Ostřejší verze by přitom mohla dostat zcela nové pohonné ústrojí, neboť současné parametry Abarthu 500e by údajně měly být na hraně limitů stávajícího pohonného ústrojí, jak měli v rozhovoru pro Autocar prozradit technici Abarth.

Společnost by tak mohla u výkonnějšího modelu použít například techniku, ke které se dostane v rámci společnost Stellantis. Už současný Abarth 500 přitom slibuje zajímavé svezení. Ve městě a na okreskách by měl pokořit klasický Abarth 595, zrychlení z 0 na 100 km/z za 7 sekund by se však rozhodně mohlo dočkat vylepšení.